За добу 12 березня з Київщини евакуйовано 4 тис. осіб, - ОВА
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За день 12 березня було евакуйовано понад 4 тис. осіб із населених пунктів Київської області,
Як інформує Цензор.НЕТ про повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба в телеграмі.
"Сьогодні у нас проходила евакуація з міст Буча, Гостомель, Немішаєве, Микуличі, виїхало понад 4000 людей. Вважаю, що це був дуже плідний день", - розповів Кулеба у своєму відеозверненні.
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"Керівник НАТО пан Столтенберґ зробив заяву: якщо хоч один снаряд, хоч одна куля потрапить у конвой, який вони сьогодні доставляють - вони будуть вважати це порушенням п'ятої статті, яка є на сьогоднішній день в країнах НАТО." ©