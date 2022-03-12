Росіяни більше не зможуть користуватись PayPall
Новини Цензор.НЕТ Авто
З 18 березня міжнародна електронна платіжна система PayPall стане недоступною для мешканців РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.
"PayPal заблокує електронні гаманці росіян з 18 березня. Чекаємо компанію на українському ринку",- повідомляє міністр цифрової трансформації України.
Топ коментарі
+7 Frol Fedoroff
показати весь коментар12.03.2022 19:55
+7 Юрий Хорошунов
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+6 Vitia Ma
показати весь коментар12.03.2022 19:56
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Інвестиції, заводи, технології пішли прахом, нарешті, схаменуться.
как полноценный кошелек чтобы переводить на него можно было не работает
только оплачивать через карту
а в рашке почему то сделали им что можно
и тольк для рашки с какого то 18 или какого
сделали полноценный paypal
еще на unionpay надеются
говорят что unionpay придет на змену mastercard и visa
так и вижу что китайцы не боясь санкции идут на помощь))