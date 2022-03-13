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США виділяють Україні $200 млн на додаткове озброєння та техніку, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США виділяють Україні $200 млн на додаткове озброєння та техніку, - Блінкен

Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме додаткове озброєння та техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен у твіттері.

12 березня президент США Джо Байден доручив Блінкену виділити з бюджету міністерства оборони США $200 млн. на військову допомогу Україні.

Блінкен повідомив, що вже санкціонував виділення цієї суми і вона піде на додаткове озброєння та техніку Україні.

"Це безпрецедентне четверте скорочення (бюджету Пентагону) менш ніж за рік призведе до того, що загальна допомога США в галузі безпеки, надана Україні з січня 2021 року, перевищить $1,2 млрд", – зазначив держсекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США хочуть забезпечити Україну потужнішою ППО, - The Washington Post

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
очень странное эхо


у нас в лесу какое то очень странное эхо :кричишь- путин а оно в ответ-***** ***** *****…
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13.03.2022 02:49
+3
Или ППО плюс самолеты и мы сами закроем
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13.03.2022 02:53
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очень странное эхо


у нас в лесу какое то очень странное эхо :кричишь- путин а оно в ответ-***** ***** *****…
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13.03.2022 02:49 Відповісти
Просто закройте небо бл...ди!!!!!!
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13.03.2022 02:52 Відповісти
Или ППО плюс самолеты и мы сами закроем
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13.03.2022 02:53 Відповісти
чекайте - буде.
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13.03.2022 02:56 Відповісти
Да. Но это все потом...
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13.03.2022 03:05 Відповісти
конечно потом)))

говорят люди у которых память как у гуппи
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13.03.2022 10:14 Відповісти
я навіть знаю хто винуватий - Захід взагалі і Байден зокрема....
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13.03.2022 03:13 Відповісти
зброею на міста, хлопцям...
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13.03.2022 02:53 Відповісти
видалити посердиників.
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13.03.2022 02:54 Відповісти
гроші тут ні до чого.
недолугість чи пряме зрадництво влади і всі це розуміють, але це після війни....
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13.03.2022 03:22 Відповісти
 
 