Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський

Україна має найбільшу в своїй історії підтримку світу.

Про це глава держави повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна взяти опитування громадської думки в будь-якій країні світу і побачимо, що Україна в лідерах тих, кому симпатизують та кого підтримують. А Росія не просто серед ворогів, а навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея. Саме так думають, наприклад, американці, звичайні люди в усіх штатах. Як і звичайні люди в усіх європейських країнах. І я вдячний їм за цю надзвичайну підтримку, вдячний за розуміння нашої боротьби", - наголосив президент.

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