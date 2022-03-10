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Українські банки працюють стабільно, - голова НБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські банки працюють стабільно, - голова НБУ Шевченко

Система електронних платежів обслуговується безперебійно. Крім зон активних бойових дій, відділення банків працюють, а банкомати поповнюються готівковою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю голови НБУ Кирила Шевченка BBC.

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"Можу з гордістю сказати, що українська банківська система залишається стабільною та ліквідною навіть за умов воєнного стану. Національний банк України робить усе від нього залежне, щоб підтримати Україну, її захисників та населення, яке постраждало від російської агресії", – наголосив голова НБУ.

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Топ коментарі
+2
Здається поки тримаються, але 2 тижні, це показник, відчуваю стриманий оптимізм.
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10.03.2022 18:43
+2
Ну, приват решил вопрос расчетов своими карточками за границей, а остальные не чешутся.
Райфайзен перестал обслуживать банкоматы даже в Тернопольской области, а работает в параше.
Не пора ли лишить его лицензии?
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10.03.2022 18:48
+2
100км на південь від Києва не працюють термінали і банкомати. Не схоже на працюючу банківську систему
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10.03.2022 19:11
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Ніби правда.
Але все зараз непевне..
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10.03.2022 18:41 Відповісти
Здається поки тримаються, але 2 тижні, це показник, відчуваю стриманий оптимізм.
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10.03.2022 18:43 Відповісти
Допоможіть!!!
Будь ласка, хто має змогу - треба щось робити з ворожим телеграмканалом.
Викладає фото укріплені і веде парашну пропаганду!!!
Канал - boris_rozhin.
Я не знаю що треба робити.
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10.03.2022 18:48 Відповісти
На сайте СБУ перестала работать обратная связь?
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10.03.2022 18:49 Відповісти
Я написав, що не знаю, що треба робити.
Якщо Вам не важко, допоможіть.
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10.03.2022 18:51 Відповісти
А я написал - зайди на сайт сбу, заполни форму или позвони на горячую линию, телефон которой там найдешь, или тебе тяжело?
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10.03.2022 18:53 Відповісти
СБУ с телеграмканалом ничего не сделает. Жалобу в самом канале оформите и отправьте
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10.03.2022 19:04 Відповісти
Жалобу физлица будут месяц рассматривать, потом похерят.
В СБУ есть специальный отдел, который будет озадачен этой проблемой, а руководство - регулярно вставлять исполнителю пистон, пока он не сделает все возможное.
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10.03.2022 19:13 Відповісти
Ну, приват решил вопрос расчетов своими карточками за границей, а остальные не чешутся.
Райфайзен перестал обслуживать банкоматы даже в Тернопольской области, а работает в параше.
Не пора ли лишить его лицензии?
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10.03.2022 18:48 Відповісти
Мы не в кацапии, для отзыва лицензии нужны законные основания. Тут можно сделать проще и всем народом. Юр. лицам закрыть счета, физ лицам снять депозиты и перевести зарплатные карты в другой банк и все. был банк а теперь строго за кацапским кораблем!
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10.03.2022 18:54 Відповісти
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10.03.2022 18:48 Відповісти
Биржа не работала эту неделю от слова, вообще.
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10.03.2022 18:51 Відповісти
Ощадбанк - близько 10 відділень обійшла, жодне не працює, неможливо покласти готівку на картку. Термінали поповнення не працюють. Київ
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10.03.2022 19:04 Відповісти
100км на південь від Києва не працюють термінали і банкомати. Не схоже на працюючу банківську систему
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10.03.2022 19:11 Відповісти
Ще б НБУ скасував заборону на придбання громадянами валюти
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10.03.2022 19:21 Відповісти
Святошинський р-н, Новобіличі, Академмістечко не працюють відділення термінали незаправлені готівкою. Необманюйте народ, проконтролюйте підлеглих.
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10.03.2022 19:29 Відповісти
Есть такое....
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10.03.2022 19:51 Відповісти
Не знаю по поводу стабильно. Постоянный геморой с ощадбанком.

Не знаю, работают ли отделения привата. Хоть бы на пару часов открывали, чтобы пополнить карточку в Киеве
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10.03.2022 19:37 Відповісти
Теремки 1, все банкоматы вокруг пустые вторую неделю. Поздравляю вас соврамши.

Безнал работает, факт.
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10.03.2022 19:47 Відповісти
 
 