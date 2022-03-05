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Новини Агресія Росії проти України Війна
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PayPal припинив роботу в Росії

PayPal припинив роботу в Росії

Через війну Росії проти України платіжна система PayPal з ранку 5 березня припинила свою роботу на російській території. Таким чином, компанія PayPal Holdings Inc приєдналася до інших великих фінансових і технологічних гігантів, які пішли з російського ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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"У нинішніх обставинах ми припиняємо роботу PayPal в Росії", - заявив президент і головний виконавчий директор PayPal Ден Шульман.

За його словами, компанія підтримує міжнародне співтовариство в засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні. При цьому PayPal гарантує, що російські клієнти зможуть зняти свої кошти протягом обмеженого періоду часу.

Крім того, повідомляється, що з початку російського вторгнення PayPal допоміг зібрати понад 150 млн для благодійних організацій, які підтримують Україну.

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росія (64926) PayPal (59)


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Топ коментарі
+18
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05.03.2022 10:02
+10
Росіяни думали що вбиватимуть українців і за це кари не буде
Вбивць ніхто не любить.
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05.03.2022 10:02
+8
У нас описывают одиночные случаи ухода компании из россии, в реальности их тысячи, от маленьких айти (их тоже тысячи) до люксовывых гуччи. Вор всех отраслях . От самсунга, до крошечных.
Там реально начинается полнейшая блокада, тотальная
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05.03.2022 10:12
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А у нас он и не начинал... может пора?
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05.03.2022 09:59 Відповісти
мало
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05.03.2022 10:00 Відповісти
В Украине разве нет Пай Пала?
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05.03.2022 10:01 Відповісти
мусолят уже 2 года,НБУ не выдаёт лицензию
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05.03.2022 10:06 Відповісти
он есть только при регистрации украинских номеров не было нз как сейчас изменилось или нет.
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05.03.2022 10:52 Відповісти
оооооооо, як же зараз завиють усі ці блогери-внєпалітікі. треба зайти подивитись навіть)
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05.03.2022 10:01 Відповісти
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05.03.2022 10:02 Відповісти
Навпаки потрібно в Росії дюрекс бесплатно(або з шаленими знижками) роздавати, щоб менше плодилося такої сволоти.
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05.03.2022 10:09 Відповісти
Нехай СНІДають!
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05.03.2022 10:26 Відповісти
цапы будут использованные стирать
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05.03.2022 10:53 Відповісти
Росіяни думали що вбиватимуть українців і за це кари не буде
Вбивць ніхто не любить.
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05.03.2022 10:02 Відповісти
Гарно.
Смерть московитам!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦✊🇺🇦
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05.03.2022 10:04 Відповісти
СТОП *****!!!
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05.03.2022 10:06 Відповісти
У нас описывают одиночные случаи ухода компании из россии, в реальности их тысячи, от маленьких айти (их тоже тысячи) до люксовывых гуччи. Вор всех отраслях . От самсунга, до крошечных.
Там реально начинается полнейшая блокада, тотальная
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05.03.2022 10:12 Відповісти
Тут дело не в блокаде, а в долларах и евро и в поставках. Они не могут вести в бизнес.
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05.03.2022 10:57 Відповісти
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05.03.2022 10:14 Відповісти
 
 