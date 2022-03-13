Ракетний удар по Іраку: ніхто не постраждав
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В результаті ракетного удару по місту Ербіль, столиці курдського регіону в Іраку, жертв немає. США назвали цю атаку "обурливим нападом".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Як повідомили іракські офіційні особи, випущені з-за меж Іраку близько 10 ракет вразили столицю курдського регіону Ербіль. В результаті удару жертв серед місцевого населення немає. Про те, куди потрапили ракети і про наслідки атаки для міської інфраструктури чиновники не повідомили. Вони зазначили, що в аеропорту міста не було збоїв авіарейсів.
Представник Держдепартаменту США назвав цей ракетний удар "обурливим нападом". При цьому він додав, що ніхто з американців не постраждав, і урядовим об'єктам в Ербілі не було завдано шкоди.
Після ракетного удару по Ербілю заяв про відповідальність за його нанесення або додаткових подробиць про наслідки поки не надходило.
Нагадаємо, в ніч на 13 березня стало відомо, що в Іраку кілька ракет були випущені по консульству США в Ербілі на північному заході країни.
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