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Російські окупанти не можуть нас підкорити, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до народу України 12 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про йдеться у телеграмі Зеленського.

"Російські окупанти не можуть нас підкорити. У них немає такої сили, немає такого духу. Вони тримаються лише на насильстві. Лише на терорі. Лише на зброї, якої в них багато. Але в окупантів немає жодної природної основи для нормального життя. Для того, щоб люди могли відчувати щастя. І мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним! Всюди, куди прийшла Росія на чужу землю, мрії неможливі", - зазначив він.

Автор: Роман Свиридович
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13.03.2022 00:51 Відповісти
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13.03.2022 00:50 Відповісти
Скоро
https://twitter.com/i/status/1502625790260916232
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13.03.2022 01:17 Відповісти
 
 