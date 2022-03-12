Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бегнетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - йдеться в повідомленні.

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