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Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський

Україна має найбільшу в своїй історії підтримку світу.

Про це глава держави повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Можна взяти опитування громадської думки в будь-якій країні світу і побачимо, що Україна в лідерах тих, кому симпатизують та кого підтримують. А Росія не просто серед ворогів, а навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея. Саме так думають, наприклад, американці, звичайні люди в усіх штатах. Як і звичайні люди в усіх європейських країнах. І я вдячний їм за цю надзвичайну підтримку, вдячний за розуміння нашої боротьби", - наголосив президент.

Читайте: Окупанти продовжують наступальну операцію: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 24:00 12 березня

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Українці в Іспанії:

- Кориду бачив?

- Бачив. Бугай кацапа затоптав.

- Які ж кацапи в Іспанії?

- А який недоумок, крім кацапа, попре на бугая з комуняцькою ганчіркою?
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13.03.2022 00:58
+8
а в глаз ***** зазирнути?
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13.03.2022 00:53
+8
Не ображайте КНДР вони просто хочуть їсти, а москалі з жиру бісяться
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13.03.2022 00:54
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а в глаз ***** зазирнути?
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13.03.2022 00:53 Відповісти
а сайтісь где та пасєрєдінє?
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13.03.2022 01:04 Відповісти
пулю куйлу между глаз - как раз посередине будет
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13.03.2022 01:18 Відповісти
шикарно, хочу щоб так доля і обіграла ляп Зе!
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13.03.2022 01:21 Відповісти
Не ображайте КНДР вони просто хочуть їсти, а москалі з жиру бісяться
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13.03.2022 00:54 Відповісти
Українці в Іспанії:

- Кориду бачив?

- Бачив. Бугай кацапа затоптав.

- Які ж кацапи в Іспанії?

- А який недоумок, крім кацапа, попре на бугая з комуняцькою ганчіркою?
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13.03.2022 00:58 Відповісти
Це ти тільки зараз зрозумів? А якже "та сторона"???
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13.03.2022 01:03 Відповісти
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13.03.2022 01:11 Відповісти
а можно пересыпать нафталином, и оставить в Израиле на хранение?
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13.03.2022 01:14 Відповісти
Tak skoro rosiji budet zit xuze cem koreji takze..Eto prozombirovana mesnoj propogandnoj bolsinstvo liudej,kotoryx daze i liudmi nazvat nelzia
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13.03.2022 01:22 Відповісти
Если хотя бы 30% украинцев уповали на Бога Единого, и молились Ему одному, и просили Его, и прславляли Его одного, Украина вышла бы из ситуации, и отправилась, и процветала бы! У Бога нет матери! А мы все Его дети. Стоит лишь просить с верой! Наше будущее зависит от нас.
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13.03.2022 01:25 Відповісти
Шта?😧
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13.07.2022 16:34 Відповісти
Пора бы уже Европе не ждать,пока рашка всех по очереди начнёт "освобождать" , а собратся всё-таки вместе и навалять агрессору пуйлу. Украина сильная и пойдет до победы, присоединяйтесь страны НАТО, вы уже, должны думать о собственной безопасности. ваше "неспровоцировать" выглядит смешно и унизительно в глазах путлера.
Боитесь "кнопки"? Страх уже не поможет, если Украина не устоит,тогда вы следующие, а если победит ( А так и будет), то в последних агониях и так будет всем "кнопка" . Всем вместе можно молниеносно уничтожить врага вместе с !кнопкой".
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13.03.2022 01:27 Відповісти
 
 