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Азербайджан готовий організувати зустріч Україна-Росія, - помічник президента Гаджієв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Азербайджан готовий організувати зустріч Україна-Росія, - помічник президента Гаджієв

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що Баку готовий прийняти у себе зустріч представників України та Росії для переговорів про припинення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

Гаджієв назвав "важливим кроком" організацію тристоронньої зустрічі глав МЗС Туреччини, РФ та України в Анталії.

Він також висловив ставлення до ідеї проведення в Азербайджані російсько-українських переговорів. "Ініціативу було висунуто Києвом. Якщо буде згода сторін, то ми, безумовно, готові організувати цю зустріч", - наголосив він.

Читайте: Китай заявив про готовність відігравати конструктивну роль у врегулюванні ситуації в Україні шляхом переговорів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Звернення ЗСУ до зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=ojDdQY3Kdnk&t=43s
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12.03.2022 22:36
+8
карабахом займитесь лучше
идеальное время отжать исконно ваше
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12.03.2022 22:34
+6
Не отжать, а забрать. Отжали армяне.
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12.03.2022 22:40
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***** еще не созрело..
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12.03.2022 22:32 Відповісти
Азербайджан в парашей вроде дружит. Или может я не прав
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12.03.2022 22:32 Відповісти
ви не праві, але і особливо в конфронтацію теж лізти не хоче.
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12.03.2022 22:35 Відповісти
Это вы неправы. Азеры вполне в русле Х...лостана идут. А Армению Х...ло просто слил до определённой меры, азерам он хотел отдать их районы, а ары хотели повоевать. Ну повоевали. Хотя тем фактор Турции решающий сейчас.
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12.03.2022 22:47 Відповісти
діалог спинено.
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12.03.2022 22:51 Відповісти
Он и не начинался
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12.03.2022 22:58 Відповісти
от і добре.
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12.03.2022 23:04 Відповісти
Азербайджан воевал с Арменией, которую полностью спонсировала рашка оружием
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12.03.2022 22:40 Відповісти
краще допожить Байрактарами тупо і без слів.
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12.03.2022 22:33 Відповісти
карабахом займитесь лучше
идеальное время отжать исконно ваше
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12.03.2022 22:34 Відповісти
так уже. Росиян там уже нет - поехали к нам.
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12.03.2022 22:37 Відповісти
Саме так. Їх вже багато, де немає, але всі пошматовані країни все рівно покірно сидять на дупі і намотують на руку шмарклі. Якщо справа вже дійшла до "сірійскіх дабравольцев", то, очевидно, що з мобілізацією в самій Підєрациі все дуже погано.
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12.03.2022 22:44 Відповісти
Не отжать, а забрать. Отжали армяне.
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12.03.2022 22:40 Відповісти
согласна.
простите за неаккуратность формулировок
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12.03.2022 22:44 Відповісти
Т.е. когда мы Крым вернем, вы это тоже будете называть "отжимом"? Армяне отвоевали свои земли, которые отжали как рас большевики в свое время, так же как и Украина вернет Крым, который отжали русские. Улавливаете нюанс?)
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12.03.2022 23:20 Відповісти
На те земли армян искусственно заселила мокшанская корона задолго до большевиков. Это земля Азербайджана!
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12.03.2022 23:23 Відповісти
Армяне там уже почти три тысячи лет тусуются
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12.03.2022 23:31 Відповісти
Ну так и у нас когда монголы тусовались. Так может им Киев отдать? Армения была по сути империей, распалась и пала - судьба всех империй. Потом в 19 веке веке Николаю I стукнуло в Карабах заселить армян из Персии, которые в 20 веке решили устроить резню азербайджанцам.
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12.03.2022 23:55 Відповісти
Да что вы говорите? Еще раз для грамотных: ВСЕ СТРАНЫ МИРА считают территорию НК территорией Азербайджана! Так видно? Или нужно еще крупнее написать? Понимаете, что значит ВСЕ? Вы реально тупой или прикидываетесь? И мне абсолютно плевать, что там написано у вас и у них в альтернативной истории.
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13.03.2022 00:28 Відповісти
Неее, так не пойдет. Получается какой-то хрен отжимает у более слабого соседа землю, проходит лет 30, к примеру, и все? Что прощаемся с Крымом? Потому что еще через 10-20 лет тот же ВЕСЬ МИР будет твердить, что прошло много времени, мир изменился, нельзя воевать за то, что было когда-то и т.д. и т.п. Все это сраные условности, все это карт бланш для таких вот стран как рф, поэтому такое творится.
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13.03.2022 00:45 Відповісти
Как раз для того ,чтобы не было войн из-за того ,что кто-то когда-то сел ср-ть на такой-то территории, существуют официально признанные границы государств, нарушать которые не стоит. Референдум в НК по поводу присоединения к Армении можно сравнить с референдумом на Донбассе. Какие 30 лет? Вам название о чем-либо говорит? Это не армянское слово. Карабахскому царству не одна сотня лет. Жили там и армяне, и тюрки, а армяне начали преобладать после войн мокшан с Ираном и Турцией. Их туда заселяли!
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13.03.2022 00:53 Відповісти
По моему Донбасс и НК сравнивать нельзя, это две абсолютно разные истории и ситуации и собственно регион имеет несколько названий с разной этимологий. Не знаю как вы, а я бы хотел Крым видеть в составе Украины, как и все земли что отняли кацапы. Армяне смогли вернуть свои земли и спасти население от очередного геноцида. Мы, надеюсь, тоже вернем свое и удержим, чего не смогли армяне...
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13.03.2022 01:10 Відповісти
??? От какого геноцида? Там как бы наоборот было. Армяне вырезали население Азербайджана, причем уже несколько раз, а не наоборот. И все из-за идей о Великом Армянском Царстве. У них, как и у мокшан есть имперские амбиции, хотя непонятно на чем они базируются - их царства уже 1000 лет нет.
Армяне обеспечили себе головную боль и тысячи трупов, а не вернули землю. Половину территории Азербайджан уже отвоевал. Оставшуюся часть тоже вернет. Здесь лишь вопрос времени и количества трупов - но это его территория.
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13.03.2022 01:27 Відповісти
О, все ясно...Информация из той же оперы, что и ленинская Украина и и бомбежки всу мирных городов. Тема закрыта.
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13.03.2022 01:32 Відповісти
Ты не переворачивай! Как раз Армения является постоянным союзником паРаши в том числе по ОДКБ. Или тебе про их голосования напомнить?
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13.03.2022 01:45 Відповісти
Вы сильно ошибаетесь. Я понимаю, что у армян своя альтернативная история, но им ничего не светит. Карабах где-то с 15 века был ханством, что как бы намекает, что там проживали не только армяне. Эту территорию как раз паРаша отжала у Ирана и Турции. Сейчас по всем нормам международного права никто не будет пересматривать границы государств. Если армянам не нравится проживать в Азербайджане, то они молча собирают свои вещи и едут в Армению - другого пути нет. Армения - наш враг.
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13.03.2022 01:03 Відповісти
Корни у меня польские и украинские. К богоизбранным народам себя не причисляем, поэтому нам так можно)). У нас проблемы с Арменией? Не смешите. Голосования Армении в ООН по Украине довольно четко обозначили, кто есть кто. Армяне уже тысячу лет никому ничего не показывали и не покажут. После падения рашки, а это случится довольно скоро, им придется очень тяжело. Боюсь, что поддержать их будет некому, совсем некому. Карабах им придется полностью вернуть азербайджанцам. Это неизбежно.
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13.03.2022 02:08 Відповісти
Даже не понимаете, что данным высказыванием уподобляетесь пропа*андонам козломордым? Думайте перед тем как писать, особенно в такие тяжелые времена, когда кровь женщин и детей льется рекой...
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12.03.2022 22:43 Відповісти
??? Армян в Карабах переселили во времена мокшанской империи в 19-м веке. До этого их там не было. Какие советские сионисты? По сути их приютили на своей земле, а они потом решили вырезать там местное население. Согласно норм международного права эта территория принадлежит Азербайджану. Точка.
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12.03.2022 23:21 Відповісти
Еще раз. Не нужно ассоциировать территорию Армянского царства с современной Арменией - это ошибка. Вы так можете без собственной территории остаться. Все империи распадаются и теряют свои территории - это нормально. Еще раз: Согласно норм международного права территория Нагорного Карабах принадлежит Азербайджану. Никто не признавал НК армянским - НИКТО, даже паРаша. И как раз армянам, как и мокшанам, имперские амбиции не дают покоя.
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13.03.2022 00:05 Відповісти
Армения идет нах! Вместе со своим союзником по ОДКБ! А Украине и ее Героям - Слава!
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13.03.2022 01:05 Відповісти
Йух ты мой сосал, чмошник, - моя мать с хачом с...ать на одном поле не сядет. Ничего не могу сказать плохого ни об азербайджанцах, ни о турках.
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13.03.2022 02:35 Відповісти
те же самые свинособаки только в профель
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12.03.2022 22:35 Відповісти
Что ждет Россию?

При любом из раскладов - руины экономики. По стандартному сценарию: тотальное повышение цен при замораживании зарплат и пенсий. Как будет бороться с этим наш великий Маугли, воспитанный стаей дятлов КГБ в джунглях СССР? Понятно, как: при помощи «регулирования цен». Они давно порываются это сделать. Логика проста: цены повышаются от чего? От спекулянтов и капиталистов. Если эту нечисть победить, проблема решится. Но она же не решится! Президентским указом цена на сахар и картофель будет зафиксирована на уровне 50 руб, по телевизору расскажут, как Главнокомандующий заботится о народе, посадят пару директоров супермаркетов, которые осмелились поднять цену... А на следующий год сахар и картофель не взойдут. Просто потому что солярка, запчасти для трактора, химия, удобрения и прожиточный минимум взлетели, и выращивать картофель фермеру убыточно. Проще всей семьей собирать на болоте клюкву и тайком отправлять в Финляндию. Поэтому после регулирования цен закономерно наступает Его Величество Дефицит. С типичными для СССР горизонтальными связями: ты привез соседу мешок картофеля, он тебе выхлопотал рубероид для дачи - всё мимо пустых полок магазина. Ну кто будет виноват в этой ситуации? Каждому чекисту понятно, кто: враги народа, саботажники, спекулянты, расхитители народной собственности. Тюрьмы, посадки, чистки. У этого сценария нет вариантов, обкатан во многих странах.

Главное - при любом раскладе Россию ждет борьба с внутренними врагами и уже полное закручивание гаек. Это такие рельсы-скрепы, по которым если уж начал ехать вперед под горку, то не остановиться и не развернуться. Чем бы ни окончилась Украинская война, в первую же паузу Путин займется врагами внутри народа - всеми «агентами нежелательного влияния», «предателями национальных интересов», «невежливыми людьми» или какой термин для этих чисток родят к тому моменту пропагандисты.
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12.03.2022 22:35 Відповісти
психопат Феликс именно для этого сотворил общество алкашей-латышей и детей местечковых перцев. Реинкарнируйте пойдет на пользу.
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12.03.2022 22:47 Відповісти
Звернення ЗСУ до зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=ojDdQY3Kdnk&t=43s
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12.03.2022 22:36 Відповісти
Люто плюсую
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12.03.2022 22:41 Відповісти
ашингтонский Обком


@_Fashington

·
22 ч



Шикарное видео атаки из засады на путинскую колонну

https://twitter.com/i/status/1502405146604711936
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12.03.2022 22:36 Відповісти
смысл? они не знают, с кем Украина воюет? это фашисты.. какие переговоры могут быть с фашистами? фашисты отступят только, если понесут военное поражение от Украины.. хотите помочь, помогите оружием, гумконвоями для блокадного Мариуполя..
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12.03.2022 22:36 Відповісти
З Києва висунуто ініціативу. І хто ж ініціатор. Ясна річ, завгосп ОПи, тат Єрмак так клопочеться про Україну без участі самих українців. Щоб бува не пронюхали.
(тати це потомки хозарського каганату, рештки яких сховались від розгрому хозарів в горному Азербайджані) і
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12.03.2022 22:38 Відповісти
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12.03.2022 22:40 Відповісти
тварина алієв, пнх, послухайте його інтерв"ю, після підписання договору про союз з мордором, нікчемна носата падаль!
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12.03.2022 22:45 Відповісти
Ніякого толку із зустрічі в форматі Росія-Україна ніколи не буде! Тому що РФ хоче знищити Україну, це її доктрина! Формат може бути лише Україна-Англія-США-Росія, це як мінімум!!!
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12.03.2022 22:50 Відповісти
а він в курсі що москалі вже під слідством гаагського трибуналу?
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12.03.2022 22:53 Відповісти
Поки та махіна розхитається, про це вже й забудуть.
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12.03.2022 22:57 Відповісти
Это если даже и не предсказуемо, то и не удивительно.
Азербайджан сейчас так может действовать в роли турецкого филиала.
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12.03.2022 22:55 Відповісти
)(уйло ж говорив шо ми наркомани і біндеровци..то які переговори можуть бути
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12.03.2022 23:00 Відповісти
Всі пропозиції про країни , котрі виявили бажання бути в посередниках для переговорів України і рашистів є пропозиціями самих рашистів . Україні, без участі посередників з Польщі.Англії .США нічого доброго не світить.Що дали Україні німецько-французькі посередники .в Мінську.крім створення ордло.котре згідно рашистського плану так чи інакше мало бути приводом для початку війни з Україною? І цей план рашист в 2014 році виложив перед Меркель і Оландом .котрі йому і допомогли втілити цей кровопролитний план в життя.
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12.03.2022 23:12 Відповісти
В Азербайджане диктатура, как в рашке и белоруссии. Может в нормальной, демократической стране проводить переговоры, с участием штатов к примеру?
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12.03.2022 23:24 Відповісти
Я "тут" об этом стучу по лбу особо упоротым адептам Алиева и Эрдогана не один месяц
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13.03.2022 01:27 Відповісти
Приведи пример страны, куда можно добраться из паРаши и от нас за пару часов, которая бы тебя устроила. Эрдоган - диктатор. Но это единственная страна, которая согласилась продавать нам беспилотники, без которых нам бы пришлось очень туго.
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13.03.2022 02:47 Відповісти
Ну и как ты туда предлагаешь ***** добираться, если воздушные пространства всех европейских стран закрыты для кацапских бортов (что есть правильно)? Так что выбор невелик. В Азербайджане, конечно, встречаться смысла нет. Я не понимаю, что в Турции не устраивало? К тому же, если встретиться для того, чтобы просто "поговорить" без подписания каких-либо документов (а пока никаких документов не намечается), то почему не воспользоваться телефоном?
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13.03.2022 02:43 Відповісти
Все в кучу накидал. Та любая вменяемая страна. А беспилотники - не повод на него маструбировать.
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13.03.2022 04:01 Відповісти
Ну давай, смелей. Приведи пример. Только Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Молдова, Норвегия, Северная Македония, США, Черногория, Швейцария не катят. Более того, они не просто не катят, над ними даже пролетать кацапскому самолету нельзя, потому что для них воздушное пространство закрыто.
А теперь открой карту и посмотри, где еще можно провести переговоры, не пролетая над указанными странами! Советчики, блин.
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13.03.2022 06:38 Відповісти
тебе ото не взападло столько писать? согласуют и борт залетит, а может и вылетит борт 3-й страны и вывезет. Главное желание, а не тянуть нас в болото постсовка
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13.03.2022 06:47 Відповісти
Я это скопировал, а не писал...Еще один про постсовок вспомнил... Каким боком Турция к постсовку? Чем тебя эта площадка не устраивает? Чем она не устраивает армяшек, вышеотписавшихся, я уже понял - она ущемляет их имперские амбиции. А с тобой что? Тоже армянские корни? Что значит "согласуют"? В нормальных странах вообще-то стараются законы соблюдать. Президентский борт 3-й страны для *****? Что ты городишь? Ты знаешь авиалинии, на которых оно согласится лететь?
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13.03.2022 06:59 Відповісти
Меня не устраивает, что шорхают то в белоруССию, то к Эрдогану (собиратель земель османских, который Крым не признаю, но санкции не введу), теперь к Алиеву собрались, который ручкаеться с ******.

Одним словом - ***** и Эрдоган мутят воду, каждый сам по своему (хотя к туркам отношусть нейтрально)!
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13.03.2022 07:33 Відповісти
Белорашка и меня не устраивала. Турция в ООН на нашей стороне. Они единственные, кто в Сирии бросил вызов кацапне, но ни одна другая страна НАТО их не поддержала. Сейчас их позиция по санциям мне непонятна (возможно, есть какие-то договорняки с ****** еще после Сирии). Но это значит только то, что для наших дипломатов есть работа. Упрекнуть Эрдогана в том, что он помогает *****, точно нельзя. Как минимум, Турция является для нас нейтральной страной, которая реально может дать гарантии безопасности нашей делегации. В принципе, на данный момент - это единственная нейтральная сторона, которая может это сделать. Азербайджан и Грузию нет смысла даже рассматривать.
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13.03.2022 16:13 Відповісти
 
 