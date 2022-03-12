Азербайджан готовий організувати зустріч Україна-Росія, - помічник президента Гаджієв

Помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що Баку готовий прийняти у себе зустріч представників України та Росії для переговорів про припинення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

Гаджієв назвав "важливим кроком" організацію тристоронньої зустрічі глав МЗС Туреччини, РФ та України в Анталії.

Він також висловив ставлення до ідеї проведення в Азербайджані російсько-українських переговорів. "Ініціативу було висунуто Києвом. Якщо буде згода сторін, то ми, безумовно, готові організувати цю зустріч", - наголосив він.

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