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Кабмін збільшив резервний фонд держбюджету на 50 мільярдів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабмін збільшив резервний фонд держбюджету на 50 мільярдів

Кабінет Міністрів прийняв рішення про збільшення коштів резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у зверненні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряд прийняв рішення про збільшення коштів резервного фонду державного бюджету на 50,8 млрд грн. Кошти в резервний фонд перенаправлені з усіх програм розвитку, які неможливо реалізувати у воєнний час", - сказав Шмигаль.

За його словами, таке рішення дає змогу оперативно забезпечувати потреби сектора безпеки та оборони. "Вчора військовослужбовцям було перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди під час дії воєнного стану. А також учора рішенням уряду 3,9 млрд грн було спрямовано на харчування ЗСУ", - зауважив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд скоротив видатки держбюджету на 50 млрд гривень та виділив ці кошти на оборону

Шмигаль також поінформував, що триває співпраця з партнерами по всьому світу. "Дякуємо їм за постійну військову допомогу. Зі зрозумілих причин не буду конкретизувати, чим саме нам допомагають. Але можу сказати: щодня наша армія стає технічно сильнішою", - наголосив прем'єр-міністр.
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Зеленський про пріоритети:
ми можемо збільшити армію в два-три рази,
але тоді не зможемо будувати дороги
18 лютого 2022
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звертаемо увагу на дату - 6 днів до кацапського вторгнення.
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13.03.2022 01:10 Відповісти
пельку казлу зеленому заткніть і дайте отпіздячити кацапню без зеленьського, ермака, демченка і подоляка - от просто нехай чорнороте заглохне.
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13.03.2022 01:15 Відповісти
 
 