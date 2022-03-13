Україна отримала понад 40 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - Шмигаль

За останні десять днів до України надійшло понад 40 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у відеозверненні.

"В уряді продовжує працювати гуманітарний штаб. З 2 по 12 березня Україна отримала понад 40 тис. тонн гуманітарної допомоги. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця наразі працюють як логістичний штаб", - сказав Шмигаль.

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За його словами, вже третина отриманої допомоги розвезена по регіонах і розподілена відповідно до потреб.

"Окрема подяка тим людям, тим громадам, які приймають у себе евакуйоване населення", - підкреслив Прем’єр-міністр.

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