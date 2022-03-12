США хочуть забезпечити Україну потужнішою ППО, - The Washington Post
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Сполучені Штати опрацьовують з Європою можливості забезпечення України потужними засобами протиповітряної оборони після того, як пропозиція передачі МіГ-29 українським силам не була реалізована.
Про це з посиланням на чиновників в адміністрації США пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Адміністрація Байдена, яка відчуває тиск з вимогою розширення арсеналу зброї для України в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоби пришвидшити доставку більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій", - зазначає видання.
Зокрема, повідомляється про попередні обговорення, які відбувалися напередодні на тлі підготовки поїздки міністра оборони США до Європи, запланованої на наступний тиждень. Відомо, що Ллойд Остін планує відвідати Брюссель для зустрічей із союзниками по НАТО, а також Словаччину, яка разом із Польщею і Румунією раніше заявила про готовність передати військову допомогу Україні.
При цьому зазначається, що Словаччина має зенітний ракетний комплекс С-300, який використовується для збиття літаків противника і знайомий українцям.
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з текстом
Leaders #US and #EU not want an end to the #War in #Ukraine?
And that's why they don't "Close the #Sky"?, and all attempts by "Aircraft and Air Defense Systems" are sabotaged?
Leaders US and EU are well aware that the Ground forces of Ukraine, with the sky closed, will drive the #Russian invader out of Ukraine in 2-3 days.
Це переклад тексту
Лідери #США та #ЄС не хочуть припинення #війни в #Україна?
І тому вони не «закривають #Небо»?, а всі спроби «Літаки і системи протиповітряної оборони» саботують?
Лідери США та ЄС добре знають, що Сухопутні війська України із закритим небом виженуть російського окупанта з України за 2-3 дні.
А то тільки і читаєш" хочуть, розглядають, закликають прийняти рішення, вивчають можливість.......".
Ми хочемо чути і знати: "США поставили в Україну потужнішу ППО"
Вони дуже ретельно підбирають, що давати Виключно - зброю оборонного застосування.
І не забувай наніч перевіряти лампочку у під'їзді, бо Порох може викрутити. І краще мені більше не пиши, бо підеш слідом за російським кораблем. Не маю ні часу, ні бажання в чомусь переконувати довбойобів, бо то марна справа.
Эффект бабочки или бубачки.
Там с обычным стингером или иглой надо раз 700 выстрелить на тренажере ,что б отработать навык до автоматизма
Да и реально там не очень много самолетов сбили,вертолетов больше -но не факт что стингерами все.
Конечно по рекламе американцы умеют преподнести свои изделия не спорю,тот же джавелин (хотя французский птурс его превосходит и дешевле) или абрамс свой (за 15 миллионов).
Но по мне давали б его больше,и желательно по лендлизу.
КБ Південне пропонувало розробити систему протиракетної оборони "Кільчень" за 250 млн доларів. тільки ********** будував дороги, після попереднього виведення "великого крадівництва" з під дії антикорупційної системи "прозоро". Всі ці смерті на совісті зеленського.
Просто когда много говорят-это усыпляет бдительность -это известный прием ещё с древности.
Насчет сша и англии-скорее всего они специально приуменьшили масштаб рассейских приготовлений в разговорах с зеленским раза в 3,да и никто не думал что путька пойдет не развернув полностью войска,тылы,госпиталя,логистику по питанию,снабжению боеприпасами и топливом
Проти ВЕЛИКИХ цілей і межконтинентальних ракет.
тисячі вбитих Українців,
більше 200 вбитих та поранених дітей.
вони тільки хочуть.
скільки ще міст і сіл?
скільки людей та дітей, в цифрах?
щоб ппо було в Україні?
в більшості саме кацапокрили вбивають цивільних.
Я ще тиждень тому писав, що є повно систем ППО малого радіусу дії (10-15 км) на мобільній платформі, аналоги "Панцир-С".
Виробляються у Франції, Великобританії, Швеції, США, ...
І вчитися ними керувати практично не потрібно - все сами роблять.
Їх потрібно тіки купити.
ЗРК "ДНІПРО" - НОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ППО