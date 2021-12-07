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Ирак купил 20 "Байрактаров" вместо 12 российских "МиГ-29"
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Правительство Ирака отказалось закупать российские истребители "МиГ-29", отдав предпочтение турецким беспилотникам "Байрактар".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание Ahaber.
Сумма сделки - $100 млн. На эти средства власти Ирака собирались приобрести 12 российских истребителей "МиГ-29". Но вместо этого деньги потратят на 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2. Такой расход в Ираке считают более эффективным.
"Байрактары" будут использоваться для защиты горных и пустынных территорий, особенно недалеко от сирийской границы.
Ранее предполагалось, что Ирак может приобрести 12 российских истребителей МиГ-29, продав американские истребители F-16, которые сейчас находятся на вооружении страны.
Топ комментарии
+34 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий07.12.2021 21:43
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+26 Александр Науменко de9a367b
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Перевчити військових льотчиков можна досить швидко. Але бойовому літаку потрібна інфраструктура забезпечення та обслуговування, велика кількість інженерів, яки обслужують кожен свою частину літака, озброєння та т. п.
Тому у той же Польщі, та інших державак колишьнього Варшавського блоку, але зараз входячих до блоку НПТО ще досить не мала частина радяньского озброєння.
Главное - шоб эти F-16 не впарили Украине.
Робили, робимо, та робити будемо.