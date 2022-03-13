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В бік посольства США в Іраку випустили ракети. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

В столиці Іракського Курдистану Ербілі пролунали вибухи.

Про це повідомляє BNO News, передає Цензор.НЕТ.

jpost.com повідомляє, що в бік консульства США в Ербілі на північному заході Іраку було випущено кілька ракет.

Губернатор Ербіля Омед Хошнау заявив, що в цьому районі впало кілька ракет, заявивши, що неясно, чи була ціль консульство США чи аеропорт міста.

Також читайте: Зеленський - колаборантам: "Ви підписуєте собі вирок"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+64
Как и писали нормальные люди у США не получится отсидеться. Антихриста кремлёвского нужно остановить
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13.03.2022 01:39
+57
Можна навіть не писати чия це робота, за чиєї підтримки.
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13.03.2022 01:37
+53
Ах как неожиданно ***** начинает мутить воду на ближнем востоке
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13.03.2022 01:38
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Можна навіть не писати чия це робота, за чиєї підтримки.
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13.03.2022 01:37 Відповісти
Ах как неожиданно ***** начинает мутить воду на ближнем востоке
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13.03.2022 01:38 Відповісти
Ему нужна война в Персидском заливе это очень логично, будут давить на Европу ограничением поставок нефти и газа
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13.03.2022 03:58 Відповісти
воно то логічно, але у х...ла немає ресурсів на ще одну війну
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13.03.2022 07:12 Відповісти
У кацапов иранцев и китайцев ресурсов более чем достаточно для ведения войны, и их абсолютно не волнует как будут жить их рабы
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13.03.2022 09:11 Відповісти
всі ресурси вичерпуються, більш менш ******* танки і літаки на колінці не зклепаєш, а на т34 в наш час не повоюєш. а раби, та ясне діло, що посрати
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13.03.2022 09:40 Відповісти
Как и писали нормальные люди у США не получится отсидеться. Антихриста кремлёвского нужно остановить
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13.03.2022 01:39 Відповісти
Все думают что росия.. зря. Это Китай.. именно Китай дал добро путину.. и это был 1 этап
2 этап Иран.. возможно подключится северная корея.. А потом и сам Китай
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13.03.2022 01:40 Відповісти
О боже, так это же Третья Мировая война, Запад сейчас обостряется от страха. А вообще смешно, что США так боится новой мировой войны. У них оружия столько, что можно против всего мира воевать
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13.03.2022 01:42 Відповісти
Кто это вы?
И в каком врємєні "вы" жили раньше?
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13.03.2022 01:51 Відповісти
В доісторічєском?
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13.03.2022 01:53 Відповісти
США не боится.. Теперь всё становится на свои места.. Битва с Росией не их.. не потому что они боятся.. а потому что их битва.. с более опасным монстром.. и это не Иран. Иран сейчас подставляют, чтоб США среагировало...
США знало... и об этом .. Послушайте последнюю речь Байдена... Он своим людям сказал, что 3 мировая начнётся.. не из-за Украины
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13.03.2022 01:47 Відповісти
ну вероятно так
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13.03.2022 02:31 Відповісти
Не про Іран тут йдеться ,
А про ІраК !!
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13.03.2022 10:32 Відповісти
Сытому и богатому, лень подымать жопу с дивана и начинать войнушку,проще просто сидеть с попкорном и смотреть кто кого..
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13.03.2022 01:53 Відповісти
В том то и проблема, нормальные люди не хотят войны (не путать с разной ерундой мокшанской...я не об этом), но постоянно приходится.
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13.03.2022 02:04 Відповісти
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13.03.2022 01:41 Відповісти
Поки його не пристрелять.
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13.03.2022 01:57 Відповісти
Даже если и пристрелят , так там таких упоротых идиотов с имперскими замашками - почти всё население …
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13.03.2022 09:24 Відповісти
Смотрю сnn. Никаких breaking news. Возможно старое видео
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13.03.2022 01:41 Відповісти
Шото мне подсказывает, что умные люди за океаном это давно ждали. Интересно что скажет дед на это, путя что реально думает отвлечь этим Америку от Украины?
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13.03.2022 01:42 Відповісти
Надо проверять информацию с телеграм каналов. Очередная деза
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13.03.2022 01:42 Відповісти
Пусть путин и и его орки будут вечно прокляты со своими ракетами

удар по Хорватии
обстрел Ирака

это уже третья мировая война
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13.03.2022 01:46 Відповісти
Взагалі це СРСРівські ракети.
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13.03.2022 01:58 Відповісти
Это старое видео. Кто-то решил разогнать панику в нете и все подхватили. Телеграм-зло.
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13.03.2022 01:46 Відповісти
Ну и хорошо
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13.03.2022 01:49 Відповісти
Это актуальное видео - почитайте в твиттере хэштэг Iran, который за минуты в топ твиттера
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13.03.2022 02:19 Відповісти
похоже на фейк, в американских новостях этой новости пока нет
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13.03.2022 01:47 Відповісти
Якщо це фейк - тоді чекаємо на завтрашні новини.
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13.03.2022 01:51 Відповісти
Если это старое видео, то покажите где? От куда?
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13.03.2022 01:51 Відповісти
Не фейк - обсуждается на CNN Turk
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13.03.2022 03:35 Відповісти
Да не пацаны, походу не фейк. Там твиттер разрывается по хэштегу #Erbil
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13.03.2022 01:56 Відповісти
Откуда эта новость??? Ни BBC ни CNN, ни Аль-Джазира ничерта нет на страницах? Пролистайте иранскую пресу и Иракскую, там все тихо, что за муть?
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13.03.2022 01:57 Відповісти
Таки не фейк. Байден уже выступил с критикой путина
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13.03.2022 01:59 Відповісти
Если ты занимаешь позицию страуса пряча голову в песок от проблем то не удивляйся что тебя тр@хнут в ж*опу которая все равно сверху. Мир ждет большая беда если все не поймут что с Пидоросией нужно кончать и побыстрее
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13.03.2022 02:00 Відповісти
Походу утка. Это видео 2020 года https://youtu.be/7cXq1S8p7Wg
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13.03.2022 02:02 Відповісти
***** нужно отвлечь немного внимания от Украины, это первое, второе, ***** необходимо снова и очень сильно рассорить Иран с США, чтобы они не смогли договориться о поставках нефти, ведь переговоры уже вышли на финальную стадию и когда кацапы начали возмущаться, то были посланы самим Тегераном.

Так что тут можно даже не надо сомневаться, кто и зачем это сделал.
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13.03.2022 02:05 Відповісти
Да не фейк это. Вот смотрите - https://twitter.com/nexta_tv/status/1502797789176152067?s=20&t=pQOyR-4SU2ZoNU9RyhIM6w
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13.03.2022 02:07 Відповісти
Еще мутка - В то же время, в иранских Telegram-каналах начали публиковать сообщения с текстом "Z и V, вы не одиноки" (Z and V you are not alone).
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13.03.2022 02:12 Відповісти
Я ж говорил, что не фейк - от рашки всего ждать можно

еще и над Румынией сбили вертолет и самолет, походу кацапские
не знаю, как давно это случилось
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13.03.2022 02:13 Відповісти
Пора СЩА забить последний гвоздь в крышку гроба путлера
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13.03.2022 02:14 Відповісти
Это что казус белли типа Перл харбора? 🤨
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13.03.2022 02:16 Відповісти
Походу росия решила напасть на ирак, чтобы не было войны на територии росии
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13.03.2022 02:25 Відповісти
Я заметил что это второй вброс - вчера с ударом по территории Беларуси после чего усатый заявил что ничего не было, сегодня это - похоже что пуйло решило сделать из украинцев балаболов, а к себе вернуть доверие?
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13.03.2022 02:18 Відповісти
херню не неси. разве где-то официально Украина заявило об инциденте в Ираке? Ложись спать
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13.03.2022 02:20 Відповісти
Причем здесь это - тут удар идет по украинским СМИ которые подхватывают эти фейки и таким образом сами себе создают плохую репутацию.
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13.03.2022 02:27 Відповісти
Ну ничего. Если фейк (а я на это надеюсь), то удалят новость и всё. Ночь, многие спят...не заметят
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13.03.2022 02:32 Відповісти
Нужно идти до конца и ставить один вопрос - кому это выгодно и какие цели этот кто то преследует?
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13.03.2022 02:34 Відповісти
Для начала нужно пострелять в кацапов, а потом уже ставить этот вопрос. И чем больше стреляете в них, тем меньше возникает таких вопросов.
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13.03.2022 06:47 Відповісти
Это активное мероприятие кацапов. Не ведитесь
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13.03.2022 02:21 Відповісти
Це все просто, США вели переговори з Іраном з поставками нафти на заміну російській нафті, тепер робляться якісь провокації, провокації з чиєї сторони то фіг його знає, там багато є зацікавлених.
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13.03.2022 02:22 Відповісти
Это вброс - нет смысла это обсуждать
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13.03.2022 02:24 Відповісти
Висловлюю занепокоєння й закликаю сторони сісти за стіл переговорів....(с)
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13.03.2022 02:24 Відповісти
Это видео многвенно появилось на русских пропогандон сайтах.
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13.03.2022 02:27 Відповісти
За попередніми даними, будівля посольства США горить. Начебто ракети прилітали з боку Ірану.

Сподіваємось, це не відверне увагу від України.

t.me/oleksiihoncharenko/15487
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13.03.2022 02:31 Відповісти
И ракеты явно и однозначно российские

вспоминаем наш сбитый самолет ракетами в Иране
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13.03.2022 02:38 Відповісти
Путем таких вбросов, удар направлен против украинских СМИ чтобы максимально понизить уровень доверия к таковым. После чего, вероятнее всего начнется внедрение рашкиской лапши в которую украинцы должны будут поверить по мнению центра информационных операций рашки. С сегодняшнего дня, нужно проверять любую информацию тревожного характера.
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13.03.2022 02:32 Відповісти
борьба кацапии под солнцем нефтедолларов
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13.03.2022 02:57 Відповісти
"После того, как прогремели взрывы, начался пожар. Комплекс здания консульства США был охвачен огнем. На данный момент нет информации о жертвах в результате ракетного удара. Среди американских военных нет пострадавших.

В то же время, в иранских Telegram-каналах начали публиковать сообщения с текстом "Z и V, вы не одиноки" (Z and V you are not alone). Напомним, что этими буквами помечена техника российских оккупантов, которые вторглись в Украину."
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13.03.2022 04:41 Відповісти
Чергова провокація ***** ! Він вже в Хорватію цілив. У місто Ярун.
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13.03.2022 09:57 Відповісти
 
 