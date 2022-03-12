УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4407 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 817 6
МАГАТЕ (377) Енергоатом (446) атомна енергетика (171) Петро Котін (62) Рафаель Гроссі (166)

Гендиректор МАГАТЕ збирається в Київ - керівник "Енергоатома"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гендиректор МАГАТЕ збирається в Київ - керівник

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив в ефірі телемарафону.

Дату візиту ще не визначено.

Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння.

Раніше Україна відкинула ідею проводити перемовини з МАГАТЕ та російським регулятором щодо захоплених військовими РФ українських АЕС, оскільки так росіяни намагаються закріпитися на українських ядерних об’єктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не виключає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть один дармоед зашевелился,ООН вообще можно разгонять..
показати весь коментар
12.03.2022 20:40 Відповісти
Это не значит, что от этого хера толк будет. Приедет, озаботится и свалит *****.
показати весь коментар
12.03.2022 20:45 Відповісти
Ну, на кінець розродились.
показати весь коментар
12.03.2022 20:41 Відповісти
Так сам Котин на Хмельницкой АЭС, он с Киева дёрнул с первых дней. Лучше бы сам Рафаэль ехал или в НАТО или напрямую в Москву, а именно в всемирную ассоциацию организаций эксплуатирующих атомные электростанции "WANO" по адресу 109507, Москва, ул. Ферганская, д.25. Эта организация инспектировала атомные станции Украины.
показати весь коментар
12.03.2022 20:45 Відповісти
Ну приедет это старый пердун, и что?? Он уже **** неделю едет, по ощущениям что едет он на волах!!! Приедет рученьками разведет и скажет - О О О О ... КАК ЭТО ПЛОХО... И ДОМОЙ!!! Нтхера они не решают, только языком...
показати весь коментар
12.03.2022 20:52 Відповісти
Дозиметра нехай з собою візьме, бо там орки вже два тижні на реакторі в Чорнобилі сидять, хороший стояк їм тепер тільки снитися буде.
показати весь коментар
12.03.2022 20:55 Відповісти
 
 