РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4779 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
54 585 102
война (46847) Киевская область (3539) расстрел (414)

"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых россиян в Бородянке, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В г. Бородянка на Киевщине "кадыровцы" расстреляли 12 раненых военных РФ.

Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских военнослужащих, сообщает украинская разведка. Это произошло во временно оккупированной Бородянке в Киевской области около 16:00 12 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расстрелянные раненые ожидали эвакуации на лечение в Беларусь.

Они принадлежали к воинской части 06705, которая дислоцируется в городе Борзя Забайкальского края.

Смотрите также: Оккупанты привязали цепью к столбу своего гранатометчика, чтобы тот не дезертировал. Он замерз насмерть. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+60
головы отрезали или просто расстреляли ?
показать весь комментарий
12.03.2022 20:08
+50
Рюзький мир он такой, радуйтесь, что овце@бы вас мочат.
показать весь комментарий
12.03.2022 20:09
+48
такми новостями надо бомбить кацапов 24 часа в сутки.
показать весь комментарий
12.03.2022 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
С каких только ****** нам не присылают?Туда скорее всего и не доедут.Будут нашу землю удобрять.
показать весь комментарий
13.03.2022 01:40 Ответить
вот он русське мир-своих мочат!
показать весь комментарий
13.03.2022 11:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 