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Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бегнетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський запропонував Беннету провести перемовини з Росією в Єрусалимі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Про що можна говорити з путинським сраколизом. який пропонував нам здадися щоб зберегти життя людей(і піти в рабство)? А Зеленський заміть того, щоб скиглити: "Я вас зрозумів", повинен був запитати чому Їзраіль не здався "щоб зберегти життя людей" коли його атакували з усіх боків? А чому тоді Україна повинна здаватися? Про що з цим виродком можна ще говорити.
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12.03.2022 23:29
+7
Адміністрація президента США Джо Байдена не бачить дипломатичної розв'язки для завершення війни Росії проти України. При цьому в Білий дім твердо стоїть на тому, щоб не відкривати двері будь-якій потенційній угоді, яка призведе до капітуляції України.

Про це повідомляє CNN
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12.03.2022 23:28
+5
анекдот від Єрмака. Викручується як може.Журналюги з Тель-Авіву вже розказали про "миротворця" нафталіна який шептався з моллю. нарочно не придумаеш. Пучить в ОПі, пучить.
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12.03.2022 23:25
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анекдот від Єрмака. Викручується як може.Журналюги з Тель-Авіву вже розказали про "миротворця" нафталіна який шептався з моллю. нарочно не придумаеш. Пучить в ОПі, пучить.
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12.03.2022 23:25 Відповісти
посмотрите кино с Ди Каприо "не смотрите наверх", там всё рассказано.
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12.03.2022 23:26 Відповісти
Адміністрація президента США Джо Байдена не бачить дипломатичної розв'язки для завершення війни Росії проти України. При цьому в Білий дім твердо стоїть на тому, щоб не відкривати двері будь-якій потенційній угоді, яка призведе до капітуляції України.

Про це повідомляє CNN
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12.03.2022 23:28 Відповісти
Але і надати реально допомогу чи якесь серйозне озброєння, системи ППО вони не можуть, бо сцять *****.
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12.03.2022 23:30 Відповісти
Про що можна говорити з путинським сраколизом. який пропонував нам здадися щоб зберегти життя людей(і піти в рабство)? А Зеленський заміть того, щоб скиглити: "Я вас зрозумів", повинен був запитати чому Їзраіль не здався "щоб зберегти життя людей" коли його атакували з усіх боків? А чому тоді Україна повинна здаватися? Про що з цим виродком можна ще говорити.
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12.03.2022 23:29 Відповісти
пойдет на пантокрин. Но потом.
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12.03.2022 23:52 Відповісти
Шлите этого мутного шлемазла за ********** кораблем
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12.03.2022 23:32 Відповісти
Переговоры о мире?С кем?
А Израиль как с террористами поступает?
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12.03.2022 23:40 Відповісти
Мені сподобалась реакція самих ізраїльтян. Одни сказав, що нафталін підкаблучник. А його шефиня взнала, що рейтинг ще одного миротворця француза піднявся на 250 градусів. І заставила його стати миротворцем, вибори то на носі і в Тель-Авіві. Правда, Зеля промовчав, а Єрмак роздуває щоки-еще не все потеряно. Правда в тому, що про розмову і слова нафталіна від молі розповсюдили журналюги в тельавіві, яким не байдужа Україна.
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12.03.2022 23:41 Відповісти
Цей Нафталін вже попередньо поговорив з пуйлом і потім передзвонив Зеленському, передавши вимогу пуйла про повну капітуляцію і додав від себе, щоб Зеленський погодився на умови пуйла, щоб зберегти залишки України.
Без Криму, без Донецькою та Луганської областей, без Херсонською області, без Маріуполя, з коридором з лугандона в Крим.
Зеленський відповів йому коротко - "Я вас зрозумів".
І тепер знову чомусь Зеленський звернувся до цього Нафтоліна.
Для чого?
Невже Зеленський самогубець і вирішив піти на умови пуйла, типу досить війни, треба зберегти життя людей, ітд ?
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12.03.2022 23:44 Відповісти
Хай Бенет з Хамасом домовляється і проведуть перемовини в москві
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13.03.2022 00:02 Відповісти
если Зеленский попрется на эти переговоры, там его кабаев и грохнет.. кабаев не раз убивал президентов Ичкерии, выманивая их на переговоры..
что у зеленского за маничка встретиться с шизоидом кабаевым, который при встрече может покусать зеленского..
кабаеву нужна капитуляция Украины!!
сколько это можно объяснять семёну семёновичу зеленскому??.
вместо зеленского должна поехать бригада из кащенка вместе с прокурорами Гааги..
а победа Украины - это военный разгром потешной армии кабаева в Украине!
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13.03.2022 00:10 Відповісти
Беннет агент Пуйла! Взагалі треба рвати відносини із Ізраїлем!
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13.03.2022 00:21 Відповісти
- А як розпізнати зрадника батьку?
- Він перший побіжить домовлятися з ворогом про мир
(З повісті Івана Франка "Захар Беркут")
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13.03.2022 03:53 Відповісти
ізраїль не надав нам жодної одиниці озброєння,не ввів жодних санкцій проти мордору,пропонував погодитись на умови путлера.ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕМОВИНИ З ЯВНИМ СОЮЗНИКОМ КОЗЛОМОРДИХ???
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13.03.2022 09:42 Відповісти
 
 