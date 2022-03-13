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Велика Британія збирається надати українським біженцям безвіз

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Велика Британія збирається надати українським біженцям безвіз

Також Лондон заплатить британцям, які приймуть у себе вдома біженців з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Нова програма називатиметься "Будинки для України". Британцям, які нададуть біженцям вільну квартиру чи кімнату терміном щонайменше на 6 місяців, уряд виплачуватиме по 350 фунтів стерлінгів (456 доларів США) на місяць.

При цьому уряд Великої Британії наполягає, що українці мають отримувати візи для прибуття в країну. Основні політичні партії критикують цей підхід, заявляючи, що він ставить бюрократію вище добробуту тих, хто рятується від війни. Політичні сили мають намір скасувати візи для українських біженців.

Читайте: Німеччина має намір створити повітряний міст із Молдови для українських біженців

Уряд заявив, що відповідно до нової схеми представники громадськості, благодійних організацій, підприємств і громадських груп повинні мати можливість пропонувати своє вільне житло через спеціальний сайт.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
киздец..поваріювали ...а до дому.хто повертатись буде?
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13.03.2022 06:20
+5
А там кому вони потрібні?
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13.03.2022 06:32
+5
Шо Вы так раскипятились? Мужчин до 60 лет не выпускают, почитайте по теме документы, Ваши лозунги и стенания неуместны.
И вообще, какое Вам дело до наших мужчин?!
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13.03.2022 07:28
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киздец..поваріювали ...а до дому.хто повертатись буде?
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13.03.2022 06:20 Відповісти
Вернуться. Британия, как и другие страны, предоставит временное убежище. Потом, когда война закончится, отменит визы и пособия и людям придется вернуться. Без легального статуса у них не будет возможности ни получить работу, ни здравоохранение, ни школы-садики для детей.
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13.03.2022 08:44 Відповісти
А там кому вони потрібні?
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13.03.2022 06:32 Відповісти
українці всюди потрібні..бо працьовиті і талановиті..
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13.03.2022 06:39 Відповісти
Не всі, а меньшість.
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13.03.2022 06:53 Відповісти
Випустили з України біженців, - жінок з дітьми та літніх людей... Роботяги ще ті!
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13.03.2022 07:02 Відповісти
Женщины работать будут, замуж повыходят, дети вырастут уже британцами, а стариков не много поедет так далеко. Так что вряд-ли те, кто туда уедет, вернутся, к сожалению.
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13.03.2022 07:20 Відповісти
Во-первых, у женщин с малолетними детьми на Родине остались мужья, защищающие сейчас Украину.
А насчёт работы... Есть понятие - беженцы, и есть - временно перемещённые лица. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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13.03.2022 07:38 Відповісти
Во-первых - Много незамужних едут, молодых девушек.
Во вторых, речь о беженцах, будет им и работа и жилье и пособие.
При чём тут временно перемещённые?
Таки да, это две большие разницы, но с малыми отличиями. И те, и другие имеют право работать, а это главное. И замуж выходить и детей там рожать, и учиться и лечиться (страховка)
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13.03.2022 08:43 Відповісти
Главное отличие: Получение статуса беженца приравнивается к получению гражданства принимающего государства, со всеми правовыми гарантиями. Все остальные мигранты, сохраняя при этом своё гражданство, никаких государственных гарантий не получают, а пользуются всевозможными льготами и выплатами (в разных странах - по разному) в течении определённого срока времени. Поэтому у беженца из Северной Африки и у мигранта из Украины в Германии будут разные права и возможности.
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13.03.2022 09:25 Відповісти
Главное есть основные права, на три года, как минимум. Ну не будут они голосовать на выборах, и что?
Зато могут работать, учиться, лечиться, вступать в брак, просто жить, всё, что надо нормальному человеку.
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13.03.2022 09:58 Відповісти
Безвіз в Британію - це спокуслива пропозиція.
Тут навіть ті, кому не загрожує небезпека - поїдуть!
А чи, навпаки, не зашкоджують нашій країні такі пропозиції?
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13.03.2022 06:22 Відповісти
А кто выехать то может? Граница закрыта. Многие семьи не хотят разделяются.
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13.03.2022 06:32 Відповісти
Да и жить там за какие деньги.
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13.03.2022 06:33 Відповісти
За свої заощадження
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13.03.2022 07:04 Відповісти
Їдуть ті, хто спасає своїх діточок. Дядьки, якщо їдуть, то ті, які й не потрібні нам, хай їдуть. Але ж такого сала як у нас, не попробують. Зато - цим дядькам - Англія. Діточок потрібно спасати. Тому ми й боремось.
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13.03.2022 06:37 Відповісти
Шо Вы так раскипятились? Мужчин до 60 лет не выпускают, почитайте по теме документы, Ваши лозунги и стенания неуместны.
И вообще, какое Вам дело до наших мужчин?!
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13.03.2022 07:28 Відповісти
Уехали женщины и дети.
Когда обживутся и закончится война, подтянутся мужья! Большинство не хочет жить в разрушенной бедной стране.
Кто будет восстанавливать Украину?
Как минимум половина выехавших - "беженцы". Выехали из районов, которые и близко не подверглись нападению.
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13.03.2022 07:34 Відповісти
Как минимум половина выехавших - "беженцы" (с)
Беженцы, это люди, лишившиеся своего гражданства и которые не могут пользоваться защитой своей страны или не желают пользоваться такой защитой вследствие определённых опасений. Для получения статуса "беженца" государство, предоставляющее ему этот статус, проводит специальную проверку.
Вы же смешиваете это понятие с временно перемещёнными лицами. В отношении этой категории, требования и обязанности принимающей стороны совершенно другие. В двух словах: "За ваши деньги - любой каприз, но, только пока вы нам не надоели"
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13.03.2022 08:03 Відповісти
Я не путаюсь в определениях. У нас их назвали беженцами ( и они себя так называют).
Но суть от этого не меняется. Тех, кто найдет себе работу и начнет вливаться в социум, будут предлагать ПМЖ.
Уже на 3-й день пребывания в Германии должны посещать языковые курсы. Тем, кто знает немецкий или английский уже предлагают через неделю приступить к работе. (пока не отписались, что за работа)
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13.03.2022 08:13 Відповісти
Он просто завидует что его не выпускают.
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13.03.2022 08:49 Відповісти
Вот и бурчит как дед на завалинке
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13.03.2022 08:50 Відповісти
Меня выпускают! (68 лет.)
Но я не бегу и бежать не собираюсь. Это моя земля!
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13.03.2022 09:58 Відповісти
Мужики, что с вами? Сопли утрите.

И я не бегу, это мой выбор. А то - их выбор. И не какой-то Панде Юрию и Альфреду решать, тем более осуждать. Они свободные люди, имеют право. Или вы считаете, что женщины и дети должны своими телами танки останавливать? Гибнуть и дальше под пулями, снарядами и бомбежками? Вам бы так легче стало ? Вы вообще нормальные? Мало детей уже погибших? Женщин? Надо больше???? Что за претензии? Капец, вы с Украины вообще? Не похоже.
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13.03.2022 10:22 Відповісти
Танки останавливать нужно не телами.
Работать в тылу могут. Начинается посевная, а мужчины на фронте или в самообороне. Что кушать будут, когда вернутся.
И город защищать злее, когда в городе твоя семья. Пусть даже в подвале.
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13.03.2022 11:55 Відповісти
Ага, сейчас вам тут будут предлагать..рассмешили
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13.03.2022 08:51 Відповісти
Сразу, в течении полугода, получаешь визу, а потом - просим, как беженца. Прикольный подход.
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13.03.2022 09:00 Відповісти
 
 