Росіяни більше не зможуть користуватись PayPall

З 18 березня міжнародна електронна платіжна система PayPall стане недоступною для мешканців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Михайла Федорова.

"PayPal заблокує електронні гаманці росіян з 18 березня. Чекаємо компанію на українському ринку",- повідомляє міністр цифрової трансформації України.

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