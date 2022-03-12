"Кадирівці" розстріляли 12 поранених росіян у Бородянці, - розвідка

У м. Бородянка на Киїівщині "кадирівці" розстріляли 12 поранених військових РФ.

Про це із посиланням на дані української розвідки повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося у тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі.

Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю.

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