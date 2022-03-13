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Після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Я хочу сказати, що ті колаборанти, які на сьогоднішній день ще існують в нашій країні, вони ще не усвідомлюють, що буде після того, як ця війна закінчиться на нашу користь. Жодного з них тут не залишиться на нашій території", - сказав він.

Секретар РНБО висловив упевненість у перемозі України. "У нас є знаряддя – це наша воля, яка є потужною зброєю нашого народу. Ми не здамося", – наголосив Данілов.

Читайте: Оприлюднено весь список мелітопольських колаборантів

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
А до війни ти це питання закрити не міг????
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13.03.2022 06:07
+32
ОПЗЖ всім списком! Це вони накликали війну! Де ця вся сволота зараз?
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13.03.2022 06:25
+30
Можна вже потрохи починати.
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13.03.2022 06:15
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А до війни ти це питання закрити не міг????
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13.03.2022 06:07 Відповісти
Тоді потрібно було б зачепити дєрмака, дємчєнкова та подляка.
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13.03.2022 07:34 Відповісти
Там большая половина ОПы и пости все ,,Слуги урода" подпадают под этот закон. Включая ЗЕ. Думаете, они посадят сами себя в тюрьму?
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13.03.2022 08:05 Відповісти
Боти агента Соколовського і його напарника наполегливо працюють....
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13.03.2022 21:41 Відповісти
ПОЧЕМУ ,ДО СИХ ПОР ,ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О КОЛЛАБОРАНТАХ , ПРИНЯТЫЙ РАДОЙ В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ ???????
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13.03.2022 07:38 Відповісти
Ты Данилов думаешь что война людям память отшибла или все после контузии нет дорогой, Народ Украины помнит чем ты перед войной занимался и как ДОЗ (гособоронзаказ)выполнялся, как вертикаль в управлении демократическим государством строилась и т д
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13.03.2022 08:29 Відповісти
"А до війни ти це питання закрити не міг?"
Ні, бо тож був "золотой вєк" колаборації:
- відводилися війська,
- зливалися спецоперації та здавалися канали поставки клістронів.
- проходили таємні консультації з очільником ГРУ Патрушевим в Омані,
- заводилися кримінальні справи проти українських військових, волонтерів та патріотів.
- до останнього тісне співробітництво ОП з Мураєвим.
й то що.
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13.03.2022 09:03 Відповісти
Фантазер...
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13.03.2022 21:43 Відповісти
Чур крысчанам транспорт не давать! Пешком по новенькому мосту.
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13.03.2022 06:08 Відповісти
міст має закінчуватись ,над самою глубокою точкою в морі
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13.03.2022 06:13 Відповісти
це неможливо..все одно знайдеться якась опзж
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13.03.2022 06:11 Відповісти
Разом з корупціонерами
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13.03.2022 06:14 Відповісти
І олігархами.
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13.03.2022 07:01 Відповісти
Можна вже потрохи починати.
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13.03.2022 06:15 Відповісти
От шуфрич, наприклад, досі дихає, як живий. То це з якого переляку?
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13.03.2022 08:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
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13.03.2022 06:20 Відповісти
Їх ще під час війни всіх розстріляють.
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13.03.2022 06:24 Відповісти
да нет,сидят ждут с аквафрешами как и некоторые сбыушники.Штепа сейчас себя прекрасно чувствует в украинском Славянске как и тысячи других крыс.
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13.03.2022 07:14 Відповісти
ОПЗЖ всім списком! Це вони накликали війну! Де ця вся сволота зараз?
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13.03.2022 06:25 Відповісти
та сволота тихо сидить ...ждьот асвабадітелей...купа наймитів їх я просто гарантую .шо роблять пакость і диверсії..повідомляють за наші розсташування військ
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13.03.2022 06:32 Відповісти
слуги ригАналів СВАІХ не чіпають
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13.03.2022 06:39 Відповісти
Шуфрич спокійнісінько ходить по блок-постах і фотографує їх, Неля Штепа в Слов'янську вже спекла коровай, для зустрічі «асвабадітелей», дехто переобувся на льоту (Добкін), вся псевдо партія «слуг», яким «прибарахліца».Тому не після війни, а ще вчора.
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13.03.2022 06:26 Відповісти
пропоную Кабаєву з дітьми взяти в заручниці..

Когда Россия начала массовое военное вторжение в Украину, 38-летняя гимнастка Алина Кабаева отправилась в "очень уединенное и очень безопасное" шале недалеко от Лугано в Швейцарии со своими маленькими детьми, отцом которых считается президент РФ Владимир Путин.

СМИ удалось выяснить подробности роскошной жизни любовницы Путина, их публикует издание The Mirror.
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13.03.2022 06:29 Відповісти
И сочувствующих.
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13.03.2022 06:32 Відповісти
Що й д'Єрмака з Татаровим виженете з України?!
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13.03.2022 06:33 Відповісти
НІ! суги ригАналів СВАІХ не чіпають((((
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13.03.2022 06:40 Відповісти
ЩО заважає знищити їх ЗАРАЗ - тих що сидять у ОП-ВР-кабміні?
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13.03.2022 06:37 Відповісти
Да ты что,слугу сивковича тоже посадите?
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13.03.2022 06:47 Відповісти
Шуфрича и всю остальную руськегаваряшшую быдлоту можно уже сегодня паковать .
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13.03.2022 06:51 Відповісти
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13.03.2022 07:14 Відповісти
😁
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13.03.2022 06:52 Відповісти
Це потрібно було робити набагато раніше...
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13.03.2022 06:53 Відповісти
Щурів можна починати вішати вже і негайно . Це пришвидшить Перемогу і врятує багато людських життів .
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13.03.2022 06:54 Відповісти
Если бы война складывалась не в пользу Украины то не сомневаюсь что большая часть из ОП переобулись в воздухе как циркачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.03.2022 06:54 Відповісти
киев.. инфу приняли. начинаем зачистку на местах
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13.03.2022 06:55 Відповісти
А чого чекати?
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13.03.2022 07:04 Відповісти
А Медведчука чому відпустили? Він не колаборант, не ворог? Це ганьба ! Як ми переможемо коли таких виродків відпускаємо???
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13.03.2022 07:13 Відповісти
бабло побеждает зло и пох.война...
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13.03.2022 07:20 Відповісти
Складається враження, що якщо би волонтери впіймали путлєра то знайдуться такі у владі, що його відпустять(втече), ніби-то
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13.03.2022 07:48 Відповісти
Ага,начинай з Сівохи,по ньому не промажеш.
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13.03.2022 07:16 Відповісти
Ну да, Украина получает прививку от русского мира. Ужасную прививку.
, но сейчас вскроется все сволочь, которую раньше трогать нельзя было.
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13.03.2022 07:18 Відповісти
Масло-масляное!
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.
Нет оккупации - нет коллаборантов.
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13.03.2022 07:19 Відповісти
И Зеленского? Круто...
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13.03.2022 07:19 Відповісти
А начать прямо сейчас - слабо? мертвечук "сбежал" - и кто в это верит? опзжопники спокойно так себя чувствуют и что? Дальше будут в Раде сидеть на потоках. киву аж более чем через две недели войны додумались подать в розыск - вы что там расчехлиться не можете или не хотите?
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13.03.2022 07:29 Відповісти
Це він про цю всю цю шоблу, що зараз при "владі"? А плюнути неможливо через екран в ті вумні морди...а як хочеться.
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13.03.2022 07:30 Відповісти
Крім Ермака "Козиря" Татарова і Демченко - вони свої!!!
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13.03.2022 07:43 Відповісти
В луганской обл глава районого отделения полиции перешёл на сторону врага. Перед этим его не могли посадить за вымогательство с фермеров 250000гр. Уверен он и после войны будет работать ещё и наградят
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13.03.2022 07:44 Відповісти
Потрібно внести кардинальні зміни до закону про ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ!
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13.03.2022 07:46 Відповісти
Ермака расстреляют?!
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13.03.2022 07:48 Відповісти
по законам военного часу всiх розстрiляти
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13.03.2022 07:50 Відповісти
Щоб колобаранти були покарані, треба "зелену" пошість гнати геть💨🤸
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13.03.2022 07:50 Відповісти
Данілов,як це не залишаться на нашій тереторії???Ви що хочете дати їм виїхати???Вони повинні довічно сидіти в наших тюрмах.Чуєш Данілов ....в наших Українських тюрмах.
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13.03.2022 07:52 Відповісти
Я один не розумію навіщо чекати закінчення війни?
А то путін нападьот, чи що?
Чи вичікують чим закінчиться війна?
Якраз під час війни колаборанти найнебезпечніші.
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13.03.2022 08:00 Відповісти
це добре. але про що вони думали раніше!
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13.03.2022 08:10 Відповісти
Звиздеть - не мешки тягать. От ЗЕшоблы нам идёт только звиздёж и видосики. В остальном они те же колаборанты. Верим ЗСУ и держимся дальше
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13.03.2022 08:13 Відповісти
Блін...ну навіщо він таке меле?Його ж ніхто не рухав...Навіщо ці гучні і порожні заяви?А можна кілька прізвищ колаборантів?Єрмак та є?
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13.03.2022 08:14 Відповісти
Принимайте закон в котором текст присяги депутата будет содержать обращение к путину,как к преступнику и фашисту,которого нужно повесить,а его засрашка должна развалиться дав свободу всем оккупированным территориям,не подписал - депутатом не стал,тоже для всех госслужащих.
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13.03.2022 08:27 Відповісти
Проснулись!а что вы раньше делали?(((
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13.03.2022 08:30 Відповісти
Ой балабол
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13.03.2022 08:31 Відповісти
До речі,а лобісти закупівлі електроенергії в рашці та білорусі підпадпають під визначення колаборантів?Чи це інше?
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13.03.2022 08:52 Відповісти
Іх треба зараз ліквідовувати, в іхні віли заселити переселенців, всі вони відомі це банда опзж ,шарія та інша прорашиська мерзота ,сюди слід добавити більшість олігархів які грабували краіну ,а зараз жодноі допомоги ЗСУ це паразити ,також позбутися корупційних судів.
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13.03.2022 08:55 Відповісти
Шо там з Медведчуком та Шуфричем?
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13.03.2022 10:09 Відповісти
А що з-за кордону не повернуться? Та невже...
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13.03.2022 10:14 Відповісти
Піар і популізм чистої води - ми тільки й чуєм: "ось скоро... ось через рік... осьо весною будем садити" - уже всі давно зрозуміли що зеля і ко ніколи нікого не посадять бо там всі в долі.
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13.03.2022 10:31 Відповісти
Всяких бойків шуфричів новінських лишилося перестриляти
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13.03.2022 10:41 Відповісти
СКУЧНО БУДЕ !)
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13.03.2022 21:37 Відповісти
 
 