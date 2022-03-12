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Захоплена військами РФ ЧАЕС досі залишається відключеною від енергомережі, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захоплена військами РФ ЧАЕС досі залишається відключеною від енергомережі, -

Захоплена російськими військовими Чорнобильська АЕС і досі залишається відключеною від енергомережі.

Про це повідомив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ.

"На ЧАЕС генератори працюють, допоки для них є пальне. Нам відомо, що його поки що підвозять, але ми не убезпечені від механічних пошкоджень самих генераторів. Паралельно проводяться роботи з відновлення електропостачання станції силами "Укренерго", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Я вважав, що після захоплення ЧАЕС, МАГАТЕ спохватиться, звернеться до країн НАТО і потім прилетять натівські літаки і зачистять все навкруги ЧАЕС, але усі бояться.
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12.03.2022 21:32 Відповісти
 
 