НБУ скасував тарифи за послуги в системі BankID на час війни
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Національний банк України (НБУ) скасував на період дії воєнного стану тарифи за послуги, що надаються у Системі BankID НБУ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу регулятора.
Згідно з повідомленням, центробанк не зніматиме з абонентів плату за підключення, супровід та обробку транзакцій.
Зазначається, що про відновлення тарифів буде повідомлено додатково.
НБУ зазначив, що міжбанківські тарифи, які оплачуються комерційними абонентами-надавачами послуг на користь банків-ідентифікаторів за кожну ідентифікацію, діятимуть без змін.
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