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Украинские банки работают стабильно, - глава НБУ Шевченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Система электронных платежей обслуживается бесперебойно. Кроме зон активных боевых действий отделения банков работают, а банкоматы пополняются наличными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы НБУ Кирилла Шевченко BBC.
"Могу с гордостью сказать, что украинская банковская система остается стабильной и ликвидной даже в условиях военного положения. Национальный банк Украины делает все от него зависящее, чтобы поддержать Украину, ее защитников и население, которое пострадало от российской агрессии", - подчеркнул глава НБУ.
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+2 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий10.03.2022 18:43
+2 Юрій Ан
показать весь комментарий10.03.2022 18:48
+2 ром17
показать весь комментарий10.03.2022 19:11
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Але все зараз непевне..
Будь ласка, хто має змогу - треба щось робити з ворожим телеграмканалом.
Викладає фото укріплені і веде парашну пропаганду!!!
Канал - boris_rozhin.
Я не знаю що треба робити.
Якщо Вам не важко, допоможіть.
В СБУ есть специальный отдел, который будет озадачен этой проблемой, а руководство - регулярно вставлять исполнителю пистон, пока он не сделает все возможное.
Райфайзен перестал обслуживать банкоматы даже в Тернопольской области, а работает в параше.
Не пора ли лишить его лицензии?
Не знаю, работают ли отделения привата. Хоть бы на пару часов открывали, чтобы пополнить карточку в Киеве
Безнал работает, факт.