Гендиректор МАГАТЕ збирається в Київ - керівник "Енергоатома"

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив в ефірі телемарафону.

Дату візиту ще не визначено.

Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння.

Раніше Україна відкинула ідею проводити перемовини з МАГАТЕ та російським регулятором щодо захоплених військовими РФ українських АЕС, оскільки так росіяни намагаються закріпитися на українських ядерних об’єктах.

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