Наступною країною, яку захоче захопити Путін, буде Литва, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія намагатиметься захопити Литву, у разі, якщо в неї буде перемога на території України.
Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що ми розуміємо і те, що дає наша розвідка: сьогодні йдеться про Литву. Російська Федерація не має наміру зупинятися. У них є наступна мета – якщо у них буде перемога, не дай Боже, на нашій території, то наступна країна, яку матиме бажання захопити Путін – це буде безпосередньо Литва", - сказав він.
Данілов заявив, що далі підуть країни Балтії та Польща.
"Все це залежатиме від того, яким чином НАТО поводитиметься. Сьогодні поведінка НАТО трохи дивує. Вони вважають, що їх омине ця доля. На наших плечах сьогодні тримається безпека не лише Європи, а й країн НАТО, що знаходяться на європейському континенті. Ми це розуміємо, ми просимо, щоб нам надавали допомогу. Немає бажання воювати, ми готові самі воювати. Дайте нам сучасну зброю, щоб ми могли знищити ворога. Це єдине, що ми сьогодні просимо", - наголосив секретар РНБО.
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литва в нато
Юрій Бутусов
1 д. ·
Друзі, треба терміново зібрати кошти на закупівлю безпілотників для Юрія Касьянова. Це дуже коштовний проект, але у Юрія є команда, яка вміє застосовувати таку техніку в інтересах наших військ. Безпілотники - це очі ******** армії. Прошу долучитись та зібрати кошти.
https://censor.net/ua/blogs/3324112/letayuschaya_smert
Юрий Касьянов
3 ч. ·
Гоняем сволоту по полям, охотимся на танчики с простыми коптерами, летающими на 5-7 км максимум.
И, кажется, всё у нас получится. Уже есть деньги на полтора комплекса. Смотрите мой предыдущий пост и помогайте приближать нашу победу.
Спасибо!
сидить мовчки і дайте хлопцям діло доробити.
Франция -61%
Польша -91%
Именно столько жителей этих стран поддерживают вступление Украины в Евросоюз.
https://t.me/currenttime/8885
Він місяць назад казав, щл ми повернемо Крим і Донецьк з таким видом гордим
А зараз ****** розказує за Литву
Якийсь незрозумілий персонаж
а не ота шмарклива хйня- "услишьте нас,умаляєм! астанавити вайну!"
https://twitter.com/i/status/1502337996443561987
Литва маленька і весь розрахунок ***** полягає в тому, що НАТО віддасть її, щоб не розпочати нову світову війну - чого так боїться НАТО та Європа.
Але коли чаша Грааля переповниться - всесвітня війна почнеться все одно, тому що світ не буде миритися з таким тероризмом.
А війну в Україні пророкував ще Джохар Дудаєв.
Але тоді його просто ніхто не послухав - пропустили все повз вуха.