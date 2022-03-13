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Росія перетворюється на аналог "ЛДНР", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія перетворюється на аналог

Російське керівництво перетворює свою державу на ізольовану від світу зону.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти не можуть нас підкорити. В них немає такої силли, немає такого духу. Вони тримаються тільки на насильстві, тільки на терорі, тільки на зброї, якої у них багато. Але у окупантів немає жлдної природньої основи для нормального життя. Для того, щоб люди могли відчувати щастя і мріяти. Вони органічно не здатні робити життя нормальним.

Всюди, куди прийшла Росія, на чужу землю, мрії не можливі. Тільки дужже тяжка боротьбя за виживання. В результаті нападу на нашу землю російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "ДНР" та "ЛНР". На велику, ізольовану від всього світу зону, де царюватиме бідність, де усе визначатиметься тільки насильством. І звідки люди тікатимуть", - сказав президент.

Також читайте: Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Да пох на *********. Лишь бы они нас с собой не забрали в свое болото. Ато следующая остановка опять будет лет через 100
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13.03.2022 01:05 Відповісти
Пусть вам кацапы все вернется сторицей,суки нацистские
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13.03.2022 01:05 Відповісти
Надо бы фотки горы трупов в моргах Беларуси как то на рашу распрстранить с предложением искать мамашкам своих сыночков «ФАС ! ИСКАТЬ»
а то хутин умышленно держит трупы в Беларуси .

а сми Беларуси такие фото печатают с вопросом « хочешь туда ?»
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13.03.2022 01:10 Відповісти
Скажуть фейк, тож не скабеева з соловейом сказали. Це не дасть результату.
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13.03.2022 01:35 Відповісти
Стучите - и Вам откроют
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13.03.2022 01:39 Відповісти
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!!!
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13.03.2022 01:22 Відповісти
Они и Украину хотят превратить в ЛДНР. Да что там - весь мир.
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13.03.2022 07:38 Відповісти
 
 