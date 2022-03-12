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Прикордонники під Маріуполем ліквідували 15 російських окупантів, - ДПСУ
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Захисники України мужньо стримують наступ агресора на Маріуполь.
Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи. В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли", - йдеться в повідомленні.
Попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв'язок, прикордонники, які захищають місто переконують, що їхній бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі ЗСУ, НГУ та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх і Україну.
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Когда параша возьмёт Мариуполь -- сразу начнутся мир, преговоры, коридоры, компромиссы...
Можете смеяться -- но вся надежда на Бацьку! -- уже в Беларуси трошки некоторые понимают: Нехай лучше таракан, чем *****!