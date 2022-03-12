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Наступною країною, яку захоче захопити Путін, буде Литва, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наступною країною, яку захоче захопити Путін, буде Литва, - Данілов

Росія намагатиметься захопити Литву, у разі, якщо в неї буде перемога на території України.

Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що ми розуміємо і те, що дає наша розвідка: сьогодні йдеться про Литву. Російська Федерація не має наміру зупинятися. У них є наступна мета – якщо у них буде перемога, не дай Боже, на нашій території, то наступна країна, яку матиме бажання захопити Путін – це буде безпосередньо Литва", - сказав він.

Данілов заявив, що далі підуть країни Балтії та Польща.

"Все це залежатиме від того, яким чином НАТО поводитиметься. Сьогодні поведінка НАТО трохи дивує. Вони вважають, що їх омине ця доля. На наших плечах сьогодні тримається безпека не лише Європи, а й країн НАТО, що знаходяться на європейському континенті. Ми це розуміємо, ми просимо, щоб нам надавали допомогу. Немає бажання воювати, ми готові самі воювати. Дайте нам сучасну зброю, щоб ми могли знищити ворога. Це єдине, що ми сьогодні просимо", - наголосив секретар РНБО.

Читайте: Світ має визнати Росію ядерним терористом, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
А чому ти думаєш, що він цими проблемами не займається? Бо тобі не відзвітував?
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12.03.2022 22:15
+12
Мариком и Херсоном займись, дядя. Мы не сдадимся и победим. Так что Литве ничто не грозит
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12.03.2022 22:14
+10
слуги, хватит переживать за чужую жизнь.. есть Харьков, Мариуполь, Буча, Чернигов, Волноваха.. может займетесь проблемами Украины? Мариуполь в блокаде, тысячи погибших, данилов - об этом труби на весь мир..
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12.03.2022 22:22
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А чому ти думаєш, що він цими проблемами не займається? Бо тобі не відзвітував?
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12.03.2022 22:15 Відповісти
Сьогодні полк Азов вже в твіттері просив щоб Байрактарами хоч допомогли.
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12.03.2022 22:19 Відповісти
Він ****** якоюсь вже пів року займається. Тільки не обороною.
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12.03.2022 22:23 Відповісти
Серафім, ти якусь херню тут строчиш.
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12.03.2022 22:42 Відповісти
Ти, урода залишки, цензор йому не такий. Якого хєра тут тоді терлуєшся на цензорі?
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13.03.2022 06:45 Відповісти
Не полезет ***** в Литву - он боится НАТО больше, чем они его. Только они этого не замечают или не хотят.
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12.03.2022 22:29 Відповісти
а тетя Сара хочет негра
литва в нато
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12.03.2022 22:13 Відповісти
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12.03.2022 22:13 Відповісти
Мариком и Херсоном займись, дядя. Мы не сдадимся и победим. Так что Литве ничто не грозит
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12.03.2022 22:14 Відповісти
Все правильно він робить. Треба пробувати дотиснути НАТО і отримати потрібну зброю.
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12.03.2022 22:21 Відповісти
А поки там щось Данилов віщає - є люди що діло роблять



Юрій Бутусов

1 д. ·

Друзі, треба терміново зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Юрія Касьянова. Це дуже коштовний проект, але у Юрія є команда, яка вміє застосовувати таку техніку в інтересах наших військ. Безпілотники - це очі ******** армії. Прошу долучитись та зібрати кошти.

https://censor.net/ua/blogs/3324112/letayuschaya_smert

Юрий Касьянов

3 ч. ·

Гоняем сволоту по полям, охотимся на танчики с простыми коптерами, летающими на 5-7 км максимум.

И, кажется, всё у нас получится. Уже есть деньги на полтора комплекса. Смотрите мой предыдущий пост и помогайте приближать нашу победу.

Спасибо!
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12.03.2022 22:17 Відповісти
От в мене після такий заяв одне питання - ким і чим? Все в Україні буде знищено.
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12.03.2022 22:17 Відповісти
Данілову напевно просто кортить потеліпати язиком з народом.
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12.03.2022 22:23 Відповісти
та прохіндей в малиновому піджаку з початку 90 та ще й цепами. Литва давно стоїть за Україну, вони і без цього наперсточніка знають - хто їх ворог. Твій огород - торгувати алкоголем з Литви та Риги
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12.03.2022 22:28 Відповісти
В Калінінграді стоїть армія. Вона, як Придністровська армія заблокована. Моральний стан там КАПЕЦЬ. Німці закошмарять їх у три дні - це буде дійсно бліц-криг
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12.03.2022 22:39 Відповісти
это тот самый данилов, который за 2 дня до вторжения говорил, что войны не будет и ударные группы россией не сформированы? застрелись, маразматик
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12.03.2022 22:18 Відповісти
нє, про ударні групи бубнів міністр оборони))
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13.03.2022 00:47 Відповісти
Данилов , ты подлец ! Дорогие литовцы , не обращайте внимание на данилова
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12.03.2022 22:19 Відповісти
Вони вже планують ***** як дороги будувать будуть, щоп кацапи швидше до літви доїхали, а те що у нас там в Маріуполі, то всім *****.
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12.03.2022 22:20 Відповісти
Mozet i Litva no srazu nado budet vojevat i so statami,vot srazu pervy boj s nimi i ixnej VVS ,poskolku amerikanskije vojska teper jest na polnoj bojevoj gotovnosti v toj ze Litve
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12.03.2022 22:21 Відповісти
На какой кофейной гуще он гадал О поведении «нато»уже не нужно говорить,т.к. мы уже просто поняли -это не тот альянс и не те люди,которые тебе помогут в беде .значит не нужно им много удивлять внимание и дискутировать «вот еслибы они …или кто будет следующий.»Для Украины важно сейчас победить ,а там Бог покажет с какими друзьями она должна находиться в одном альянсе..возможно возникнет новый альянс..
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12.03.2022 22:21 Відповісти
слуги, хватит переживать за чужую жизнь.. есть Харьков, Мариуполь, Буча, Чернигов, Волноваха.. может займетесь проблемами Украины? Мариуполь в блокаде, тысячи погибших, данилов - об этом труби на весь мир..
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12.03.2022 22:22 Відповісти
та лано - ви вже навангували, шо кацапня не нападе.
сидить мовчки і дайте хлопцям діло доробити.
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12.03.2022 22:24 Відповісти
Германия- 69%
Франция -61%
Польша -91%
Именно столько жителей этих стран поддерживают вступление Украины в Евросоюз.
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12.03.2022 22:25 Відповісти
Рідчайший довбень. Постійно якусь ахінею несе.
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12.03.2022 22:25 Відповісти
А чому в цього "діяча"не було даних української розвідки про напад на Україну, а про напад на Литву у нього дані є.ДОЛБОДЯТЛИ.На Литву ніхто нападати не буде, бо це буде напад на блок НАТО ,а не на невелику прибалтійську державу.
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12.03.2022 22:27 Відповісти
та все було, і всі знали. Тільки викормиши рузге впарювали про дружбу з нечестивцями. Рузге є рузге, не приймають його перефарбування.
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12.03.2022 22:31 Відповісти
Какое же это нато жалкое...
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12.03.2022 22:28 Відповісти
путін-ХУ№ЛО хер тобі, а ні Литву! Ти падло живим і з України вже не вийдеш!
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12.03.2022 22:29 Відповісти
Маріуполь.
https://t.me/currenttime/8885
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12.03.2022 22:32 Відповісти
Дуже не люблю цього пихатого довбодятла

Він місяць назад казав, щл ми повернемо Крим і Донецьк з таким видом гордим
А зараз ****** розказує за Литву
Якийсь незрозумілий персонаж
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12.03.2022 22:37 Відповісти
Це персонаж 95 Кварталу. Один раз він грає "вумного", другий -"ідіота"
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12.03.2022 23:04 Відповісти
Он начнёт с неё в ЕС. Если у него пройдёт в Украине даже один Херсон присоединить. А потом продолжит в Польше район за районом, Германию до берлинской стены... А запад будет "бояться 3-ей мировой! Ссыкуны.
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12.03.2022 22:50 Відповісти
🇵🇱
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13.03.2022 01:37 Відповісти
У него хватит безумия - слуга дьявола.
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13.03.2022 01:41 Відповісти
Перші виступи Данілова навели на думку:"Серйозний дядько" ,але не багато часу потрібно було щоб зрозуміти що тріпло просто.
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12.03.2022 22:55 Відповісти
респект Володимиру!
а не ота шмарклива хйня- "услишьте нас,умаляєм! астанавити вайну!"
https://twitter.com/i/status/1502337996443561987
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12.03.2022 23:03 Відповісти
Данiлов лише озвучив дані розвідки, якій відомий план *****.
Литва маленька і весь розрахунок ***** полягає в тому, що НАТО віддасть її, щоб не розпочати нову світову війну - чого так боїться НАТО та Європа.
Але коли чаша Грааля переповниться - всесвітня війна почнеться все одно, тому що світ не буде миритися з таким тероризмом.
А війну в Україні пророкував ще Джохар Дудаєв.
Але тоді його просто ніхто не послухав - пропустили все повз вуха.
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12.03.2022 23:37 Відповісти
Навряд чи. Спочатку буде Грузія і Молдова.
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13.03.2022 00:26 Відповісти
 
 