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Після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Я хочу сказати, що ті колаборанти, які на сьогоднішній день ще існують в нашій країні, вони ще не усвідомлюють, що буде після того, як ця війна закінчиться на нашу користь. Жодного з них тут не залишиться на нашій території", - сказав він.
Секретар РНБО висловив упевненість у перемозі України. "У нас є знаряддя – це наша воля, яка є потужною зброєю нашого народу. Ми не здамося", – наголосив Данілов.
Топ коментарі
+33 borys nadozirnyy 4d85ee8c
показати весь коментар13.03.2022 06:07
+32 Марина Покаместова
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+30 буков
показати весь коментар13.03.2022 06:15
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Будь ласка, зачекайте...
Ні, бо тож був "золотой вєк" колаборації:
- відводилися війська,
- зливалися спецоперації та здавалися канали поставки клістронів.
- проходили таємні консультації з очільником ГРУ Патрушевим в Омані,
- заводилися кримінальні справи проти українських військових, волонтерів та патріотів.
- до останнього тісне співробітництво ОП з Мураєвим.
й то що.
Когда Россия начала массовое военное вторжение в Украину, 38-летняя гимнастка Алина Кабаева отправилась в "очень уединенное и очень безопасное" шале недалеко от Лугано в Швейцарии со своими маленькими детьми, отцом которых считается президент РФ Владимир Путин.
СМИ удалось выяснить подробности роскошной жизни любовницы Путина, их публикует издание The Mirror.
, но сейчас вскроется все сволочь, которую раньше трогать нельзя было.
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.
Нет оккупации - нет коллаборантов.
А то путін нападьот, чи що?
Чи вичікують чим закінчиться війна?
Якраз під час війни колаборанти найнебезпечніші.