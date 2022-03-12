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Зеленський та Беннет обговорили перспективи мирних переговорів у Ізраїлі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бегнетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Night Hunter 4ed8ae8a
показати весь коментар12.03.2022 23:29
+7 Urs
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+5 viktor donovan
показати весь коментар12.03.2022 23:25
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Про це повідомляє CNN
А Израиль как с террористами поступает?
Без Криму, без Донецькою та Луганської областей, без Херсонською області, без Маріуполя, з коридором з лугандона в Крим.
Зеленський відповів йому коротко - "Я вас зрозумів".
І тепер знову чомусь Зеленський звернувся до цього Нафтоліна.
Для чого?
Невже Зеленський самогубець і вирішив піти на умови пуйла, типу досить війни, треба зберегти життя людей, ітд ?
что у зеленского за маничка встретиться с шизоидом кабаевым, который при встрече может покусать зеленского..
кабаеву нужна капитуляция Украины!!
сколько это можно объяснять семёну семёновичу зеленскому??.
вместо зеленского должна поехать бригада из кащенка вместе с прокурорами Гааги..
а победа Украины - это военный разгром потешной армии кабаева в Украине!
- Він перший побіжить домовлятися з ворогом про мир
(З повісті Івана Франка "Захар Беркут")