За добу 12 березня з Київщини евакуйовано 4 тис. осіб, - ОВА

За день 12 березня було евакуйовано понад 4 тис. осіб із населених пунктів Київської області,

Як інформує Цензор.НЕТ про повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба в телеграмі.

"Сьогодні у нас проходила евакуація з міст Буча, Гостомель, Немішаєве, Микуличі, виїхало понад 4000 людей. Вважаю, що це був дуже плідний день", - розповів Кулеба у своєму відеозверненні.

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