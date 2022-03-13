В сторону посольства США в Ираке выпустили ракеты. ВIДЕО

В столице Иракского Курдистана Эрбили раздались взрывы.

Об этом сообщает BNO News, передает Цензор.НЕТ.

BREAKING: Explosions heard in Erbil, the capital of Kurdistan Region of Iraqpic.twitter.com/lZLDFnAWuC — BNO News (@BNONews) March 12, 2022

jpost.com сообщает, что в сторону консульства США в Эрбили на северо-западе Ирака было выпущено несколько ракет.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнау заявил, что в этом районе упало несколько ракет, заявив, что неясно, была ли цель консульство США или аэропорт города.

Several rockets landed near the U.S. Consulate General in #Erbil, #Iraq



According to the national Iraqi news agency, so far there have been at least three explosions in the city and alarm sirens are sounding. pic.twitter.com/QjQvqUnOFi — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

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