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Росіяни більше не зможуть користуватись PayPall

Новини Цензор.НЕТ Авто

Росіяни більше не зможуть користуватись PayPall

З 18 березня міжнародна електронна платіжна система PayPall стане недоступною для мешканців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.

"PayPal заблокує електронні гаманці росіян з 18 березня. Чекаємо компанію на українському ринку",- повідомляє міністр цифрової трансформації України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клієнти PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів на підтримку України, - Федоров
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Топ коментарі
+7
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12.03.2022 19:55
+7
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12.03.2022 19:57
+6
В совку не було ніякого Paypal. Які претензії? Все як замовляли москалики
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12.03.2022 19:56
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12.03.2022 19:54 Відповісти
Распрадажа!
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12.03.2022 19:55 Відповісти
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12.03.2022 19:55 Відповісти
Да через Чебурнет платить будут, фото ж...ы высылая.
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12.03.2022 19:56 Відповісти
В совку не було ніякого Paypal. Які претензії? Все як замовляли москалики
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12.03.2022 19:56 Відповісти
Але ж і дебіли...

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12.03.2022 20:27 Відповісти
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12.03.2022 19:57 Відповісти
В Україні його не було, але долбані орки ним могли користуватись, чому?
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12.03.2022 19:57 Відповісти
Я еще 10 лет назад и карточку прописал и на EBay покупки делаю все эти годы, все возможно.
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12.03.2022 20:09 Відповісти
Платить можно, продавать и выводить деньги нельзя на территории Украины
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12.03.2022 21:00 Відповісти
Ну так я под EBay и делал, тот же Алиэкспресс только подороже и без разгильдяев и доставка побыстрее
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12.03.2022 21:04 Відповісти
Интересно а под какими санкциями Украина , что у нас пал пай и не работал
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12.03.2022 19:58 Відповісти
Тому, що долбана Європа і Штати хотіли зробити з раїсян - цивілізованих людей, а Українці були другого сорту, але бач, як все обернулось.
Інвестиції, заводи, технології пішли прахом, нарешті, схаменуться.
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12.03.2022 20:05 Відповісти
Перейди https://privatbank.ua/emoney тут відповідь
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12.03.2022 20:06 Відповісти
у нас только как оплата работает так же
как полноценный кошелек чтобы переводить на него можно было не работает
только оплачивать через карту
а в рашке почему то сделали им что можно
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12.03.2022 20:10 Відповісти
пейпал в Украине до сих пор только на проплату, на получение нет, неизвестно почему! надеюсь исправят!
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12.03.2022 20:22 Відповісти
почти во всех странах снг так было вроде
и тольк для рашки с какого то 18 или какого
сделали полноценный paypal
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12.03.2022 20:27 Відповісти
Херня. Ещё есть куда отступать.

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12.03.2022 20:00 Відповісти
браво ребята, теперь фриланс в росии полном анале, в полном!
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12.03.2022 20:03 Відповісти
картой мир будут пользоваться))
еще на unionpay надеются
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12.03.2022 20:10 Відповісти
не все так просто там с китайскими переводами, я вам скажу. Была такая карта работал в 2015-16 в китае, так чтобы получить платежные реквизиты нужно было 150 инстанций с переводчиком обойти!
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12.03.2022 20:18 Відповісти
так клиентов банков российских кажется так пытаются успокоить
говорят что unionpay придет на змену mastercard и visa
так и вижу что китайцы не боясь санкции идут на помощь))
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12.03.2022 20:26 Відповісти
Да и *** с ним!
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12.03.2022 20:04 Відповісти
Килограммы срублей, бусы и ракушки теперь их валюта, зачем им PayPal
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12.03.2022 20:07 Відповісти
Смерть цапам!
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12.03.2022 20:47 Відповісти
 
 