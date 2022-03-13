Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський
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Україна має найбільшу в своїй історії підтримку світу.
Про це глава держави повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.
"Можна взяти опитування громадської думки в будь-якій країні світу і побачимо, що Україна в лідерах тих, кому симпатизують та кого підтримують. А Росія не просто серед ворогів, а навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея. Саме так думають, наприклад, американці, звичайні люди в усіх штатах. Як і звичайні люди в усіх європейських країнах. І я вдячний їм за цю надзвичайну підтримку, вдячний за розуміння нашої боротьби", - наголосив президент.
Топ коментарі
+10 Сергей Осадчий bf081de4
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+8 RGSMPG1
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+8 Voland Demort
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- Кориду бачив?
- Бачив. Бугай кацапа затоптав.
- Які ж кацапи в Іспанії?
- А який недоумок, крім кацапа, попре на бугая з комуняцькою ганчіркою?
Боитесь "кнопки"? Страх уже не поможет, если Украина не устоит,тогда вы следующие, а если победит ( А так и будет), то в последних агониях и так будет всем "кнопка" . Всем вместе можно молниеносно уничтожить врага вместе с !кнопкой".