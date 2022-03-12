Азербайджан готовий організувати зустріч Україна-Росія, - помічник президента Гаджієв
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Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що Баку готовий прийняти у себе зустріч представників України та Росії для переговорів про припинення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.
Гаджієв назвав "важливим кроком" організацію тристоронньої зустрічі глав МЗС Туреччини, РФ та України в Анталії.
Він також висловив ставлення до ідеї проведення в Азербайджані російсько-українських переговорів. "Ініціативу було висунуто Києвом. Якщо буде згода сторін, то ми, безумовно, готові організувати цю зустріч", - наголосив він.
Топ коментарі
+12 Urs
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+8 Тетяна Тать
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+6 Fish Man
показати весь коментар12.03.2022 22:40
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идеальное время отжать исконно ваше
простите за неаккуратность формулировок
Армяне обеспечили себе головную боль и тысячи трупов, а не вернули землю. Половину территории Азербайджан уже отвоевал. Оставшуюся часть тоже вернет. Здесь лишь вопрос времени и количества трупов - но это его территория.
При любом из раскладов - руины экономики. По стандартному сценарию: тотальное повышение цен при замораживании зарплат и пенсий. Как будет бороться с этим наш великий Маугли, воспитанный стаей дятлов КГБ в джунглях СССР? Понятно, как: при помощи «регулирования цен». Они давно порываются это сделать. Логика проста: цены повышаются от чего? От спекулянтов и капиталистов. Если эту нечисть победить, проблема решится. Но она же не решится! Президентским указом цена на сахар и картофель будет зафиксирована на уровне 50 руб, по телевизору расскажут, как Главнокомандующий заботится о народе, посадят пару директоров супермаркетов, которые осмелились поднять цену... А на следующий год сахар и картофель не взойдут. Просто потому что солярка, запчасти для трактора, химия, удобрения и прожиточный минимум взлетели, и выращивать картофель фермеру убыточно. Проще всей семьей собирать на болоте клюкву и тайком отправлять в Финляндию. Поэтому после регулирования цен закономерно наступает Его Величество Дефицит. С типичными для СССР горизонтальными связями: ты привез соседу мешок картофеля, он тебе выхлопотал рубероид для дачи - всё мимо пустых полок магазина. Ну кто будет виноват в этой ситуации? Каждому чекисту понятно, кто: враги народа, саботажники, спекулянты, расхитители народной собственности. Тюрьмы, посадки, чистки. У этого сценария нет вариантов, обкатан во многих странах.
Главное - при любом раскладе Россию ждет борьба с внутренними врагами и уже полное закручивание гаек. Это такие рельсы-скрепы, по которым если уж начал ехать вперед под горку, то не остановиться и не развернуться. Чем бы ни окончилась Украинская война, в первую же паузу Путин займется врагами внутри народа - всеми «агентами нежелательного влияния», «предателями национальных интересов», «невежливыми людьми» или какой термин для этих чисток родят к тому моменту пропагандисты.
https://www.youtube.com/watch?v=ojDdQY3Kdnk&t=43s
@_Fashington
·
22 ч
Шикарное видео атаки из засады на путинскую колонну
https://twitter.com/i/status/1502405146604711936
(тати це потомки хозарського каганату, рештки яких сховались від розгрому хозарів в горному Азербайджані) і
Азербайджан сейчас так может действовать в роли турецкого филиала.
А теперь открой карту и посмотри, где еще можно провести переговоры, не пролетая над указанными странами! Советчики, блин.
Одним словом - ***** и Эрдоган мутят воду, каждый сам по своему (хотя к туркам отношусть нейтрально)!