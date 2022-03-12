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Топменеджер "Аерофлоту" звільнився і виїхав з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Топменеджер

Заступник генерального директора російської авіакомпанії "Аерофлот" зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов із компанії та залишив Росію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ

"Виїхали з Росії. Пішов із "Аерофлоту". Старе життя скінчилося", – написав він.

У коментарі російським ЗМІ Панов підтвердив інформацію про своє звільнення та від'їзд, але відмовився від подальших коментарів.

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Панов прийшов до "Аерофлоту" у 2018 році. До цього він був партнером у московському офісі міжнародної консалтингової компанії Bain&Company та редактором відділу "Фінанси" газети "Ведомости".

Раніше джерела РБК і "Комерсанта" повідомляли про відставку голови "Аерофлоту" Михайла Полубоярінова, який потрапив під санкції ЄС на фоні війни в Україні. Перевізник його відставку заперечував. Один із співрозмовників "Комерсанта" говорив, що Полубоярінова "не відпустили".
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Топ коментарі
+15
Аерофлот пшел нах
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12.03.2022 20:41
+13
В смислі залишив? Значить, як за фюрера топить, так топив, а як пожинать плоди, так злиняв швиденько? Яке нескрєпне падло!
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12.03.2022 20:43
+7
Крысы бегут с корабля. Несбыточная мечта- всех таких крыс, блогерш и всех-всех молчаливых соучастников вылавливать повсюду в мире и возвращать в *********.
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12.03.2022 20:44
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Аерофлот пшел нах
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12.03.2022 20:41 Відповісти
А чим німецька "Люфтганза" не влаштовує?
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12.03.2022 20:45 Відповісти
Тут все очевидно - нафіга в колгоспі конюх, коли всі коні поздихали? Важливо, щоб "біженець" у "гейпопах" працював прибиральником у громадських вбиральнях і вважав, що це йому ще пощастило.
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12.03.2022 21:17 Відповісти
...махну единственным тебе крылом...
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12.03.2022 20:41 Відповісти
Как? С росии еще кого-то выпускают?
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12.03.2022 20:42 Відповісти
Топменеждеров Аэрофлота...*)
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12.03.2022 20:45 Відповісти
Так. Вони прої*али власну країну й тепер тікають до інших країн, шукаючи те життя, до якого вони вже звикли...
За декілька років виходитимуть в тих країнах на мітинги, та скиглитимуть, що їх там ображають...
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12.03.2022 21:09 Відповісти
В смислі залишив? Значить, як за фюрера топить, так топив, а як пожинать плоди, так злиняв швиденько? Яке нескрєпне падло!
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12.03.2022 20:43 Відповісти
Надеюсь, в Беларусь выехал?
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12.03.2022 20:43 Відповісти
Дивно що орків ще випускають. Нічо, скоро пуйло і це заборонить.
Хоча ще дивніше те що їх хтось приймає.
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12.03.2022 20:44 Відповісти
крысы побежали...
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12.03.2022 20:44 Відповісти
Крысы бегут с корабля. Несбыточная мечта- всех таких крыс, блогерш и всех-всех молчаливых соучастников вылавливать повсюду в мире и возвращать в *********.
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12.03.2022 20:44 Відповісти
а йому сказали що треба мати при собі чемодан валюти?
картки не катять.
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12.03.2022 20:45 Відповісти
кацапы должны иметь право выезжать только в северную корею или африку
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12.03.2022 20:45 Відповісти
Надо бы вообще их никуда не выпускать - пусть друг-друга там сожрут ...
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12.03.2022 20:54 Відповісти
полубоярінов, ***** полупокер якийсь все у них якесь недорозвинуте
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12.03.2022 20:46 Відповісти
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12.03.2022 20:51 Відповісти
Чем больше влиятельных и богатых убежит, тем лучше. Но самые ********* и значимые пусть остаются, будут грызть друг друга при переделе или царь первый их всех уничтожит.
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12.03.2022 20:52 Відповісти
Вернуть на нацистскую помойку. Но без денег
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12.03.2022 20:56 Відповісти
Повна новина звучить так: топменеджер "Аерофлоту" звільнився і виїхав з Росії останнім дозволеним рейсом, переодягнувшсь у стюардесу...
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12.03.2022 21:11 Відповісти
Пьервым делом, пьервым делом - самольоты...
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12.03.2022 21:13 Відповісти
" Пьервым делом, пьервым делом - самольоты..."
-Ну а денежки ?
- А денежки тю-тю...
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12.03.2022 21:21 Відповісти
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12.03.2022 21:37 Відповісти
наверное пошел пешком через финскую границу. Посадка - в Хельсинки.
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12.03.2022 21:18 Відповісти
знайти і покарати(?)
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12.03.2022 21:25 Відповісти
ВОТ І ВСЬО, Я ПОКІНУЛ РАСІЮ...то що йому медяника дати?
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12.03.2022 21:39 Відповісти
Уехал на поезде ?
Или на попутной фуре ?
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12.03.2022 21:49 Відповісти
А вы как думали ублюдки. Сидеть в красивом кресле и поддерживать ***** громко или молча. А в это время в Украине умирают люди. Это только начало для вас кацапских уродов.
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12.03.2022 22:24 Відповісти
 
 