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Прикордонники під Маріуполем ліквідували 15 російських окупантів, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Прикордонники під Маріуполем ліквідували 15 російських окупантів, - ДПСУ

Захисники України мужньо стримують наступ агресора на Маріуполь.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи. В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли", - йдеться в повідомленні.

Попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв'язок, прикордонники, які захищають місто переконують, що їхній бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі ЗСУ, НГУ та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх і Україну.

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Автор: Богдан Гуньковський
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12.03.2022 20:17 Відповісти
я целиком с захисниками...молодци хлопци как только дозволят я в ваших рядах...бережить себя просто так не наривайтесь!!!
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12.03.2022 20:21 Відповісти
у украинских военных там, надеюсь, есть все необходимое вооружение, байрактары например? берегите себя, берегите свою жизнь.. все украинские защитники там Герои, им нет такой поддержки от ЗСУ, как на других направлениях..
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12.03.2022 20:27 Відповісти
Такая инфа у нас протекла: На днях параша, вместе с беларусами, ломанётся на Киев -- чисто отвлекательно. Хоть там все и полягут,но от Крымского направления, ВСУ отвлекут.
Когда параша возьмёт Мариуполь -- сразу начнутся мир, преговоры, коридоры, компромиссы...

Можете смеяться -- но вся надежда на Бацьку! -- уже в Беларуси трошки некоторые понимают: Нехай лучше таракан, чем *****!
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12.03.2022 20:28 Відповісти
 
 