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Червоний Хрест надав Україні мішки для тіл загиблих окупантів, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Червоний Хрест надав Україні мішки для тіл загиблих окупантів, - Верещук

Україна отримала відповідь на звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо допомоги у вивезенні зі своєї території тіл загиблих у війні російських окупантів.

Про це заявила в ефірі телемарафону UAразом на українських телеканалах віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Вони нам надали мішки. Ми теж по них звертались, бо в нас не було такої великої кількості своїх. Звернулись вони (Червоний Хрест. - Ред.) до Російської Федерації, але поки що відповіді немає", ­- розповіла Верещук.

Росія, як відомо, відмовляється забирати тіла своїх загиблих військових.

Читайте: Росія для світу - більше зло, ніж Північна Корея, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти самі ж спалюють ці тіла у мобільних крематоріях.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
от той червоний хрест нехай і забирає..Ще одна непотрібна організація..нахер вона потрібна коли навіть не хочуть щось робити...а приїхати покиздіти де безпечно і ує..ти подалі
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13.03.2022 06:37
+19
Охренеть помощь.....
Прям слезы умиления текут....
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13.03.2022 06:38
+15
Після третьої світової всі ці організації підуть за російським кораблем. Н
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13.03.2022 06:41
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Яеійсь бандерівський той Хрест, добре що сірники не видав.
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13.03.2022 06:35 Відповісти
тільки в ОРДЛО 8 років справно харчі гнав, падлюка
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13.03.2022 07:41 Відповісти
Та для этих мешки для мусора хватит
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13.03.2022 06:35 Відповісти
Поганим москалям мусорні, добрим з червоним хрестиком. Гадаю буде ок.
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13.03.2022 07:33 Відповісти
от той червоний хрест нехай і забирає..Ще одна непотрібна організація..нахер вона потрібна коли навіть не хочуть щось робити...а приїхати покиздіти де безпечно і ує..ти подалі
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13.03.2022 06:37 Відповісти
Охренеть помощь.....
Прям слезы умиления текут....
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13.03.2022 06:38 Відповісти
Після третьої світової всі ці організації підуть за російським кораблем. Н
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13.03.2022 06:41 Відповісти
Как и человечество, и собственно жизнь на планете
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13.03.2022 06:49 Відповісти
Життя щезне тільки на параші.
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13.03.2022 07:17 Відповісти
мешки Украине могли передать и по "гуманитарке""Вот так вскрываются тухлые консервы коррумпированных по самые уши международные организации.Вместо помощи-мешки или резолюции,которые ни к чему не обязывают...ООН,Красный Крест...Кто следующий окажется обязанный по уставу выполнять определённые функции, а на деле снимающие только членские взносы и ворующие время для решения проблемы ???
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13.03.2022 06:43 Відповісти
нато?
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13.03.2022 07:14 Відповісти
Нехй нададуть мішки росії щоб прибрала свій мотлх з нашої території.
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13.03.2022 06:43 Відповісти
Жесть какая, еще не хватало всякое дерьмо по мешкам распихивать, сам пусть пакуют
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13.03.2022 06:47 Відповісти
а мешки экологичные? через сколько разлагаются?
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13.03.2022 06:49 Відповісти
З язика зняв.
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13.03.2022 08:31 Відповісти
Вот пусть сами их и рассовывают по мешкам.
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13.03.2022 06:54 Відповісти
Вариантов два: 1) пусть этот Крест оставляет и свой персонал для сбора орков так как у нас самих тьма проблем 2) если не приедут, то тупо коммуниздим мешки под песок для противотанковых заграждений, а орки удобряют наш чернозём.
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13.03.2022 06:58 Відповісти
Чомусь той хрест ніяк не хоче допомагати.
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13.03.2022 07:23 Відповісти
Лапотные перед самой вторжением закупили 50 тысяч цинковой упаковки и 40 тысяч мешков,так что пусть выделяют через Красный крест.
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13.03.2022 07:28 Відповісти
Дякуємо, але краще б вони зелені коридори забезпечили...
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13.03.2022 07:31 Відповісти
Вкотре і вкотре звертаюся до ЗМІ - не плутайте Міжнародний Червоний Хрест із штаб квартирою в Женеві і Національне Товариство Червоного Хреста! Ви пишете про Міжнародний, а ставите логотип на фото - Національного Товариства! Це дезорієнтує людей, бо національне товариство НЕ домовляється про коридори!!!
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13.03.2022 07:37 Відповісти
Нехай піднімуть свою червонохресну сраку і йдуть збирають той непотріб.
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13.03.2022 07:41 Відповісти
Трохи не по адресу-мішки нехай відішлють в ООН та іже з ними для складування обісраних штанів і використаних памперсів "світової еліти"
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13.03.2022 07:43 Відповісти
на хрена на козломордых мешки тратить ? Они будут еще 30 лет разлагаться. В канаву и присыпать
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13.03.2022 07:45 Відповісти
як зворушливо...
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13.03.2022 08:03 Відповісти
А трупний яд з землі потрапить в підземні води...
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13.03.2022 10:32 Відповісти
Беремо тільки екомішки. Додатково бажано з біобактеріями, щоб скоріше кацапські трупаки на добриво перероблялися.
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13.03.2022 08:35 Відповісти
О, це дієво і скоро Європа з Америкою закидає нас мільйонами таких мішків, замість закриття неба від рашиських ракет. Готуймося: колись казали, що обгортаймося простирадлами та йдемо на кладовища, а тепер залазимо в мішки й покотилися туди.
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13.03.2022 09:00 Відповісти
ЦІ СУКИ ЧЕРВОНОЗАДІ лише гроші гребуть... Ні Конвенцію не читали давно, чим маєте займатися... Ожиріли падли...То вони не втручалися, бо рахували, що на Донбася "внутрішній конфлікт"... Тепер знову спостерігають, БО ЩО, - то ж "спецоперація", а не війна... СУКИ, ЩОБ ПО ВАМ І ВАШІЙ ШТАБ-КВАРТИРІ БОМБАМИ ВЛУПИЛИ. Збережіть для цього собі мішки... ВОНИ ВАМ ЗГОДЯТЬСЯ... Падли червонохресті...
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13.03.2022 10:13 Відповісти
Треба всіх загиблих окупантів згрібати екскаваторами і відправляти в крематорії, щоб не псували нам землю і колодязі з питною водою.
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13.03.2022 10:37 Відповісти
 
 