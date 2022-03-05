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Російські війська наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України, - представниця США в ООН Грінфілд
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупаційні війська Росії наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України.
Про це заявила постійна представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
"Російські сили зараз знаходяться за 20 миль і наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України", - сказала вона, не уточнивши про який об'єкт йдеться.
За даними "Енергоатому", другим за величиною ядерним об'єктом України — з точки зору вироблення електроенергії - є Південноукраїнська атомна електростанція в Миколаївській області на півдні України.
Топ коментарі
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Шмигаль вимагає миротворчі групи МАГАТЕ та ЄС на всі АЕС в Україні(с)
https://pik.net.ua/2022/03/05/shmygal-vymagaye-myrotvorchi-grupy-magate-ta-yes-na-vsi-aes-v-********/
Только зло берет, что пока наши ВСУ защищают столицу и северные области, орда практически без сопротивления захватывает наши ядерные объекты. Не сомневаюсь, дойдут руки и до них, но это все равно напрягяет.
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Нех яйця м'яти .
Тільки один базар. Наполягайте на закритті неба
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Слава нації
Смерть москалям.
ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, а на окремих - контратакують. Джерело: https://censor.net/ua/n3321716
Весь світ бачить ситуацію, а нам своє робить.
Люблю вас і вірю в майбутнє України.
Взрывать станции никто не будет - это всё равно, что взорвать на территории России ***** как всегда блефует: грозит взорвать гранату
у себя под ногами.