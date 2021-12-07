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Ирак купил 20 "Байрактаров" вместо 12 российских "МиГ-29"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ирак купил 20

Правительство Ирака отказалось закупать российские истребители "МиГ-29", отдав предпочтение турецким беспилотникам "Байрактар".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на турецкое издание Ahaber.

Сумма сделки - $100 млн. На эти средства власти Ирака собирались приобрести 12 российских истребителей "МиГ-29". Но вместо этого деньги потратят на 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2. Такой расход в Ираке считают более эффективным.

"Байрактары" будут использоваться для защиты горных и пустынных территорий, особенно недалеко от сирийской границы.

Читайте также: Украина и Турция реализуют более 30 оборонных контрактов, – техдиректор Baykar Makina

Ранее предполагалось, что Ирак может приобрести 12 российских истребителей МиГ-29, продав американские истребители F-16, которые сейчас находятся на вооружении страны.
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Топ комментарии
+34
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07.12.2021 21:43
+27
Очередная спина в нож!
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07.12.2021 21:44
+26
Это уже не нож а швабра
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07.12.2021 21:46
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07.12.2021 21:43 Ответить
Очередная спина в нож!
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07.12.2021 21:44 Ответить
Это уже не нож а швабра
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07.12.2021 21:46 Ответить
Очередной смачный поджопник рашке от ИракоБандеровцев))
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07.12.2021 21:45 Ответить
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07.12.2021 21:45 Ответить
да все логично БПЛА и самолеты это разница и огромная.. самолет требует в 50-100 раз больше средств при обслуживании... кроме того плюсуем подготовку пилота (пилотов) самое дорогое это кадры, человек- пока самолетом управляет человек пилот или пилоты самолет остается и самым радикальным и ударным средством и самым поражаемым.. гибель пилота дорого обходится государству...сам самолет можно восстановить или купить новый -а вот где найти пилота-ведь отличный пилот учится минимум 4 года.... а чтобы стать проффи всю жизнь...
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07.12.2021 22:46 Ответить
Любо)
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07.12.2021 21:47 Ответить
МиГ-29 непоганий літак просто йому 44 роки.
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07.12.2021 22:16 Ответить
електроніка вся аналогова на лампах і транзисторах МП39
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07.12.2021 22:18 Ответить
Нормальная авионика и нет ни одной лампы кроме клистрона РЛС и ламп подсветки приборов.
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07.12.2021 22:31 Ответить
Кацап ?
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08.12.2021 09:26 Ответить
Старший инженер 204 БрТА по авиационному вооружению, с 19 года в запасе.
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08.12.2021 11:57 Ответить
І навісний монтаж
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08.12.2021 10:57 Ответить
Дуже дивно міняти F-16 на МіГ-29. Може б Україна їх взяла за сприяння США?
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07.12.2021 21:47 Ответить
Іранські війскові льотчики вчилися літати на радяньских літаках. Під них зроблена інфраструктура, а це велики гроши. Тому були плани закупити у РФ.
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07.12.2021 22:18 Ответить
Іран та Ірак, - це дві різні країни, які довгий час воювали між собою.
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07.12.2021 22:27 Ответить
Ну ви же зрозуміли, що я лише помилився буквою. так якого дядька ви з себе робити занадто розумного?
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07.12.2021 23:06 Ответить
За 10 років не змогли перевчитись? Чи може там підмазано з кацапії?
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08.12.2021 21:36 Ответить
Ні, так дешевше.
Перевчити військових льотчиков можна досить швидко. Але бойовому літаку потрібна інфраструктура забезпечення та обслуговування, велика кількість інженерів, яки обслужують кожен свою частину літака, озброєння та т. п.
Тому у той же Польщі, та інших державак колишьнього Варшавського блоку, але зараз входячих до блоку НПТО ще досить не мала частина радяньского озброєння.
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08.12.2021 22:37 Ответить
Ірак може придбати 12 російських винищувачів МіГ-29, продавши американські винищувачі F-16, що зараз перебувають на озброєнні країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3303913

Главное - шоб эти F-16 не впарили Украине.
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07.12.2021 21:48 Ответить
а чем плохи ф16 они с мигарём один уровень правда в небе ф 16 выигрывал у мигаря
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07.12.2021 22:07 Ответить
Я не про F-16 вообще, я про F-16, которые эксплуатировали доблестные арабские пилоты, а обслуживали не менее доблестные арабские механики. Ходят слухи, шо вскоре ВВС США будет списывать какое-то кол-во F-16. Вот это - самая задача Резникову и Кулебе...если Дерьмак разрешит.
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07.12.2021 22:12 Ответить
Кацапи и будут у нас F-16 и Абрамс будит, все хорошо не переживайте
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07.12.2021 22:30 Ответить
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07.12.2021 22:39 Ответить
Впарят, вот увидишь.
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07.12.2021 22:40 Ответить
не удивлюсь, если германия выразит озабоченность по поводу смены приоритета в сторону байрактаров )))
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07.12.2021 21:49 Ответить
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07.12.2021 21:50 Ответить
Просто МІг через кривизну Землі не може літати в Іраці.
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07.12.2021 21:50 Ответить
Так там в курсе, что страны скоро такой не будет, кто обслуживание и поставкой деталей заниматься будет
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07.12.2021 21:54 Ответить
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07.12.2021 21:54 Ответить
Задлостадло
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08.12.2021 09:27 Ответить
прекрасна новина...
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07.12.2021 21:57 Ответить
по всему коцапскому рылу...
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07.12.2021 21:59 Ответить
Ну сравнивать Миг 29 и Байрактар это как сравнивать броневик и самокат. Разные задачи и разная цена. 1 миг стоит как 30 Байрактаров.
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07.12.2021 22:02 Ответить
Миг это ламповое никому не нужное дерьмо. прошлого века
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07.12.2021 22:31 Ответить
Надеюсь , они не забрали байрактары, которые предназначались Украине и с украинскими двигателями
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07.12.2021 22:03 Ответить
В майбутньому ще й на Міус:

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07.12.2021 22:50 Ответить
Сначала нули уберите 😀😀😀
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07.12.2021 22:11 Ответить
РУЗГЕ на бутылку с рукзге зажигалкой аля делды в т 34
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07.12.2021 22:05 Ответить
у них теперь новый тренд, лапти теперь шваброй балуются
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07.12.2021 22:10 Ответить
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07.12.2021 22:17 Ответить
а на эти 100млн$ Эрдоган прикупит очередную кацапскую вундервафлю
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07.12.2021 22:17 Ответить
Кацапская вундервафля это Петух из Говна
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07.12.2021 22:32 Ответить
Эрдоган у кацапов покупал С-400 или петухов из говна?
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08.12.2021 00:09 Ответить
Эрдоган с продажи одних только помидоров может закупаться барахлом каким угодно. Страна входящая в НАТО купила разрекламированный неимеющий аналоХов С-400, с какой целью - только им известно, но я думаю они разобрали его на молекули, поржали и забыли, передав данные союзникам.
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08.12.2021 04:32 Ответить
Там на Байрактарі є нова модель, більш потужна. ось для неї планується ставити українськи двигуни для продажу у інши країни.
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07.12.2021 22:21 Ответить
Брись, кацапська хвойда. Тут вам не там.
Робили, робимо, та робити будемо.
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07.12.2021 23:08 Ответить
5 mln dolarov odin Bayraktar.odna raketa stojit 100 tysiac baksov MAML.Azeri 3 typa dronov posylali v ataku,razvecyk,elektronoj borby , kamikadze Haron.Haroni azeri mogli srazu 36 stuk vyslat na bojevuju ataku,realno ruskoje PVO u armianov ix nefiksirovala.Daze ispolzyvaja krasnuxu elektronoj borbi protv dronov Horonam eto bylo nepomexa,oni i bez sviazi udarili tam gde nado.
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07.12.2021 22:37 Ответить
виртуальную клавиатуру поставь, друг
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08.12.2021 09:07 Ответить
слушне рішення
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07.12.2021 22:45 Ответить
Реклама - двигатель торговли😁
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07.12.2021 23:26 Ответить
Хм...что если Турция закупила с400 у Мокшан чтобы... обезопасить свои байрактары, путем изучения возможностей этого комплекса?
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08.12.2021 00:02 Ответить
прям слышу как на расиси заскрежитали зубы от злобы)))))))))))))))))))))
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08.12.2021 02:46 Ответить
вапющий акт агалтелай русафобии !
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08.12.2021 08:51 Ответить
Добре це чи погано. Чим менше країн будуть мати байрактар тим більшу ефективність він буде мати. Чим більше країн його будуть мати тим швидше з'являться систем боротьби з ними. Тому турки ведуть розробки наступного покоління. Але те що Ірак послав москалів то приємно.
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08.12.2021 09:16 Ответить
 
 