УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4611 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
54 585 102
війна (56511) Київська область (3133) розстріл (178)

"Кадирівці" розстріляли 12 поранених росіян у Бородянці, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У м. Бородянка на Киїівщині "кадирівці" розстріляли 12 поранених військових РФ.

Про це із посиланням на дані української розвідки повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося у тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі.

Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю.

Також читайте: У Попасній та ще кількох населених пунктах відновили газопостачання, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+60
головы отрезали или просто расстреляли ?
показати весь коментар
12.03.2022 20:08
+50
Рюзький мир он такой, радуйтесь, что овце@бы вас мочат.
показати весь коментар
12.03.2022 20:09
+48
такми новостями надо бомбить кацапов 24 часа в сутки.
показати весь коментар
12.03.2022 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
С каких только ****** нам не присылают?Туда скорее всего и не доедут.Будут нашу землю удобрять.
показати весь коментар
13.03.2022 01:40 Відповісти
вот он русське мир-своих мочат!
показати весь коментар
13.03.2022 11:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 