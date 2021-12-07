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Ірак купив 20 "Байрактарів" замість 12 російських "МіГ-29"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ірак купив 20

Уряд Іраку відмовився закуповувати російські винищувачі "МіГ-29", віддавши перевагу турецьким безпілотникам "Байрактар".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке видання Ahaber.

Сума угоди - $100 млн. На ці кошти влада Іраку збиралася придбати 12 російських винищувачів "МіГ-29". Але замість цього кошти витратять на 20 турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Таку витрату в Іраку вважають більш ефективною.

"Байрактари" використовуватимуть для захисту гірських та пустельних територій, особливо неподалік від сірійського кордону.

Читайте: Туреччина передасть ЗСУ ще не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом, - Bloomberg

Раніше передбачалося, що Ірак може придбати 12 російських винищувачів МіГ-29, продавши американські винищувачі F-16, що зараз перебувають на озброєнні країни.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
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07.12.2021 21:43
+27
Очередная спина в нож!
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07.12.2021 21:44
+26
Это уже не нож а швабра
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07.12.2021 21:46
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07.12.2021 21:43 Відповісти
Очередная спина в нож!
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07.12.2021 21:44 Відповісти
Это уже не нож а швабра
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07.12.2021 21:46 Відповісти
Очередной смачный поджопник рашке от ИракоБандеровцев))
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07.12.2021 21:45 Відповісти
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07.12.2021 21:45 Відповісти
да все логично БПЛА и самолеты это разница и огромная.. самолет требует в 50-100 раз больше средств при обслуживании... кроме того плюсуем подготовку пилота (пилотов) самое дорогое это кадры, человек- пока самолетом управляет человек пилот или пилоты самолет остается и самым радикальным и ударным средством и самым поражаемым.. гибель пилота дорого обходится государству...сам самолет можно восстановить или купить новый -а вот где найти пилота-ведь отличный пилот учится минимум 4 года.... а чтобы стать проффи всю жизнь...
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07.12.2021 22:46 Відповісти
Любо)
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07.12.2021 21:47 Відповісти
МиГ-29 непоганий літак просто йому 44 роки.
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07.12.2021 22:16 Відповісти
електроніка вся аналогова на лампах і транзисторах МП39
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07.12.2021 22:18 Відповісти
Нормальная авионика и нет ни одной лампы кроме клистрона РЛС и ламп подсветки приборов.
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07.12.2021 22:31 Відповісти
Кацап ?
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08.12.2021 09:26 Відповісти
Старший инженер 204 БрТА по авиационному вооружению, с 19 года в запасе.
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08.12.2021 11:57 Відповісти
І навісний монтаж
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08.12.2021 10:57 Відповісти
Дуже дивно міняти F-16 на МіГ-29. Може б Україна їх взяла за сприяння США?
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07.12.2021 21:47 Відповісти
Іранські війскові льотчики вчилися літати на радяньских літаках. Під них зроблена інфраструктура, а це велики гроши. Тому були плани закупити у РФ.
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07.12.2021 22:18 Відповісти
Іран та Ірак, - це дві різні країни, які довгий час воювали між собою.
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07.12.2021 22:27 Відповісти
Ну ви же зрозуміли, що я лише помилився буквою. так якого дядька ви з себе робити занадто розумного?
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07.12.2021 23:06 Відповісти
За 10 років не змогли перевчитись? Чи може там підмазано з кацапії?
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08.12.2021 21:36 Відповісти
Ні, так дешевше.
Перевчити військових льотчиков можна досить швидко. Але бойовому літаку потрібна інфраструктура забезпечення та обслуговування, велика кількість інженерів, яки обслужують кожен свою частину літака, озброєння та т. п.
Тому у той же Польщі, та інших державак колишьнього Варшавського блоку, але зараз входячих до блоку НПТО ще досить не мала частина радяньского озброєння.
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08.12.2021 22:37 Відповісти
Ірак може придбати 12 російських винищувачів МіГ-29, продавши американські винищувачі F-16, що зараз перебувають на озброєнні країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3303913

Главное - шоб эти F-16 не впарили Украине.
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07.12.2021 21:48 Відповісти
а чем плохи ф16 они с мигарём один уровень правда в небе ф 16 выигрывал у мигаря
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07.12.2021 22:07 Відповісти
Я не про F-16 вообще, я про F-16, которые эксплуатировали доблестные арабские пилоты, а обслуживали не менее доблестные арабские механики. Ходят слухи, шо вскоре ВВС США будет списывать какое-то кол-во F-16. Вот это - самая задача Резникову и Кулебе...если Дерьмак разрешит.
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07.12.2021 22:12 Відповісти
Кацапи и будут у нас F-16 и Абрамс будит, все хорошо не переживайте
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07.12.2021 22:30 Відповісти
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07.12.2021 22:39 Відповісти
Впарят, вот увидишь.
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07.12.2021 22:40 Відповісти
не удивлюсь, если германия выразит озабоченность по поводу смены приоритета в сторону байрактаров )))
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07.12.2021 21:49 Відповісти
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07.12.2021 21:50 Відповісти
Просто МІг через кривизну Землі не може літати в Іраці.
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07.12.2021 21:50 Відповісти
Так там в курсе, что страны скоро такой не будет, кто обслуживание и поставкой деталей заниматься будет
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07.12.2021 21:54 Відповісти
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07.12.2021 21:54 Відповісти
Задлостадло
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08.12.2021 09:27 Відповісти
прекрасна новина...
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07.12.2021 21:57 Відповісти
по всему коцапскому рылу...
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07.12.2021 21:59 Відповісти
Ну сравнивать Миг 29 и Байрактар это как сравнивать броневик и самокат. Разные задачи и разная цена. 1 миг стоит как 30 Байрактаров.
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07.12.2021 22:02 Відповісти
Миг это ламповое никому не нужное дерьмо. прошлого века
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07.12.2021 22:31 Відповісти
Надеюсь , они не забрали байрактары, которые предназначались Украине и с украинскими двигателями
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07.12.2021 22:03 Відповісти
В майбутньому ще й на Міус:

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07.12.2021 22:50 Відповісти
Сначала нули уберите 😀😀😀
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07.12.2021 22:11 Відповісти
РУЗГЕ на бутылку с рукзге зажигалкой аля делды в т 34
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07.12.2021 22:05 Відповісти
у них теперь новый тренд, лапти теперь шваброй балуются
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07.12.2021 22:10 Відповісти
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07.12.2021 22:17 Відповісти
а на эти 100млн$ Эрдоган прикупит очередную кацапскую вундервафлю
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07.12.2021 22:17 Відповісти
Кацапская вундервафля это Петух из Говна
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07.12.2021 22:32 Відповісти
Эрдоган у кацапов покупал С-400 или петухов из говна?
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08.12.2021 00:09 Відповісти
Эрдоган с продажи одних только помидоров может закупаться барахлом каким угодно. Страна входящая в НАТО купила разрекламированный неимеющий аналоХов С-400, с какой целью - только им известно, но я думаю они разобрали его на молекули, поржали и забыли, передав данные союзникам.
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08.12.2021 04:32 Відповісти
Там на Байрактарі є нова модель, більш потужна. ось для неї планується ставити українськи двигуни для продажу у інши країни.
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07.12.2021 22:21 Відповісти
Брись, кацапська хвойда. Тут вам не там.
Робили, робимо, та робити будемо.
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07.12.2021 23:08 Відповісти
5 mln dolarov odin Bayraktar.odna raketa stojit 100 tysiac baksov MAML.Azeri 3 typa dronov posylali v ataku,razvecyk,elektronoj borby , kamikadze Haron.Haroni azeri mogli srazu 36 stuk vyslat na bojevuju ataku,realno ruskoje PVO u armianov ix nefiksirovala.Daze ispolzyvaja krasnuxu elektronoj borbi protv dronov Horonam eto bylo nepomexa,oni i bez sviazi udarili tam gde nado.
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07.12.2021 22:37 Відповісти
виртуальную клавиатуру поставь, друг
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08.12.2021 09:07 Відповісти
слушне рішення
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07.12.2021 22:45 Відповісти
Реклама - двигатель торговли😁
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07.12.2021 23:26 Відповісти
Хм...что если Турция закупила с400 у Мокшан чтобы... обезопасить свои байрактары, путем изучения возможностей этого комплекса?
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08.12.2021 00:02 Відповісти
прям слышу как на расиси заскрежитали зубы от злобы)))))))))))))))))))))
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08.12.2021 02:46 Відповісти
вапющий акт агалтелай русафобии !
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08.12.2021 08:51 Відповісти
Добре це чи погано. Чим менше країн будуть мати байрактар тим більшу ефективність він буде мати. Чим більше країн його будуть мати тим швидше з'являться систем боротьби з ними. Тому турки ведуть розробки наступного покоління. Але те що Ірак послав москалів то приємно.
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08.12.2021 09:16 Відповісти
 
 