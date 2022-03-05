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Російські війська наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України, - представниця США в ООН Грінфілд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України, - представниця США в ООН Грінфілд

Окупаційні війська Росії наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України.

Про це заявила постійна представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

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"Російські сили зараз знаходяться за 20 миль і наближаються до другого за величиною ядерного об'єкта України", - сказала вона, не уточнивши про який об'єкт йдеться.

За даними "Енергоатому", другим за величиною ядерним об'єктом України — з точки зору вироблення електроенергії - є Південноукраїнська атомна електростанція в Миколаївській області на півдні України.

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Топ коментарі
+28
Ну блядь і що далі? Може їх потрібно розбити на підступах,чи знов захоплять станцію? Похоже на планову здачу ядерних об'єктів
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05.03.2022 08:42
+15
Самые лучшие миротворцы - ВСУ. Они исправно миротворят репоедов, уже больше 10 000 отправились на концерт к Кобзону.
Только зло берет, что пока наши ВСУ защищают столицу и северные области, орда практически без сопротивления захватывает наши ядерные объекты. Не сомневаюсь, дойдут руки и до них, но это все равно напрягяет.
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05.03.2022 09:15
+11
Ну, і...?????
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05.03.2022 08:37
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Ну, і...?????
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05.03.2022 08:37 Відповісти
а шо і...

Шмигаль вимагає миротворчі групи МАГАТЕ та ЄС на всі АЕС в Україні(с)

https://pik.net.ua/2022/03/05/shmygal-vymagaye-myrotvorchi-grupy-magate-ta-yes-na-vsi-aes-v-********/
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05.03.2022 09:09 Відповісти
це треба було робити хз коли днів на зад.А може й місяців
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05.03.2022 09:10 Відповісти
Самые лучшие миротворцы - ВСУ. Они исправно миротворят репоедов, уже больше 10 000 отправились на концерт к Кобзону.
Только зло берет, что пока наши ВСУ защищают столицу и северные области, орда практически без сопротивления захватывает наши ядерные объекты. Не сомневаюсь, дойдут руки и до них, но это все равно напрягяет.
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05.03.2022 09:15 Відповісти
терорюги как есть
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05.03.2022 08:37 Відповісти
Ну и долго это будет продолжаться?
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05.03.2022 08:40 Відповісти
коментар відмічено як спам
Немножко меньше, 2.3 года. Главное, орду выгнать, а потом и будет разбор полетов.
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05.03.2022 09:10 Відповісти
Ну ***** і що далі? Може їх потрібно розбити на підступах,чи знов захоплять станцію? Похоже на планову здачу ядерних об'єктів
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05.03.2022 08:42 Відповісти
Що ти верзеш? Яка планова здача? Треба розбити звісно. Але як? Тому й кажуть натівським слимакам, що небо потрібно закривати щоб наші хлопці могли їх вибити.
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05.03.2022 10:34 Відповісти
Поки натівські слимаки доповзуть то всі наші АЕС будуть під ворогом,що вони робили коли весь сві т кричав про напад,а *****! Співали колискові нам ! То соаний лукашенко на своїй аес таке пво поставив що мама не горюй!
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07.03.2022 09:13 Відповісти
Коротко..
..
Нех яйця м'яти .
Тільки один базар. Наполягайте на закритті неба
..
Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 08:43 Відповісти
А наш генштаб каже зовсім інше -
ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, а на окремих - контратакують. Джерело: https://censor.net/ua/n3321716
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05.03.2022 08:43 Відповісти
Спостереження потрібні, але дії важливіші.
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05.03.2022 08:48 Відповісти
Шановні любі мої українці, закликаю вас вірити нашій владі.
Весь світ бачить ситуацію, а нам своє робить.
Люблю вас і вірю в майбутнє України.
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05.03.2022 08:53 Відповісти
Есть страшная возможность у параши (дай Бог, чтоб я ошибся), они просчитывают и вариант поражения. До отступления они заминируют станции и при полном отходе дистанционно взорвут их. Главное, когда станции будут отбиты, надо немедленно их обыскать на предмет минирования.
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05.03.2022 09:00 Відповісти
Не обшукувати, а знищити
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05.03.2022 09:02 Відповісти
кого?
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05.03.2022 09:11 Відповісти
Я только ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ парашенских войск на пути передвижения, но не забывай, что чернобыльская и энергодар у них уже в грязных лапах. Захваченный персонал вряд ли может видеть перемещение рашистов по станции.
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05.03.2022 09:12 Відповісти
цого не можна допустити, верховний го..нокомандучий, курва! треба знищувати колони на марше, це едине дієве!
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05.03.2022 09:01 Відповісти
**** , я ***** нічого не розумію . Де оборона стратегічних об'єктів . ? Це якийсь хитрий план ? На сході кацапня ********* ТЕЦи , на півдні захоплює.....
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05.03.2022 09:03 Відповісти
И ЧТО !? ВЫКЛЮЧИТ АЭС !?)
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05.03.2022 09:09 Відповісти
ПУТИН БЛЕФЛО - ДУРЛО )))
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05.03.2022 09:10 Відповісти
Якісь непонятки, чому не підпускати до таких об'єктів і зустрічати на підході. Трохи дивує, що деяких стратегічних об'єктах так погано захищають, виникає одне запитання...
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05.03.2022 09:16 Відповісти
Южно-Украинская АЭС
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05.03.2022 10:31 Відповісти
Как захватили, так и отдадут - там английский SAS подтягивается, и другие силы есть...
Взрывать станции никто не будет - это всё равно, что взорвать на территории России ***** как всегда блефует: грозит взорвать гранату
у себя под ногами.
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05.03.2022 11:47 Відповісти
 
 