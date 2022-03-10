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Українські банки працюють стабільно, - голова НБУ Шевченко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Система електронних платежів обслуговується безперебійно. Крім зон активних бойових дій, відділення банків працюють, а банкомати поповнюються готівковою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю голови НБУ Кирила Шевченка BBC.
"Можу з гордістю сказати, що українська банківська система залишається стабільною та ліквідною навіть за умов воєнного стану. Національний банк України робить усе від нього залежне, щоб підтримати Україну, її захисників та населення, яке постраждало від російської агресії", – наголосив голова НБУ.
Топ коментарі
+2 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар10.03.2022 18:43
+2 Юрій Ан
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+2 ром17
показати весь коментар10.03.2022 19:11
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Будь ласка, зачекайте...
Але все зараз непевне..
Будь ласка, хто має змогу - треба щось робити з ворожим телеграмканалом.
Викладає фото укріплені і веде парашну пропаганду!!!
Канал - boris_rozhin.
Я не знаю що треба робити.
Якщо Вам не важко, допоможіть.
В СБУ есть специальный отдел, который будет озадачен этой проблемой, а руководство - регулярно вставлять исполнителю пистон, пока он не сделает все возможное.
Райфайзен перестал обслуживать банкоматы даже в Тернопольской области, а работает в параше.
Не пора ли лишить его лицензии?
Не знаю, работают ли отделения привата. Хоть бы на пару часов открывали, чтобы пополнить карточку в Киеве
Безнал работает, факт.