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Шмигаль закликав українців повертатися до роботи: "Ви - частина економічного фронту"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Шмигаль закликав українців повертатися до роботи:

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців, які мають роботу та можливість працювати, повертатися до роботи, щоб підтримувати економічний фронт держави.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри всі зусилля, що сьогодні докладають наш президент, наші військові, дипломати, наші міжнародні партнери - ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра", - наголосив Шмигаль.

Очільник уряду вважає, що фундаментом для перемоги має стати перебудова економіки під нові реалії.

"Закликаю всіх, хто може працювати та має роботу: працюйте! Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій - відновлюйте діяльність. Ви - частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі, як ніколи", - закликав він.

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Раніше заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що економічна активність в Україні внаслідок війни зупинилася на 3/4. Роботу тимчасово або на постійній основі припинили 75% бізнесу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
В тебе ж вся економіка була дороги будувати та заробітчани .То шо тепер робити?Переводь весь цей свій нинішній дерслужбовий "генералітет" по отг і вище на ставку в 6500.А то тільки вміють що премії собі виписувати,землю розікрасти собі та родичам і разом з ними ховатись від служби в зсу за блоками під хатою,понаставлявши друг друга печатки на лобі й на сраці.
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13.03.2022 06:00
+10
Іноді таке враження що він з Марсу, вся логістика стоїть. Наведіть порядок на блокпостах.
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13.03.2022 06:17
+9
А сначала заплатите НДС, потом заработайте на налоги на зарплату, т.к. выдать даже аванс без уплаты налогов нельзя, а потом начните работать на зарплату... Спасибо! Сами работайте!
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13.03.2022 07:43
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Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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13.03.2022 05:36 Відповісти
Пока Киев не запустится, ничего не будет.
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13.03.2022 05:49 Відповісти
В тебе ж вся економіка була дороги будувати та заробітчани .То шо тепер робити?Переводь весь цей свій нинішній дерслужбовий "генералітет" по отг і вище на ставку в 6500.А то тільки вміють що премії собі виписувати,землю розікрасти собі та родичам і разом з ними ховатись від служби в зсу за блоками під хатою,понаставлявши друг друга печатки на лобі й на сраці.
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13.03.2022 06:00 Відповісти
Іноді таке враження що він з Марсу, вся логістика стоїть. Наведіть порядок на блокпостах.
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13.03.2022 06:17 Відповісти
Я строитель, пока работа остановилась. Потом много будет.
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13.03.2022 06:40 Відповісти
И как это делать, если персонал и клиенты бежали из Киева? Сейчас нужно где-то брать кредиты на завышенное вами в четыре раза отопление для бизнеса, электричество. Идите вы на..
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13.03.2022 06:44 Відповісти
Бизнес уже бежит включать кассаппараты и ждет взяточников с проверками по ценам.
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13.03.2022 06:52 Відповісти
Бізнес був вами вбитий ще раніше , в 2020 році ... Що відновлювати??? 😡😡😡
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13.03.2022 06:57 Відповісти
А люди виїхали.
Найбільше - Молодь, діти. Якраз прошарок, який працював.
Якщо вони влаштують там своє життя, то вже ніколи не повернуться назад.
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13.03.2022 07:17 Відповісти
Ось тепер як. Відібрали в народа землю, а тепер давай працюй? Закінчиться війна, всих цих падлюк повісити.
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13.03.2022 07:19 Відповісти
А сначала заплатите НДС, потом заработайте на налоги на зарплату, т.к. выдать даже аванс без уплаты налогов нельзя, а потом начните работать на зарплату... Спасибо! Сами работайте!
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13.03.2022 07:43 Відповісти
Ща отстроим порезанные на металлолом заводы.
ФОПы накупят РРО, заработают где небудь на отопление и э/э, на зарплату бухгалтеру, кладовщику, на взятки чиновникам - и начнут поднимать производство ВВП.
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13.03.2022 07:47 Відповісти
був такий дурник азаров , теж волав про лопату і де він зараз
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13.03.2022 08:03 Відповісти
ЗЕшобла уже натурально достала своим звиздежом. Перед войной раздолбали всю экономику, теперь плачут, что им на 100-тысячные зарплаты не хватает. Урежте себе выплаты, уроды. И деньги в бюджете появятся
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13.03.2022 08:28 Відповісти
шмыгаль, уменьшите себе зарплаты и премии.. чинуши и депутаны - хватит грабить бюджет Украины и тырить помощь западных партнеров..
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13.03.2022 08:44 Відповісти
Шмыгало б оно отсюда и не вякало.
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13.03.2022 09:37 Відповісти
От як заспівав....з чинушами спочатку порядок наведи, навіщо їх стільки з захмарними зарплатами, блокпости з доріг позабирай, логістика вся стоїть, Верховну Раду збери, податки оптимізуй, ПДВ і акциз на бензин зніми, на підводах же не будеш товар возити. Роботи море, і хватить базікати.
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13.03.2022 10:39 Відповісти
Я не проти але ні один постачальник не працює, більше половини працівників також немає або в теробороні або виїхали, ранок починається із вибухів тому що сирена спрацьовує вже після них...
Тим складом що залишився тільки розпродаєм залишки і стараємся помогти біженцям тому що багато приїзджають зараз взагалі без нічого...

Поставити щось із закордону неможливо на заміну нашої продукції, по перше потрібно поїхати домовитись, по друге наші митники які сидять на підсосі і чекають жертву... по третє немає фур в нашому напрямку або вартість велика...
до того ж є інформація що swift не працював, не знаю як зараз з тим в останні дні не виясняли.... і валюту неможливо купити або курс 40 у мінял, що робить любу закупку до п......
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13.03.2022 11:09 Відповісти
Потрібно тимчасово спростити розмитнення, для заміни нашої продукції а то навіть немає чим автомобілі відремонтувати і відкрити валютний ринок.....

Щось з податками на ЗП треба робити і з законом про працю
щоб стимулювати тимчасово брати на роботу переселенців без виплат потім у разі звільнення.. і всяких інших дой.. від держави на тимчасових працівників.....
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13.03.2022 11:15 Відповісти
 
 