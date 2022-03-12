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УЄФА виділив 1 мільйон євро на допомогу українським дітям

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

УЄФА виділив 1 мільйон євро на допомогу українським дітям

Благодійний фонд УЄФА виділив 1 мільйон євро в якості допомоги українським дітям, які постраждали через вторгнення Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Члени опікунської ради Дитячого фонду УЄФА ухвалили рішення про виділення коштів на допомогу дітям, які саме зараз перебувають в Україні, та дітям-біженцям у сусідніх країнах. Частину цих коштів буде використано для забезпечення дитячих лікарень України ліками та витратними матеріалами.

Крім того, Дитячий фонд УЄФА виділив 100 тисяч євро для надання невідкладної допомоги українським дітям та біженцям у Молдові.

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Автор: Ольга Лузан
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однозначно спасибо...деньги на дороге не валяются!!! респект!!!
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12.03.2022 20:43 Відповісти
Еще бы дисквалифицировать парашу от всех футбольных да и других спортивных соревнований года эдак до 2322
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12.03.2022 20:44 Відповісти
молодцы. главное что бы деньги действительно пошли на то на что их выделят.
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12.03.2022 20:45 Відповісти
Какая нескромно огромная сумма!!!
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12.03.2022 20:45 Відповісти
А интересно если бы у Шурика Чеферина где-то рядом с домом кацапский снаряд разорвался?
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12.03.2022 20:54 Відповісти
 
 