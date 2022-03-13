Велика Британія збирається надати українським біженцям безвіз

Також Лондон заплатить британцям, які приймуть у себе вдома біженців з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Нова програма називатиметься "Будинки для України". Британцям, які нададуть біженцям вільну квартиру чи кімнату терміном щонайменше на 6 місяців, уряд виплачуватиме по 350 фунтів стерлінгів (456 доларів США) на місяць.

При цьому уряд Великої Британії наполягає, що українці мають отримувати візи для прибуття в країну. Основні політичні партії критикують цей підхід, заявляючи, що він ставить бюрократію вище добробуту тих, хто рятується від війни. Політичні сили мають намір скасувати візи для українських біженців.

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Уряд заявив, що відповідно до нової схеми представники громадськості, благодійних організацій, підприємств і громадських груп повинні мати можливість пропонувати своє вільне житло через спеціальний сайт.