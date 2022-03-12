Наступною країною, яку захоче захопити Путін, буде Литва, - Данілов

Росія намагатиметься захопити Литву, у разі, якщо в неї буде перемога на території України.

Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що ми розуміємо і те, що дає наша розвідка: сьогодні йдеться про Литву. Російська Федерація не має наміру зупинятися. У них є наступна мета – якщо у них буде перемога, не дай Боже, на нашій території, то наступна країна, яку матиме бажання захопити Путін – це буде безпосередньо Литва", - сказав він.

Данілов заявив, що далі підуть країни Балтії та Польща.

"Все це залежатиме від того, яким чином НАТО поводитиметься. Сьогодні поведінка НАТО трохи дивує. Вони вважають, що їх омине ця доля. На наших плечах сьогодні тримається безпека не лише Європи, а й країн НАТО, що знаходяться на європейському континенті. Ми це розуміємо, ми просимо, щоб нам надавали допомогу. Немає бажання воювати, ми готові самі воювати. Дайте нам сучасну зброю, щоб ми могли знищити ворога. Це єдине, що ми сьогодні просимо", - наголосив секретар РНБО.

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