Шмигаль закликав українців повертатися до роботи: "Ви - частина економічного фронту"
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців, які мають роботу та можливість працювати, повертатися до роботи, щоб підтримувати економічний фронт держави.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри всі зусилля, що сьогодні докладають наш президент, наші військові, дипломати, наші міжнародні партнери - ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра", - наголосив Шмигаль.
Очільник уряду вважає, що фундаментом для перемоги має стати перебудова економіки під нові реалії.
"Закликаю всіх, хто може працювати та має роботу: працюйте! Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій - відновлюйте діяльність. Ви - частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі, як ніколи", - закликав він.
Раніше заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що економічна активність в Україні внаслідок війни зупинилася на 3/4. Роботу тимчасово або на постійній основі припинили 75% бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Найбільше - Молодь, діти. Якраз прошарок, який працював.
Якщо вони влаштують там своє життя, то вже ніколи не повернуться назад.
ФОПы накупят РРО, заработают где небудь на отопление и э/э, на зарплату бухгалтеру, кладовщику, на взятки чиновникам - и начнут поднимать производство ВВП.
Тим складом що залишився тільки розпродаєм залишки і стараємся помогти біженцям тому що багато приїзджають зараз взагалі без нічого...
Поставити щось із закордону неможливо на заміну нашої продукції, по перше потрібно поїхати домовитись, по друге наші митники які сидять на підсосі і чекають жертву... по третє немає фур в нашому напрямку або вартість велика...
до того ж є інформація що swift не працював, не знаю як зараз з тим в останні дні не виясняли.... і валюту неможливо купити або курс 40 у мінял, що робить любу закупку до п......
Щось з податками на ЗП треба робити і з законом про працю
щоб стимулювати тимчасово брати на роботу переселенців без виплат потім у разі звільнення.. і всяких інших дой.. від держави на тимчасових працівників.....