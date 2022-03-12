Гендиректор МАГАТЕ збирається в Київ - керівник "Енергоатома"
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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив в ефірі телемарафону.
Дату візиту ще не визначено.
Котін також наголосив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, окрім виказаного занепокоєння.
Раніше Україна відкинула ідею проводити перемовини з МАГАТЕ та російським регулятором щодо захоплених військовими РФ українських АЕС, оскільки так росіяни намагаються закріпитися на українських ядерних об’єктах.
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