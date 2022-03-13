УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7628 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 812 1
гуманітарна допомога (729) Денис Шмигаль (2703)

Україна отримала понад 40 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Україна отримала понад 40 тисяч тонн гуманітарної допомоги, - Шмигаль

За останні десять днів до України надійшло понад 40 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у відеозверненні.

"В уряді продовжує працювати гуманітарний штаб. З 2 по 12 березня Україна отримала понад 40 тис. тонн гуманітарної допомоги. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця наразі працюють як логістичний штаб", - сказав Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці

За його словами, вже третина отриманої допомоги розвезена по регіонах і розподілена відповідно до потреб.

"Окрема подяка тим людям, тим громадам, які приймають у себе евакуйоване населення", - підкреслив Прем’єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін збільшив резервний фонд держбюджету на 50 мільярдів

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надіюся її миші не з'їдять.
показати весь коментар
13.03.2022 07:21 Відповісти
 
 