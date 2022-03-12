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"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых россиян в Бородянке, - разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В г. Бородянка на Киевщине "кадыровцы" расстреляли 12 раненых военных РФ.
Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских военнослужащих, сообщает украинская разведка. Это произошло во временно оккупированной Бородянке в Киевской области около 16:00 12 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расстрелянные раненые ожидали эвакуации на лечение в Беларусь.
Они принадлежали к воинской части 06705, которая дислоцируется в городе Борзя Забайкальского края.
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