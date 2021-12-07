Ирак купил 20 "Байрактаров" вместо 12 российских "МиГ-29"

Правительство Ирака отказалось закупать российские истребители "МиГ-29", отдав предпочтение турецким беспилотникам "Байрактар".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание Ahaber.

Сумма сделки - $100 млн. На эти средства власти Ирака собирались приобрести 12 российских истребителей "МиГ-29". Но вместо этого деньги потратят на 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2. Такой расход в Ираке считают более эффективным.

"Байрактары" будут использоваться для защиты горных и пустынных территорий, особенно недалеко от сирийской границы.

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Ранее предполагалось, что Ирак может приобрести 12 российских истребителей МиГ-29, продав американские истребители F-16, которые сейчас находятся на вооружении страны.