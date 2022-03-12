Топменеджер "Аерофлоту" звільнився і виїхав з Росії
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Заступник генерального директора російської авіакомпанії "Аерофлот" зі стратегії та маркетингу Андрій Панов пішов із компанії та залишив Росію.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, пише Економічна правда, повідомляє Цензор.НЕТ
"Виїхали з Росії. Пішов із "Аерофлоту". Старе життя скінчилося", – написав він.
У коментарі російським ЗМІ Панов підтвердив інформацію про своє звільнення та від'їзд, але відмовився від подальших коментарів.
Панов прийшов до "Аерофлоту" у 2018 році. До цього він був партнером у московському офісі міжнародної консалтингової компанії Bain&Company та редактором відділу "Фінанси" газети "Ведомости".
Раніше джерела РБК і "Комерсанта" повідомляли про відставку голови "Аерофлоту" Михайла Полубоярінова, який потрапив під санкції ЄС на фоні війни в Україні. Перевізник його відставку заперечував. Один із співрозмовників "Комерсанта" говорив, що Полубоярінова "не відпустили".
Будь ласка, зачекайте...
За декілька років виходитимуть в тих країнах на мітинги, та скиглитимуть, що їх там ображають...
Хоча ще дивніше те що їх хтось приймає.
картки не катять.
-Ну а денежки ?
- А денежки тю-тю...
Или на попутной фуре ?