Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе: "Вы – часть экономического фронта"
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Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев, имеющих работу и возможность работать, возвращаться к работе, чтобы поддерживать экономический фронт государства.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на все усилия, которые сегодня прилагают наш президент, наши военные, дипломаты, наши международные партнеры - никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра", - подчеркнул Шмыгаль.
Глава правительства считает, что фундаментом для победы должна стать перестройка экономики под новые реалии.
"Призываю всех, кто может работать и имеет работу: работайте! Кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий – возобновляйте деятельность. Вы – часть экономического фронта. И сейчас вы нужны государству, как никогда", – призвал он.
Ранее замминистра экономики Денис Кудин заявил, что экономическая активность в Украине в результате войны остановилась на 3/4. Работу временно или на постоянной основе приостановили 75% бизнеса.
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Найбільше - Молодь, діти. Якраз прошарок, який працював.
Якщо вони влаштують там своє життя, то вже ніколи не повернуться назад.
ФОПы накупят РРО, заработают где небудь на отопление и э/э, на зарплату бухгалтеру, кладовщику, на взятки чиновникам - и начнут поднимать производство ВВП.
Тим складом що залишився тільки розпродаєм залишки і стараємся помогти біженцям тому що багато приїзджають зараз взагалі без нічого...
Поставити щось із закордону неможливо на заміну нашої продукції, по перше потрібно поїхати домовитись, по друге наші митники які сидять на підсосі і чекають жертву... по третє немає фур в нашому напрямку або вартість велика...
до того ж є інформація що swift не працював, не знаю як зараз з тим в останні дні не виясняли.... і валюту неможливо купити або курс 40 у мінял, що робить любу закупку до п......
Щось з податками на ЗП треба робити і з законом про працю
щоб стимулювати тимчасово брати на роботу переселенців без виплат потім у разі звільнення.. і всяких інших дой.. від держави на тимчасових працівників.....