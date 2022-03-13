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Новини За кордоном
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Ракетний удар по Іраку: ніхто не постраждав

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ракетний удар по Іраку: ніхто не постраждав

В результаті ракетного удару по місту Ербіль, столиці курдського регіону в Іраку, жертв немає. США назвали цю атаку "обурливим нападом".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомили іракські офіційні особи, випущені з-за меж Іраку близько 10 ракет вразили столицю курдського регіону Ербіль. В результаті удару жертв серед місцевого населення немає. Про те, куди потрапили ракети і про наслідки атаки для міської інфраструктури чиновники не повідомили. Вони зазначили, що в аеропорту міста не було збоїв авіарейсів.

Представник Держдепартаменту США назвав цей ракетний удар "обурливим нападом". При цьому він додав, що ніхто з американців не постраждав, і урядовим об'єктам в Ербілі не було завдано шкоди.

Дивіться: В бік посольства США в Іраку випустили ракети. ВIДЕО

Після ракетного удару по Ербілю заяв про відповідальність за його нанесення або додаткових подробиць про наслідки поки не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 13 березня стало відомо, що в Іраку кілька ракет були випущені по консульству США в Ербілі на північному заході країни.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Olga Dovganich

10 hrs ·

Из Одессы в 14 году уехало много талантливых людей - мы все боялись что будет «банановая республика». Сегодня у меня есть знакомые по всему миру. Мы две недели обсуждаем один неуловимый аспект, который сложно обречь в слова, но мы, не сговариваясь, замечаем его.

Французы, бельгийцы, итальянцы и прочие европейцы и американцы, НИКОГДА НЕ УПРАВЛЯВШИЕСЯ ИЗ МОСКВЫ, сочувствуют нам, желают скорейшего прекращения огня, восхищаются мужеством и где-то даже думают что это наша война - героизм. Они в лоб НЕ ПОНИМАЮТ, почему это так страшно - проиграть. Что Россия это не просто «вооруженный конфликт». С ней нельзя договориться, она не остановится, ей всегда мало. Она залезет не только за флагом на ратушу и театр, но и в твою голову и на кухню. Залезет в учебники истории, в альбомы бабушки, детские сказки. Запретит называть белое белым, а белое - чёрным. Она лишает права на внутренний камертон, свободу творчества и уважение к личности. Что нельзя просто взять и вывести детей из зоны обстрела, потому что ИХ МОГУТ РАССТРЕЛЯТЬ ПРОСТО ТАК! Потому что роддом - это артиллерийская цель, и если соврать потом - то нормально. Нет ценности человеческой жизни, нет ничего неприкосновенного, есть только цель вождя - «властвовать и всем владеть».

Поэтому, мне кажется, прибалты, поляки, молдаване, так помогают нашим. Они ПОНИМАЮТ, что это за орда. И ЗНАЮТ, что если мы их ее не остановим, - они следующие.

Гребаное ордынское иго, живо пока убивает.
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13.03.2022 07:09
+24
Да, сейчас кацапы думают, как отвлечь внимание от Украины. В идеале, чтобы их попросили в чём то помочь. Настолько же тупорылое прямолинейное быдло.
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13.03.2022 06:49
+20
Відволікають американців від подій в Україні?
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13.03.2022 06:46
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Відволікають американців від подій в Україні?
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13.03.2022 06:46 Відповісти
Схоже на те. А на додачу пробують викрутити руки з постачанням нафти.
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13.03.2022 06:49 Відповісти
Хотят помешать сделке США с Ираном . Если сделка удастся, то на мировые рынки пойдут миллионы баррелей нефти. И цапы останутся ни чем.
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13.03.2022 08:06 Відповісти
Та нам своя війна дістає. До чого той Ірак?
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13.03.2022 06:47 Відповісти
Бо це москалі ініціювали.
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13.03.2022 07:07 Відповісти
Что тед нормально сработал что результатов обстрелов нет?понятно что сша будет по максимумму 3 мировую оттягивать но это все до 2 перлхарбора ИМХО.
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13.03.2022 06:48 Відповісти
Американців дрочат, дрочат, а вони мовчки поки спостерігають. Ляпота.
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13.03.2022 06:49 Відповісти
Да, сейчас кацапы думают, как отвлечь внимание от Украины. В идеале, чтобы их попросили в чём то помочь. Настолько же тупорылое прямолинейное быдло.
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13.03.2022 06:49 Відповісти
В нас вони занепокоюються, а там обурюються. Різна стратегія
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13.03.2022 06:50 Відповісти
100% какие-то контролируемые рашей арабские террористы.
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13.03.2022 06:50 Відповісти
у львові чули вибухи
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13.03.2022 06:51 Відповісти
аєродром?
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13.03.2022 06:58 Відповісти
https://www.volyn.com.ua/news/208987-u-lvovi-vpershe-za-chas-viiny-prolunaly-vybukhy
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13.03.2022 07:00 Відповісти
якшо..ракети то точно зи Білорусі..там по ЖД привезли недавно нову партію з підорації..по по Франківську вже були удари то тепер по Львову ...сволота така рашистька...
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13.03.2022 07:04 Відповісти
не можна обговорювати.
враг слушаєт
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13.03.2022 07:12 Відповісти
По Луцьку з Чорного моря стріляли.
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13.03.2022 09:34 Відповісти
и в Умани
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13.03.2022 07:02 Відповісти
По предварительной информации, российские оккупанты атаковали Яворовский полигон возле Львова, сообщает Ирина Геращенко в Telegram.
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13.03.2022 07:11 Відповісти
Як позавчора Луцьк бомбили, в Рожищі(23 км), чути було.
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13.03.2022 09:33 Відповісти
Так а пробірку Пауела вже знайшли?
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13.03.2022 06:59 Відповісти
чув у )(уйла відберуть золотовалютний запас,той шо він на війну зберігав. і віддадуть для післявоєнного розбудови міст
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13.03.2022 07:01 Відповісти
Глава государства присвоил звание Героя Украины с удостоенным ордером Золотая звезда сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно.

Она была старшим боевым медиком и с начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины выполняла задание в городе Охтырка Сумской области.

Дерусова спасла больше 10 украинских военнослужащих и погибла от артиллерийского обстрела оккупантов, оказывая помощь раненым бойцам ВСУ.
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13.03.2022 07:03 Відповісти
Це ще не третя світова?

Європа повинна занепокоїтися
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13.03.2022 07:04 Відповісти
Olga Dovganich

10 hrs ·

Из Одессы в 14 году уехало много талантливых людей - мы все боялись что будет «банановая республика». Сегодня у меня есть знакомые по всему миру. Мы две недели обсуждаем один неуловимый аспект, который сложно обречь в слова, но мы, не сговариваясь, замечаем его.

Французы, бельгийцы, итальянцы и прочие европейцы и американцы, НИКОГДА НЕ УПРАВЛЯВШИЕСЯ ИЗ МОСКВЫ, сочувствуют нам, желают скорейшего прекращения огня, восхищаются мужеством и где-то даже думают что это наша война - героизм. Они в лоб НЕ ПОНИМАЮТ, почему это так страшно - проиграть. Что Россия это не просто «вооруженный конфликт». С ней нельзя договориться, она не остановится, ей всегда мало. Она залезет не только за флагом на ратушу и театр, но и в твою голову и на кухню. Залезет в учебники истории, в альбомы бабушки, детские сказки. Запретит называть белое белым, а белое - чёрным. Она лишает права на внутренний камертон, свободу творчества и уважение к личности. Что нельзя просто взять и вывести детей из зоны обстрела, потому что ИХ МОГУТ РАССТРЕЛЯТЬ ПРОСТО ТАК! Потому что роддом - это артиллерийская цель, и если соврать потом - то нормально. Нет ценности человеческой жизни, нет ничего неприкосновенного, есть только цель вождя - «властвовать и всем владеть».

Поэтому, мне кажется, прибалты, поляки, молдаване, так помогают нашим. Они ПОНИМАЮТ, что это за орда. И ЗНАЮТ, что если мы их ее не остановим, - они следующие.

Гребаное ордынское иго, живо пока убивает.
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13.03.2022 07:09 Відповісти
Теж саме у Туреччині. Вони усі співчувають Україні, але питають чого Зеленський не бажає домовитися с рашкою. Просто не розуміють того, що написано вище.
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13.03.2022 08:48 Відповісти
І це правда!Якщо не знищити кремлівський фашизм по всьому світу-таке буде продовжуватись: їм пофіг на своїх громадян (за леніна-сталіна знищили десятки міліонів-більше тільки в Китаї)прочитайте Солженіцина,то що їм до других націй????Помилилась кремлівська мафія:баби (матєрінскій капітал і ін )"нарожают"вояків...а трапилось гнилозубих тупаків (не може бути у п"яниць з пуп"янка ,щось путнє ).Але вони не розуміють,що українці знову вже не піднімуть економіку в депресивних районах нечернозем"я та Сибіру ,ну забрали шахтарів з Донбасу ну і все....ледача,брехлива,воровита маса в руках злодіїв,вбивць,аферистів і брехунів....а що там з Китаєм???...Захід,США перестане виготовляти у них продукцію (любу) і купляти теж (тому то так продвинули короновірус у самому Китаї (перенаселення Китаю а вірус вже був відомий 1993 році) і через два місяці з"їдять все живе й не живе а ще через місяць і росіянців теж...!Воювати можна в 21 віці тільки технологіми і розвинутою економікою....
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13.03.2022 11:33 Відповісти
Солидарен с предыдущим оратором- за этим обстрелом конкретно торчат Канарские уши. Четко видно, кто у кого союзник и кто на чьей стороне.
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13.03.2022 07:13 Відповісти
Как бы цинично это не звучало, очень жаль что никто не пострадал! Этот поступок сглотнут, и он так и останется просто - "обурливим нападом" со слов США. Даже "вэлыку стурбованисть" не проявят, и не будут искать причинно-следственные связи, дабы лишний раз не злить *****.
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13.03.2022 07:14 Відповісти
У арабов будет большая заворушка!
Они увидели слабость США, и попытаются перекраивать мир под себя.
Не спроста Саудиты и ОАЭ отказались от разговора с Байденом по нефти.
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13.03.2022 07:25 Відповісти
Хто випустив ракети? Ракети «в будь-якому воєнторзі не купиш», чи купиш вже
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13.03.2022 07:41 Відповісти
Іран випустив, відволікання уваги Сша на вимогу рф
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13.03.2022 08:30 Відповісти
Кацапи з Каспійського моря стріляли?
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13.03.2022 08:04 Відповісти
Что за информация?
Научитесь работать!
Ракеты выпущены с территории Ирана по консульству США и офису Моссада.
Бидон готовит речь.
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13.03.2022 08:07 Відповісти
Не думаю, що удар без жертв стане приводом до чогось серьозного. Максимум пригрозить пальчиком і "ай-ай-ай" скаже дідусь. І це мабуть навіть скоріше добре для нас вцілому. От якби по країні, що в ЄС і НАТО, жахнули та ще й з десятками-сотнями жертв - тоді вже майже 100% 3-я Світова - і тут вже хз як воно буде, нічого хорошого, хоча для багатьох у зоні бойових дій і під окупацією і зараз вже гірше й не може бути.
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13.03.2022 08:20 Відповісти
Ты знаешь сколько сбито уже румынских вертолетов с пограничниками?
Сидят тихо и не афишируют.
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13.03.2022 08:24 Відповісти
надо искать уши *****... отвлекают американцев от кацапстана
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13.03.2022 09:48 Відповісти
 
 