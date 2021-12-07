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Ірак купив 20 "Байрактарів" замість 12 російських "МіГ-29"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Іраку відмовився закуповувати російські винищувачі "МіГ-29", віддавши перевагу турецьким безпілотникам "Байрактар".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке видання Ahaber.
Сума угоди - $100 млн. На ці кошти влада Іраку збиралася придбати 12 російських винищувачів "МіГ-29". Але замість цього кошти витратять на 20 турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Таку витрату в Іраку вважають більш ефективною.
"Байрактари" використовуватимуть для захисту гірських та пустельних територій, особливо неподалік від сірійського кордону.
Раніше передбачалося, що Ірак може придбати 12 російських винищувачів МіГ-29, продавши американські винищувачі F-16, що зараз перебувають на озброєнні країни.
Топ коментарі
+34 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар07.12.2021 21:43
+27 Dow Jones 06c9f7c8
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+26 Александр Науменко de9a367b
показати весь коментар07.12.2021 21:46
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Перевчити військових льотчиков можна досить швидко. Але бойовому літаку потрібна інфраструктура забезпечення та обслуговування, велика кількість інженерів, яки обслужують кожен свою частину літака, озброєння та т. п.
Тому у той же Польщі, та інших державак колишьнього Варшавського блоку, але зараз входячих до блоку НПТО ще досить не мала частина радяньского озброєння.
Главное - шоб эти F-16 не впарили Украине.
Робили, робимо, та робити будемо.