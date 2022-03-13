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Україна неминуче переможе у війні проти Росії, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Україна неминуче переможе у війні проти Росії, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо цілковито впевнений у неминучій перемозі України у війні проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це Трюдо заявив під час виступу на конференції.

"Так, я дотримуюся такої думки. Безперечно", - відповів Трюдо на запитання про те, чи вірить він у перемогу України.

На його переконання, питання лише у тому, "як довго це триватиме, як досягти перемоги з найменшими втратами, як упевнитися в тому, що українці й надалі будуть успішними у незалежній країні".

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"Ми зосереджені на уникненні ескалації чи розширення (військових дій. - Ред.), оскільки це буде погано для всіх. Однак ми готові підтримувати України стільки, скільки буде потрібно", - зазначив глава уряду Канади.

За його словами, запроваджені проти росії санкції "діятимуть, поки вся Україна знову не буде вільною та незалежною".

Автор: Ольга Лузан
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Зашиваючи полоненого кацапського орка, український хірург побачив як насправді виглядає штопаний гандон.
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13.03.2022 06:15 Відповісти
бо в Канаді там купа українців-канадійців..ляпнув би шось не так дістав би кизди і вже б не вибрали на виборах..от Макрон як цуцик бігає робить бурную дєятєльность,бо у нього вибори на носі
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13.03.2022 06:18 Відповісти
Значить так. Пропоную сіх головних підерів, які винні в окупаціі України називати з літери х: *****, ********, *****. А велікую немітую расею - парашею.
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13.03.2022 06:24 Відповісти
Якийсь сцикливий, як для Канади.
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13.03.2022 06:44 Відповісти
Мені одному здається, що він не лише виглядає як обісцяне *******, а справді таким є?
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13.03.2022 06:56 Відповісти
Без ******** зброi яку ви зажали,нажаль не переможе
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13.03.2022 07:03 Відповісти
 
 