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В сторону посольства США в Ираке выпустили ракеты. ВIДЕО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В столице Иракского Курдистана Эрбили раздались взрывы.
Об этом сообщает BNO News, передает Цензор.НЕТ.
BREAKING: Explosions heard in Erbil, the capital of Kurdistan Region of Iraqpic.twitter.com/lZLDFnAWuC— BNO News (@BNONews) March 12, 2022
jpost.com сообщает, что в сторону консульства США в Эрбили на северо-западе Ирака было выпущено несколько ракет.
Губернатор Эрбиля Омед Хошнау заявил, что в этом районе упало несколько ракет, заявив, что неясно, была ли цель консульство США или аэропорт города.
Several rockets landed near the U.S. Consulate General in #Erbil, #Iraq— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022
According to the national Iraqi news agency, so far there have been at least three explosions in the city and alarm sirens are sounding. pic.twitter.com/QjQvqUnOFi
Топ комментарии
+64 Александр Петров fb6b30c7
показать весь комментарий13.03.2022 01:39
+57 Aut Ogen
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+53 Александр Петров fb6b30c7
показать весь комментарий13.03.2022 01:38
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2 этап Иран.. возможно подключится северная корея.. А потом и сам Китай
И в каком врємєні "вы" жили раньше?
США знало... и об этом .. Послушайте последнюю речь Байдена... Он своим людям сказал, что 3 мировая начнётся.. не из-за Украины
А про ІраК !!
удар по Хорватии
обстрел Ирака
это уже третья мировая война
Так что тут можно даже не надо сомневаться, кто и зачем это сделал.
еще и над Румынией сбили вертолет и самолет, походу кацапские
не знаю, как давно это случилось
Сподіваємось, це не відверне увагу від України.
t.me/oleksiihoncharenko/15487
вспоминаем наш сбитый самолет ракетами в Иране
В то же время, в иранских Telegram-каналах начали публиковать сообщения с текстом "Z и V, вы не одиноки" (Z and V you are not alone). Напомним, что этими буквами помечена техника российских оккупантов, которые вторглись в Украину."