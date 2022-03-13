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Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе: "Вы – часть экономического фронта"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе: "Вы – часть экономического фронта"

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев, имеющих работу и возможность работать, возвращаться к работе, чтобы поддерживать экономический фронт государства.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на все усилия, которые сегодня прилагают наш президент, наши военные, дипломаты, наши международные партнеры - никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства считает, что фундаментом для победы должна стать перестройка экономики под новые реалии.

"Призываю всех, кто может работать и имеет работу: работайте! Кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий – возобновляйте деятельность. Вы – часть экономического фронта. И сейчас вы нужны государству, как никогда", – призвал он.

Ранее замминистра экономики Денис Кудин заявил, что экономическая активность в Украине в результате войны остановилась на 3/4. Работу временно или на постоянной основе приостановили 75% бизнеса.

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Топ комментарии
+20
В тебе ж вся економіка була дороги будувати та заробітчани .То шо тепер робити?Переводь весь цей свій нинішній дерслужбовий "генералітет" по отг і вище на ставку в 6500.А то тільки вміють що премії собі виписувати,землю розікрасти собі та родичам і разом з ними ховатись від служби в зсу за блоками під хатою,понаставлявши друг друга печатки на лобі й на сраці.
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13.03.2022 06:00
+10
Іноді таке враження що він з Марсу, вся логістика стоїть. Наведіть порядок на блокпостах.
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13.03.2022 06:17
+9
А сначала заплатите НДС, потом заработайте на налоги на зарплату, т.к. выдать даже аванс без уплаты налогов нельзя, а потом начните работать на зарплату... Спасибо! Сами работайте!
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13.03.2022 07:43
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Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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13.03.2022 05:36 Ответить
Пока Киев не запустится, ничего не будет.
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13.03.2022 05:49 Ответить
В тебе ж вся економіка була дороги будувати та заробітчани .То шо тепер робити?Переводь весь цей свій нинішній дерслужбовий "генералітет" по отг і вище на ставку в 6500.А то тільки вміють що премії собі виписувати,землю розікрасти собі та родичам і разом з ними ховатись від служби в зсу за блоками під хатою,понаставлявши друг друга печатки на лобі й на сраці.
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13.03.2022 06:00 Ответить
Іноді таке враження що він з Марсу, вся логістика стоїть. Наведіть порядок на блокпостах.
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13.03.2022 06:17 Ответить
Я строитель, пока работа остановилась. Потом много будет.
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13.03.2022 06:40 Ответить
И как это делать, если персонал и клиенты бежали из Киева? Сейчас нужно где-то брать кредиты на завышенное вами в четыре раза отопление для бизнеса, электричество. Идите вы на..
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13.03.2022 06:44 Ответить
Бизнес уже бежит включать кассаппараты и ждет взяточников с проверками по ценам.
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13.03.2022 06:52 Ответить
Бізнес був вами вбитий ще раніше , в 2020 році ... Що відновлювати??? 😡😡😡
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13.03.2022 06:57 Ответить
А люди виїхали.
Найбільше - Молодь, діти. Якраз прошарок, який працював.
Якщо вони влаштують там своє життя, то вже ніколи не повернуться назад.
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13.03.2022 07:17 Ответить
Ось тепер як. Відібрали в народа землю, а тепер давай працюй? Закінчиться війна, всих цих падлюк повісити.
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13.03.2022 07:19 Ответить
А сначала заплатите НДС, потом заработайте на налоги на зарплату, т.к. выдать даже аванс без уплаты налогов нельзя, а потом начните работать на зарплату... Спасибо! Сами работайте!
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13.03.2022 07:43 Ответить
Ща отстроим порезанные на металлолом заводы.
ФОПы накупят РРО, заработают где небудь на отопление и э/э, на зарплату бухгалтеру, кладовщику, на взятки чиновникам - и начнут поднимать производство ВВП.
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13.03.2022 07:47 Ответить
був такий дурник азаров , теж волав про лопату і де він зараз
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13.03.2022 08:03 Ответить
ЗЕшобла уже натурально достала своим звиздежом. Перед войной раздолбали всю экономику, теперь плачут, что им на 100-тысячные зарплаты не хватает. Урежте себе выплаты, уроды. И деньги в бюджете появятся
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13.03.2022 08:28 Ответить
шмыгаль, уменьшите себе зарплаты и премии.. чинуши и депутаны - хватит грабить бюджет Украины и тырить помощь западных партнеров..
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13.03.2022 08:44 Ответить
Шмыгало б оно отсюда и не вякало.
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13.03.2022 09:37 Ответить
От як заспівав....з чинушами спочатку порядок наведи, навіщо їх стільки з захмарними зарплатами, блокпости з доріг позабирай, логістика вся стоїть, Верховну Раду збери, податки оптимізуй, ПДВ і акциз на бензин зніми, на підводах же не будеш товар возити. Роботи море, і хватить базікати.
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13.03.2022 10:39 Ответить
Я не проти але ні один постачальник не працює, більше половини працівників також немає або в теробороні або виїхали, ранок починається із вибухів тому що сирена спрацьовує вже після них...
Тим складом що залишився тільки розпродаєм залишки і стараємся помогти біженцям тому що багато приїзджають зараз взагалі без нічого...

Поставити щось із закордону неможливо на заміну нашої продукції, по перше потрібно поїхати домовитись, по друге наші митники які сидять на підсосі і чекають жертву... по третє немає фур в нашому напрямку або вартість велика...
до того ж є інформація що swift не працював, не знаю як зараз з тим в останні дні не виясняли.... і валюту неможливо купити або курс 40 у мінял, що робить любу закупку до п......
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13.03.2022 11:09 Ответить
Потрібно тимчасово спростити розмитнення, для заміни нашої продукції а то навіть немає чим автомобілі відремонтувати і відкрити валютний ринок.....

Щось з податками на ЗП треба робити і з законом про працю
щоб стимулювати тимчасово брати на роботу переселенців без виплат потім у разі звільнення.. і всяких інших дой.. від держави на тимчасових працівників.....
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13.03.2022 11:15 Ответить
 
 