Кабмін збільшив резервний фонд держбюджету на 50 мільярдів
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Кабінет Міністрів прийняв рішення про збільшення коштів резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у зверненні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Уряд прийняв рішення про збільшення коштів резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Кошти в резервний фонд перенаправлені з усіх програм розвитку, які неможливо реалізувати у воєнний час", - сказав Шмигаль.
За його словами, таке рішення дає змогу оперативно забезпечувати потреби сектора безпеки та оборони. "Вчора військовослужбовцям було перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди під час дії воєнного стану. А також учора рішенням уряду 3,9 млрд грн було спрямовано на харчування ЗСУ", - зауважив глава уряду.
Шмигаль також поінформував, що триває співпраця з партнерами по всьому світу. "Дякуємо їм за постійну військову допомогу. Зі зрозумілих причин не буду конкретизувати, чим саме нам допомагають. Але можу сказати: щодня наша армія стає технічно сильнішою", - наголосив прем'єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...
ми можемо збільшити армію в два-три рази,
але тоді не зможемо будувати дороги
18 лютого 2022
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звертаемо увагу на дату - 6 днів до кацапського вторгнення.