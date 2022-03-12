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США хочуть забезпечити Україну потужнішою ППО, - The Washington Post

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США хочуть забезпечити Україну потужнішою ППО, - The Washington Post

Сполучені Штати опрацьовують з Європою можливості забезпечення України потужними засобами протиповітряної оборони після того, як пропозиція передачі МіГ-29 українським силам не була реалізована.

Про це з посиланням на чиновників в адміністрації США пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Адміністрація Байдена, яка відчуває тиск з вимогою розширення арсеналу зброї для України в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоби пришвидшити доставку більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння в зону бойових дій", - зазначає видання.

Зокрема, повідомляється про попередні обговорення, які відбувалися напередодні на тлі підготовки поїздки міністра оборони США до Європи, запланованої на наступний тиждень. Відомо, що Ллойд Остін планує відвідати Брюссель для зустрічей із союзниками по НАТО, а також Словаччину, яка разом із Польщею і Румунією раніше заявила про готовність передати військову допомогу Україні.

Читайте: Росія може розширити свою військову діяльність проти однієї з країн НАТО, - Боррель

При цьому зазначається, що Словаччина має зенітний ракетний комплекс С-300, який використовується для збиття літаків противника і знайомий українцям.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Якщо бути точним, то цим треба було займатись ще з 2019-го, прийшовши до влади. Війна у нас з 2014-го. А воно відосікі пиляло і хайпувало на дорогах.
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12.03.2022 20:48
+20
Где была украинская власть в ноябре 2021 ? Надо было ещё тогда думать о войне
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12.03.2022 20:44
+18
який ти тупий, КБ Південне пропонувало розробити систему протиракетної оборони "Кільчень" за 250 млн доларів. тільки ********** будував дороги, після попереднього виведення "великого крадівництва" з під дії антикорупційної системи "прозоро". Всі ці смерті на совісті зеленського.
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12.03.2022 21:21
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Вожливе слово !?ХОЧУТЬ?!
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з текстом
Leaders #US and #EU not want an end to the #War in #Ukraine?
And that's why they don't "Close the #Sky"?, and all attempts by "Aircraft and Air Defense Systems" are sabotaged?
Leaders US and EU are well aware that the Ground forces of Ukraine, with the sky closed, will drive the #Russian invader out of Ukraine in 2-3 days.

Це переклад тексту
Лідери #США та #ЄС не хочуть припинення #війни в #Україна?
І тому вони не «закривають #Небо»?, а всі спроби «Літаки і системи протиповітряної оборони» саботують?
Лідери США та ЄС добре знають, що Сухопутні війська України із закритим небом виженуть російського окупанта з України за 2-3 дні.
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12.03.2022 20:43 Відповісти
То хочуть - чи забезпечать?
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12.03.2022 20:38 Відповісти
Мене це теж вже трохи задовбало. В смилі - повідомлення ЗМІ. Дочекайтесь реального дійства, а потім пишіть. Нам дух не потрібно підтримувати.
А то тільки і читаєш" хочуть, розглядають, закликають прийняти рішення, вивчають можливість.......".
Ми хочемо чути і знати: "США поставили в Україну потужнішу ППО"
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12.03.2022 21:34 Відповісти
Похоже журналистам с Вашингтон пост это все приснилось, нам старые миги дать не могут а они за ПВО
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12.03.2022 20:38 Відповісти
ППО нам можуть дати з більшою вірогідністю -- це 100% оборонна зброя на відміну від літаків.
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12.03.2022 20:52 Відповісти
Ну стингеры это тоже ПВО, может зиниток устаревших подкинут парк десятков, в любом случаи лучше чем вообще ничего
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12.03.2022 20:56 Відповісти
Я, дивлячись на все це, теж так думаю.
Вони дуже ретельно підбирають, що давати Виключно - зброю оборонного застосування.
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12.03.2022 21:36 Відповісти
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12.03.2022 20:38 Відповісти
Знову збираються? Потім передумають?
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12.03.2022 20:39 Відповісти
Где была украинская власть в ноябре 2021 ? Надо было ещё тогда думать о войне
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12.03.2022 20:44 Відповісти
Якщо бути точним, то цим треба було займатись ще з 2019-го, прийшовши до влади. Війна у нас з 2014-го. А воно відосікі пиляло і хайпувало на дорогах.
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12.03.2022 20:48 Відповісти
сашок карин ( с маленькой буковки ) , если сейчас некоторые страны разговаривают через губу с Украиной , то в 2019 г после правления экс"гаранта"- казнокрада они , страны , выжидали , присматривались - как себя ЗЕ и страна в целом поведут , а ЗЕ и УКРАИНА в целом оказались на высоте и только сейчас начались подвижки в нашу сторону !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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12.03.2022 21:07 Відповісти
При 5му президенту розроблялись комплекси Нептун, Вільха-М та Грім-2, щорічно підіймалась зарплатня військовим, почали закуповувати Байрактари, так що краще прикрий свого ротика.
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12.03.2022 21:14 Відповісти
який ти тупий, КБ Південне пропонувало розробити систему протиракетної оборони "Кільчень" за 250 млн доларів. тільки ********** будував дороги, після попереднього виведення "великого крадівництва" з під дії антикорупційної системи "прозоро". Всі ці смерті на совісті зеленського.
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12.03.2022 21:21 Відповісти
+
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12.03.2022 21:23 Відповісти
вава какашнік, чмо - ти, тупориле. Якщо в свій час Порох зумів об'єднати довкола України країни Європи, відродити армію і втримати на плаву державу, яка в 2014-у падала у прірву, то твій Зє просто прийшов на все готове. Прийшов і почав дерибанити. А привели цього тіпочка до влади такі істоти, як ти. Тобі, муфлон, перерахувати всі косяки Зє від "а" до "я"? Якби воно займалось армією, як це робив Порох, такої ***** зараз би не було. Наші міста були б під надійним захистом української ППО, а кацапські винищувачі не літали б тут, як у себе вдома. Був би твій Зє президентом у 2014-у, Україні була б ***** ще тоді. Але таким дегенератам, як ти, цього не зрозуміти. Для тебе це надто складно.
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12.03.2022 21:22 Відповісти
Ребята, прислушайтесь к Порошенко, не ко времени сейчас выяснять кто кому редиска, всё потом, когда орков выкинут из страны. Надеюсь прививку от глупости выборцы получили и больше такое не повторитс
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12.03.2022 21:31 Відповісти
Прививку от глупости стадо должно было получить когда вместо Черновола, выбрало комуняку Кравчука. Но нет. Выводы они просто делать не способны
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13.03.2022 04:34 Відповісти
ЮМЗ еще при Кучме собирался крылатые ракеты делать. И что? Может Порошенко продвинул этот проект? Я что-то не заметил
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12.03.2022 23:29 Відповісти
Скільки ще таких туго/плоско мислячих людей так мислить? Дану інформацію зібрано з новин, чи ви якась наближена до пороха людина? більш ніж впевнений, що з новин, та роздутих супер історій які з різних сторін були показані ЗМІ, а з часом взагалі забуті та більше зацікавлену на розвитку власного бізнесу… хіба ні? Вважаю вклад П О Порошенка також великий і не такий як перерахований на пальцях про які багато говорять, Вони на багато більші! Нікого на даний момент не підтримую, але певний результат роботи бачу від двох останніх президентів, не можна говорити, що останній взагалі нічого не робив і прийшов на готове - це тупо! Якби той результат який останній (Зеленський) не розвивав в економічному напрямку, енергетичному, інфраструктурному (всим коле Велике будівництво!!!) - але як всі ******* їздити на гарних дорогах! Бюджет на дороги - це смішні гроші в порівнянні з бюджетом на армію, а тим більше армії яка зможе протистояти армії Росії (будьте реалістами). (В яку вкладено в мільйони разів більше). Не забувайте, в МВФ гроші не займались, тільки власний бюджет і ми не стали боржниками ще більше. Підсумую: розробка якихось систем, це великий час, серйозні випробування і не факт, що успіх так як має перевірятись в воєнних конфліктах, т.д.; показавши велику військову активність в нарощуванні зброї, могли отримати війну вже давно і на той час план за 48 годин точно було б приведено в дію, так, що вважаю стратегія була обрана та продумана тонко і ми (ЗСУ)більш менш оптимально підійшли до підготовки армії до війни на стільки, скільки це реально можливо було, яка була неминуча і готувалась багато років. ( думаю не одного було піймано зрадника, диверсанта спецслужбами які зливали певні завдання, що вказувало про мету путіна) якому теж був потрібен час для підготовки військ, дуже важливо пошуку союзників, пропаганди, фінансовий запас для утримування нових санкцій тощо. Можна ще багато про, що дискутувати! Хто вважає, що все цей процес ведення життєдіяльність країни у війні, вести економіку і розвивати саме затратне Армію та озброєння, балансувати між країнами, не брати нових боргів, також будувати інфраструктуру )))) і ще багато чого.. І в підсумку на сьогодні стримуємо одну з най потужніших армій світу, То в мене питання, народ, у Вас хоть якась логіка є???? Чи будемо бігати і викрикувати хто кращий президент? - Тупо! І давайте поважати думки інших, ми ж не кацапське бидло, ми розумна нація! Все буде Україна
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13.03.2022 00:47 Відповісти
"Скільки ще таких туго/плоско мислячих людей так мислить?"? Я так розумію, ти це про себе? Що конкретно зробив твій зеленський на користь країни, починаючи з 2019-го? Ніхєра. ********* бюджет і "ковідний" фонд, про який потім "слуги" феєрично заявили, що "його не було". І не треба заливати мені про розвиток інфраструктури, енергетичний та економічний напрямки. За весь час свого президенства він тупо проїблував, коли у воюючій країні не можна було витрачати марно ані хвилини, то ж навіть не треба ставити свого вову в один ряд з Порохом. Порох працював як віл 24/7. Прийшов вова, послав к **** всі реформи (в тому числі і військову), ловив хайп на чому лише була змога і пиляв відосікі. А стосовно "смішного бюджету" на дороги, то у час війни лише довбойоби можуть вважати такі гроші "смішними", коли армія потребує елементарних речей, найнеобхіднішого. У воюючій країні дороги зачекають, а ось армія - ні, тим паче коли ворог дихає вже в потилицю. І не треба бути наближеним до Пороха, щоб бачити хто є хто: хто - Президент, а хто - пародія на президента. Лише останні два тижні я чую від Зе якусь адекватну проукраїнську риторику, хоча до цього він вів себе, як сраний малорос чи навіть сєпар. Згадати хоча б відведення військ. При Пороху такої ***** не було б. Порох не опустився б до такого плазування перед ворогом. Про "я заглянул в глаза путіну і увідєл в ніх мір" я взагалі мовчу. Коли в країні війна, я в першу чергу, розглядаю президента, як Верховного Головнокомандувача. Доки Зе називав рос. окупантів "той стороной", ніс ***** про "какая разніца", "я вам нічєво нє должен", Порох конкретно називав ***** ворогом України і озброював армію. Щомісяця до армії надходили нові військові розробки. А про "я нікого не підтримую" я вже чув, як і про тих, хто внє палітікі. Про те, що Порох залучив на відбудову армії власні кошти, думаю, ні для кого не секрет. А що для армії пожертвував мільйонер Зе? *** з маслом? Доки Порох займався армією і консолідував європейських політиків проти Мордору, Зе разом з Бєнєй виводив із "Приватбанку" у кіпрські офшори гроші українців. І ти ще будеш порівнювати між собою Пороха і вову? Акстісь, дядя.
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13.03.2022 01:18 Відповісти
карін, щербань і вам подібним !!! я не буду опускатись до вашого сленгу , але відповім : яке обьєднання отой екс"гарант"зробив ??? одних казнокрадів кругом себе дійсно обьєднав , прямо з перших днів своєї каденції , а народ його , ймовірно , і не вибирав : Охендовський і оті члени ЦВК , які пересиділи своє перебування на на два-три роки й підтасували оті 54 % !!! а по поводу ваших слів про армію : це НАРОД УКРАЇНИ ЇЇ НАДИХНУВ НА ЗАХИСТ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ , БО ПІШОВ В ЇЇ ЛАВИ , ВОЛОНТЕРАМИ , ДОБРОВОЛЬЦЯМИ , НЕСЛИ НА ПУНКТИ ПІДДЕРЖКИ ВСУ ВСЕ ЩО МАЛИ І МОГЛО ЗГОДИТИСЬ НА ФРОНТІ !!! а ваш недогетьман в цей час жав руку агресору і кріпко обнімав його , розширював адреси своїх офшорів і наповнював їх кривавими грошима !!! мені дуже не до вподоби ваше звеличення недогетьмана , який на словах : за УКРАЇНУ , а як до діла .... , але папери не горять !!!
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18.03.2022 10:51 Відповісти
Ну звісно. Це все зробив народ і гола й боса армія, якої не було. І Томос народ здобув теж сам. І ******* озброєння для армії народ теж сам знайшов. Мабуть, в українських шахтах чи у своїх сараях. І цікаво, як це можна збагатитись на війні, щоб із мільярдера стати мільйонером? Ти хоч уявляєш собі цю різницю в цифрах, даун? І так, все задокументовано. Всі сплачені податки, всі грошові надходження зафіксовані, бо Порох, на відміну від Зе, не мутив гроші по миші, а сплачував у держбюджет. І немає ніякого звеличування. Я просто вдячний цій людині за те, що він врятував Україну; що працював на благо України 24/7 на рівні з добровольцями та волонтерами. А ти й далі ведись на російську пропаганду і говновкиди, які крутили на каналах олігархів типу "1+1". З такими дебілами, як ти, я заїбався спілкуватись ще за два місяці до виборів у 2019-у, коли намагався їм пояснити, хто є хто. Все як горохом об стіну.
І не забувай наніч перевіряти лампочку у під'їзді, бо Порох може викрутити. І краще мені більше не пиши, бо підеш слідом за російським кораблем. Не маю ні часу, ні бажання в чомусь переконувати довбойобів, бо то марна справа.
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18.03.2022 13:50 Відповісти
Власть была на месте и делала то, что и надо, согласно результатов выбора в 2019 году.

Эффект бабочки или бубачки.
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12.03.2022 21:00 Відповісти
Не того вибрали в 2019. Що незрозуміло?
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12.03.2022 21:17 Відповісти
у них как в совке наверное-все пятилетками мыслят,приняли ,а дадут в следующей пятилетке
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12.03.2022 20:39 Відповісти
Мне вот не понятно: Украинские военные не умееют использовать петриота. Неужели амеры думаю, что наши ребята тупее америкосов? Самое главное шоб была методичка, а там разберемся!!!
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12.03.2022 20:40 Відповісти
Если будут проблемы - я знаю 14летнего пацана в Украине ...Разберётся и без методички)))
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12.03.2022 20:45 Відповісти
петриот не дадут-это мечты
Там с обычным стингером или иглой надо раз 700 выстрелить на тренажере ,что б отработать навык до автоматизма
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12.03.2022 20:55 Відповісти
ви це капітану з Укрпошти розкажіть
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12.03.2022 21:07 Відповісти
одразу видно що ви не служили в армії і нічого не знаєте про те як і скільки навчаються екіпажі на складні системи типу БУК хоча б.
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12.03.2022 21:54 Відповісти
В Авгане,когда передали стингеры,после получасового инструктажа ослоебы уже сбивали наши "выртушки"...
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12.03.2022 22:53 Відповісти
то в афгане,где горы и аэродромы близко к горам.,что б бить на взлете и посадке.
Да и реально там не очень много самолетов сбили,вертолетов больше -но не факт что стингерами все.
Конечно по рекламе американцы умеют преподнести свои изделия не спорю,тот же джавелин (хотя французский птурс его превосходит и дешевле) или абрамс свой (за 15 миллионов).
Но по мне давали б его больше,и желательно по лендлизу.
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12.03.2022 23:00 Відповісти
ви в якомусь маняміркє живете, Петріот коштує 5 млрд доларів за 1н дивізіон.
КБ Південне пропонувало розробити систему протиракетної оборони "Кільчень" за 250 млн доларів. тільки ********** будував дороги, після попереднього виведення "великого крадівництва" з під дії антикорупційної системи "прозоро". Всі ці смерті на совісті зеленського.
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12.03.2022 21:52 Відповісти
на этапе проектирования конечная цена всегда занижается, а характеристики завышаются. Это все чтобы получить заказ. Так во всех странах. Яркий тому пример Джавелин.
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12.03.2022 23:32 Відповісти
стоит 1 миллиард долларов вряд ли дадут, а система 3 миллиард долларов
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12.03.2022 22:24 Відповісти
вы не сильно то на петриот надейтесь,у него тоже нет 100 процентов поражений
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12.03.2022 23:02 Відповісти
загуглить, делов то
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12.03.2022 22:55 Відповісти
Дадуть томагавки, ну ви зрозуміли, індіанські томагавки
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12.03.2022 20:41 Відповісти
КРОТ а чого це злорадствуешь???
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12.03.2022 21:09 Відповісти
Хотіти і зробити…? Як би є дуже велика різниця!
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12.03.2022 20:42 Відповісти
Кто Украине виноват , когда американцы говорили с ноября что может быть война ? Что было сделано Украиной?
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12.03.2022 20:45 Відповісти
про войну говорили примерно с лета прошлого года-вес ютуб забитый роликами .
Просто когда много говорят-это усыпляет бдительность -это известный прием ещё с древности.
Насчет сша и англии-скорее всего они специально приуменьшили масштаб рассейских приготовлений в разговорах с зеленским раза в 3,да и никто не думал что путька пойдет не развернув полностью войска,тылы,госпиталя,логистику по питанию,снабжению боеприпасами и топливом
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12.03.2022 21:00 Відповісти
Так ***** же не собирался воевать, у него же "прыжок лангуста" был - метнуться кабанчиком в Киев и захватить его, поставив Яныка. Все.
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12.03.2022 21:16 Відповісти
это т прыжок мангуста можно было провести намного эффективней-например по типу штурма дворца Амина,и с гораздо большей эффективностью -я думаю особой вражды у народа прибитие двух-трех десятков депутатов,погибших с "оружием"в руках не вызвало
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12.03.2022 22:24 Відповісти
Б убочка тогда говорил: ,не нагнетайте,наша разведка лучше видит,что пока войны не будет.Будет день победы,шашлыки,а росиян будем встречать с холодцом и водкой"...
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12.03.2022 23:06 Відповісти
Чого ППО 'patriot' не дають? Шкода? Долари рахують?
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12.03.2022 20:42 Відповісти
"Патріот" це стратегічна ППО!
Проти ВЕЛИКИХ цілей і межконтинентальних ракет.
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12.03.2022 20:50 Відповісти
Маячня, нема такого поняття стратегічна ППО. Є поняття ППО великої дальності, причому ця дальність залежить від поверхносиі (кривизна землі насправді не жарт). Аналогом Петріота є С300, причому С300 обходить його по всіх параметрах крім мобільності. Всі ці історії від Березовця про "могут закрыть воздушное пространство до Урала", це маячня. Звісно можуть за допомогою АВАКС і F-15. Петріотами вони не закриють навіть до Херсона. Міжконтинентальні пікети неможливо збити Петріотом, для цього у США є інші засоби.
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12.03.2022 21:11 Відповісти
Іхтамнєт
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12.03.2022 22:05 Відповісти
ППОшников довольно долго обучают. Думаю, что причина в этом.
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12.03.2022 20:56 Відповісти
І коли саме забезпечать - коли наші війська будуть стояти на "красній площі"?
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12.03.2022 20:42 Відповісти
Як показала практика цієї війни С300 нічим не поступається Пертіоту.
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Так С-300 чи ті ж Буки ми не можемо отримати без згоди тих же США. Зеленський сьогодні сказав про це закордонним ЗМІ.
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12.03.2022 20:56 Відповісти
десятки знищених населених пунктів
тисячі вбитих Українців,
більше 200 вбитих та поранених дітей.
вони тільки хочуть.
скільки ще міст і сіл?
скільки людей та дітей, в цифрах?
щоб ппо було в Україні?
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12.03.2022 20:43 Відповісти
швидше роздупльовуйтеся вже, хлопці, бо в Україні ждуть.
в більшості саме кацапокрили вбивають цивільних.
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12.03.2022 20:45 Відповісти
Думают ... ждут пока кацапы еще какой то город бомбить начнут .
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12.03.2022 20:45 Відповісти
Разбомбили нептуны, кто-то сдал места расположения, а было их совсем немного. За гром не знаю, а ольха отстрелялась и очень успешно
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12.03.2022 20:59 Відповісти
Та мля!
Я ще тиждень тому писав, що є повно систем ППО малого радіусу дії (10-15 км) на мобільній платформі, аналоги "Панцир-С".
Виробляються у Франції, Великобританії, Швеції, США, ...
І вчитися ними керувати практично не потрібно - все сами роблять.
Їх потрібно тіки купити.
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12.03.2022 20:47 Відповісти
Так Зеля ж сказав, що знайшли навіть склади в тих країнах, де стоять ППО. Купити не дозволяють. Є якийсь блок в світі...
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12.03.2022 21:22 Відповісти
геть чисто одуріли.?.та ви шо.?а коли? після завершення війни?
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12.03.2022 20:49 Відповісти
Україні С-300 наГуй НЕ ПОТРІБНИЙ! Його "ефективність" щодо ракет ми бачимо щодня, дивлячись на зруйновані лікарні, пологові будинки та дитячі садочки... Тому нехай цей МОТЛОХ словаки собі залишать... Україні зараз ПОТРІБНО ЗРК на кшталт "Петріот", 5 - 6 дивізіонів якого змінять протиракетний захист країни КАРДИНАЛЬНО!!! Навіть 5 - 6 батарей вже дадуть великий результат. Але ж адміністрація США і пан Байден ОСОБИСТО як ті барани все повторюють "мантру" про "близькість 3-ї СВ", тому як для "Петріот" чомусь "обов'язкова "потрібна" присутність військових США, а "це війна"! Янки, хіба українці схожі на "дебілів", не здатних воювати?! Ото ж бо... А як ми вміємо воювати, то ви і самі зараз "в ах@є" від майстерності "укров"! Так що такі "відмазки" дуже НЕПЕРЕКОГЛИВІ, а НЕБАЖАННЯ надати ЗРК "Петріот" Україні з боку США свідчить лише про те, що "кожен баран несе власні яйця"... Тому КРОВ ДІТЕЙ УКРАЇНИ, які ЩОДНЯ ГИНУТЬ від бомб та ракет ОРКІВ, ЦІЛКОВИТО ЛЕЖИТЬ на пані БАЙДЕНІ і його команді!!! Пробачать таке їм українці?! Особисто я в це НЕ ВІРЮ!
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12.03.2022 21:08 Відповісти
Ну с чего вы взяли, что Пэтриот будет лучше С300? Если верить вики, то для того, чтобы он работал против ракет, ему нужен свой спутник, который заранее сообщит траекторию и скорость полета ракеты. У нас он есть? Или вы считаете, что американцы передадут нам управление спутниками? С300 - нормальные комплексы, но они прикрывают скорее всего только Киев.
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12.03.2022 22:47 Відповісти
Те прислів"я - "хочеш миру - готуйся до війни" всі знають, але для себе не використовують, і Україна тепер терпить за цю ігноранцію історичної істини.
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12.03.2022 21:13 Відповісти
Ну вообще то, кроме Патриот у амеров был и другой комплекс ЗРК типа HAWK с разными модификациями. У тех же турок они еще есть до сих пор.
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12.03.2022 21:28 Відповісти
А ***** дозволив. Він же ядрьону бімбу може кинути на Омерику.
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12.03.2022 21:43 Відповісти
Можна надати , а можна " працювати " . А працювати можна довго , навіщо поспішати ?
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12.03.2022 22:20 Відповісти
Ну, може хтось при владі згадає і про цей ЗРК
ЗРК "ДНІПРО" - НОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ППО
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12.03.2022 22:44 Відповісти
Знову якийсь злив від WP. Тепер чекаємо на вихід Словаччини зі спростуванням: "Такая корова нужна самому".
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12.03.2022 22:51 Відповісти
а по скайпу вони не можуть це все вирiшити ? будуть тиждень кататися поки тут рашисти ******** цивiльних
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12.03.2022 23:26 Відповісти
Наше ППО і ПРО це асфальт (місцями танками зіпсований), зате відосіки зараз палкі виходять.
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13.03.2022 00:53 Відповісти
Інтересно, знайдуться в нас в Україні сили, які притягнуть піаніста членового та його кодла до відповідальності за розтриньканнядержавних грошей в час війни на Велике будівництво, замість Протиповітряної оборони, за ухилення від армії, за несплату податків, за мізерну заробітну платню нашим хлопцям-армійцям? За здачу азовського моря, атомних електростанцій? За тисячі загиблих мершанців міст,залишених без прикриття ППО? (Дід, доброволець з 2014 року,пенсіонер )
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30.03.2022 17:42 Відповісти
 
 