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Клієнти PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів на підтримку України, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Клієнти PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів на підтримку України, - Федоров

Клієнти платіжної системи PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів організаціям, які надають гумдопомогу в Україні.

Про це у Telegram повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримали листа від CEO PayPal Дена Шульмана. Тепер офіційно: PayPal припиняє свою роботу в РФ у зв’язку з військовою агресією проти України.

Клієнти PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів міжнародним благодійним організаціям, які надають гуманітарну допомогу в Україні та підтримують переселенців", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що через війну Росії проти України платіжна система PayPal з ранку 5 березня припинила свою роботу на російській території.

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Автор: Богдан Гуньковський
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05.03.2022 23:57 Відповісти
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06.03.2022 00:09 Відповісти
 
 