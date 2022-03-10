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Украинские банки работают стабильно, - глава НБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские банки работают стабильно, - глава НБУ Шевченко

Система электронных платежей обслуживается бесперебойно. Кроме зон активных боевых действий отделения банков работают, а банкоматы пополняются наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главы НБУ Кирилла Шевченко BBC.

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"Могу с гордостью сказать, что украинская банковская система остается стабильной и ликвидной даже в условиях военного положения. Национальный банк Украины делает все от него зависящее, чтобы поддержать Украину, ее защитников и население, которое пострадало от российской агрессии", - подчеркнул глава НБУ.

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Топ комментарии
+2
Здається поки тримаються, але 2 тижні, це показник, відчуваю стриманий оптимізм.
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10.03.2022 18:43
+2
Ну, приват решил вопрос расчетов своими карточками за границей, а остальные не чешутся.
Райфайзен перестал обслуживать банкоматы даже в Тернопольской области, а работает в параше.
Не пора ли лишить его лицензии?
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10.03.2022 18:48
+2
100км на південь від Києва не працюють термінали і банкомати. Не схоже на працюючу банківську систему
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10.03.2022 19:11
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Ніби правда.
Але все зараз непевне..
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10.03.2022 18:41 Ответить
Здається поки тримаються, але 2 тижні, це показник, відчуваю стриманий оптимізм.
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10.03.2022 18:43 Ответить
Допоможіть!!!
Будь ласка, хто має змогу - треба щось робити з ворожим телеграмканалом.
Викладає фото укріплені і веде парашну пропаганду!!!
Канал - boris_rozhin.
Я не знаю що треба робити.
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10.03.2022 18:48 Ответить
На сайте СБУ перестала работать обратная связь?
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10.03.2022 18:49 Ответить
Я написав, що не знаю, що треба робити.
Якщо Вам не важко, допоможіть.
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10.03.2022 18:51 Ответить
А я написал - зайди на сайт сбу, заполни форму или позвони на горячую линию, телефон которой там найдешь, или тебе тяжело?
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10.03.2022 18:53 Ответить
СБУ с телеграмканалом ничего не сделает. Жалобу в самом канале оформите и отправьте
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10.03.2022 19:04 Ответить
Жалобу физлица будут месяц рассматривать, потом похерят.
В СБУ есть специальный отдел, который будет озадачен этой проблемой, а руководство - регулярно вставлять исполнителю пистон, пока он не сделает все возможное.
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10.03.2022 19:13 Ответить
Ну, приват решил вопрос расчетов своими карточками за границей, а остальные не чешутся.
Райфайзен перестал обслуживать банкоматы даже в Тернопольской области, а работает в параше.
Не пора ли лишить его лицензии?
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10.03.2022 18:48 Ответить
Мы не в кацапии, для отзыва лицензии нужны законные основания. Тут можно сделать проще и всем народом. Юр. лицам закрыть счета, физ лицам снять депозиты и перевести зарплатные карты в другой банк и все. был банк а теперь строго за кацапским кораблем!
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10.03.2022 18:54 Ответить
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10.03.2022 18:48 Ответить
Биржа не работала эту неделю от слова, вообще.
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10.03.2022 18:51 Ответить
Ощадбанк - близько 10 відділень обійшла, жодне не працює, неможливо покласти готівку на картку. Термінали поповнення не працюють. Київ
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10.03.2022 19:04 Ответить
100км на південь від Києва не працюють термінали і банкомати. Не схоже на працюючу банківську систему
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10.03.2022 19:11 Ответить
Ще б НБУ скасував заборону на придбання громадянами валюти
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10.03.2022 19:21 Ответить
Святошинський р-н, Новобіличі, Академмістечко не працюють відділення термінали незаправлені готівкою. Необманюйте народ, проконтролюйте підлеглих.
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10.03.2022 19:29 Ответить
Есть такое....
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10.03.2022 19:51 Ответить
Не знаю по поводу стабильно. Постоянный геморой с ощадбанком.

Не знаю, работают ли отделения привата. Хоть бы на пару часов открывали, чтобы пополнить карточку в Киеве
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10.03.2022 19:37 Ответить
Теремки 1, все банкоматы вокруг пустые вторую неделю. Поздравляю вас соврамши.

Безнал работает, факт.
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10.03.2022 19:47 Ответить
 
 