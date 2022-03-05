PayPal припинив роботу в Росії
Через війну Росії проти України платіжна система PayPal з ранку 5 березня припинила свою роботу на російській території. Таким чином, компанія PayPal Holdings Inc приєдналася до інших великих фінансових і технологічних гігантів, які пішли з російського ринку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"У нинішніх обставинах ми припиняємо роботу PayPal в Росії", - заявив президент і головний виконавчий директор PayPal Ден Шульман.
За його словами, компанія підтримує міжнародне співтовариство в засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні. При цьому PayPal гарантує, що російські клієнти зможуть зняти свої кошти протягом обмеженого періоду часу.
Крім того, повідомляється, що з початку російського вторгнення PayPal допоміг зібрати понад 150 млн для благодійних організацій, які підтримують Україну.
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Там реально начинается полнейшая блокада, тотальная