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Київська область (3133) евакуація (1928)

За добу 12 березня з Київщини евакуйовано 4 тис. осіб, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу 12 березня з Київщини евакуйовано 4 тис. осіб, - ОВА

За день 12 березня було евакуйовано понад 4 тис. осіб із населених пунктів Київської області,

Як інформує Цензор.НЕТ про повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба в телеграмі.

"Сьогодні у нас проходила евакуація з міст Буча, Гостомель, Немішаєве, Микуличі, виїхало понад 4000 людей. Вважаю, що це був дуже плідний день", - розповів Кулеба у своєму відеозверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 11 березня вдалося евакуювати понад 8 тисяч людей, - Київська ОВА

Автор: Роман Свиридович
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12.03.2022 22:54 Відповісти
 
 