Велика Британія збирається надати українським біженцям безвіз
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Також Лондон заплатить британцям, які приймуть у себе вдома біженців з України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Нова програма називатиметься "Будинки для України". Британцям, які нададуть біженцям вільну квартиру чи кімнату терміном щонайменше на 6 місяців, уряд виплачуватиме по 350 фунтів стерлінгів (456 доларів США) на місяць.
При цьому уряд Великої Британії наполягає, що українці мають отримувати візи для прибуття в країну. Основні політичні партії критикують цей підхід, заявляючи, що він ставить бюрократію вище добробуту тих, хто рятується від війни. Політичні сили мають намір скасувати візи для українських біженців.
Уряд заявив, що відповідно до нової схеми представники громадськості, благодійних організацій, підприємств і громадських груп повинні мати можливість пропонувати своє вільне житло через спеціальний сайт.
Будь ласка, зачекайте...
А насчёт работы... Есть понятие - беженцы, и есть - временно перемещённые лица. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Во вторых, речь о беженцах, будет им и работа и жилье и пособие.
При чём тут временно перемещённые?
Таки да, это две большие разницы, но с малыми отличиями. И те, и другие имеют право работать, а это главное. И замуж выходить и детей там рожать, и учиться и лечиться (страховка)
Зато могут работать, учиться, лечиться, вступать в брак, просто жить, всё, что надо нормальному человеку.
Тут навіть ті, кому не загрожує небезпека - поїдуть!
А чи, навпаки, не зашкоджують нашій країні такі пропозиції?
И вообще, какое Вам дело до наших мужчин?!
Когда обживутся и закончится война, подтянутся мужья! Большинство не хочет жить в разрушенной бедной стране.
Кто будет восстанавливать Украину?
Как минимум половина выехавших - "беженцы". Выехали из районов, которые и близко не подверглись нападению.
Беженцы, это люди, лишившиеся своего гражданства и которые не могут пользоваться защитой своей страны или не желают пользоваться такой защитой вследствие определённых опасений. Для получения статуса "беженца" государство, предоставляющее ему этот статус, проводит специальную проверку.
Вы же смешиваете это понятие с временно перемещёнными лицами. В отношении этой категории, требования и обязанности принимающей стороны совершенно другие. В двух словах: "За ваши деньги - любой каприз, но, только пока вы нам не надоели"
Но суть от этого не меняется. Тех, кто найдет себе работу и начнет вливаться в социум, будут предлагать ПМЖ.
Уже на 3-й день пребывания в Германии должны посещать языковые курсы. Тем, кто знает немецкий или английский уже предлагают через неделю приступить к работе. (пока не отписались, что за работа)
Но я не бегу и бежать не собираюсь. Это моя земля!
И я не бегу, это мой выбор. А то - их выбор. И не какой-то Панде Юрию и Альфреду решать, тем более осуждать. Они свободные люди, имеют право. Или вы считаете, что женщины и дети должны своими телами танки останавливать? Гибнуть и дальше под пулями, снарядами и бомбежками? Вам бы так легче стало ? Вы вообще нормальные? Мало детей уже погибших? Женщин? Надо больше???? Что за претензии? Капец, вы с Украины вообще? Не похоже.
Работать в тылу могут. Начинается посевная, а мужчины на фронте или в самообороне. Что кушать будут, когда вернутся.
И город защищать злее, когда в городе твоя семья. Пусть даже в подвале.