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Зеленський призначив Артема Бондаренка новим керівником СБУ по Львівській області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський призначив Артема Бондаренка новим керівником СБУ по Львівській області

Президент України Володимир Зеленський призначив новим керівником УСБУ у Львівській області Артема Бондаренка.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на офіційному сайті Глави держави.

Указом №129/2022 Зеленський звільнив Осипчука Івана Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області.

А указом №130/2022 президент призначив Бондаренка Артема Ігоровича начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.

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Автор: Роман Свиридович
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мабуть це і є страгічний перелом.
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13.03.2022 03:57 Відповісти
причини звільнення попереднього? Не справлявся? Чи занадто добре виконував свою роботу?
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13.03.2022 06:16 Відповісти
Осипчук подозревается в помощи врагу?
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13.03.2022 07:51 Відповісти
Яка підстава?
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13.03.2022 09:11 Відповісти
Логіка зільоної каманди - це її відсутність !
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07.05.2022 17:15 Відповісти
 
 