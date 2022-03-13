Зеленський призначив Артема Бондаренка новим керівником СБУ по Львівській області

Президент України Володимир Зеленський призначив новим керівником УСБУ у Львівській області Артема Бондаренка.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться на офіційному сайті Глави держави.

Указом №129/2022 Зеленський звільнив Осипчука Івана Івановича з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області.

А указом №130/2022 президент призначив Бондаренка Артема Ігоровича начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області.

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