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Туреччина передасть ЗСУ ще не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Туреччина передасть ЗСУ ще не менше 20

Американське авторитетне видання Bloomberg зі своїх джерел повідомляє, що Туреччина погодила постачання понад 20 "Байрактарів" до України найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg

 Американські журналісти поспілкувалися зі своїми джерелами в турецькому уряді та керівництві виробника зброї Baykar, яке перебуває в тісному контакті з урядовцями.

Видання дізналися, що Україні таємно передадуть ще щонайменше 24 безпілотників найближчим часом.

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Журналістам також натякнули, що загалом Україна отримала від Туреччини "значно більше" безпілотників, ніж повідомляли в офіційних джерелах.

Джерело в турецькому уряді додало, що постачання "Байрактарів" Україні дає більше можливостей Туреччині для тиску на Росію.

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Джерело в турецькому уряді додало, що Туреччина натомість підписала угоду про спільне будівництво космічних ракет за українською технологією ракет типу "Зеніт-2". На думку журналістів, ця угода може допомогти турецькому урядові в розробці балістичних ракет.

"Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Гарна звістка москалям !!!))))
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03.12.2021 22:57
+18
Не знашим говнокомандуванням.
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03.12.2021 23:09
+12
Справедливо, если бы мы первые что-то начали, а в текущих реалиях - при наступлении рф ракетные войска и авиация будут применены по умолчанию. И нам останется только отбиваться, а делать это, имея пару десятков лишних дронов все-таки приятней)
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03.12.2021 23:46
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У байраков управляемые бомбы.
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04.12.2021 08:56 Відповісти
"Видання дізналися, що Україні таємно передадуть ще щонайменше 24 безпілотників найближчим часом". - Могли б і не публікувати таку інфу - якщо вона таємна.
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03.12.2021 23:56 Відповісти
Главное чтобы до Курской АЭС могли долететь и отминусовать туда пару десятков бомб или ракет.
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04.12.2021 00:00 Відповісти
До курска точки добивают, и до смаленска тоже.
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04.12.2021 00:52 Відповісти
Мабуть уже пізно.
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04.12.2021 00:04 Відповісти
нравятся мне результаты переговоров Обнуленого с Эрдоганом))
Путя: я с Реджепом поговорил - все нормально, идем бить биндеравцев!!
Эрдоган: Я с Вовай поговорил - вот вам еще Байрактары!
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04.12.2021 01:27 Відповісти
Нова методичка від подоляка? Чи люсі арестович?
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04.12.2021 01:49 Відповісти
Туркам-респект...
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04.12.2021 07:47 Відповісти
ЗЕ! ПОЕДЕТ КЛАНЯТЬСЯ ***** И ЦЕЛОВАТЬ ЕГО ГЛАЗИК, А ТАК ЖЕ ПРЕДЛОЖИТ УКРАИНУ НА ТАРЕЛОЧКЕ С ГОЛУБОЙ КАЁМОЧКОЙ. ТАК ЧТО ПАРТНЁРЫ ЗРЯ СТАРАЮТСЯ. ЗЕ! ОСТАНОВИТ ВОЙНУ КАК И ПЕРЕВОРОТ
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04.12.2021 08:13 Відповісти
Чего орешь капсом,дура, беги скупай соль-спички, на Моржовию идет великая сушшшшшшшь...
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04.12.2021 09:45 Відповісти
Кнопка заела
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04.12.2021 22:36 Відповісти
Беспилотники это хорошо!!!!! Но я бы пригласил пару военных баз Америки , Турции , Аеглии и Франции!!! Просто в гости чаю попить на пару месяцев!! Пусть ребята сидят - И ВСЕ!!!!!! И никакой войны!!!!!
Просто чуть, чуть прикрыть, даже не стрелять!!! Пусть они по границе , а пану Зеленскому внутри работы хватит!!! Развелось внутри тараканов, припухли совсем, Нюх потеряли!!!! Работы непочатый край!!!
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04.12.2021 09:36 Відповісти
Нужно 200 - 400 беспилотников + 5000 ракет, 5000 стугн, 200 ракет Нептун, и стингеров 1000 + Пэтриот несколько дивизионов. и Можно спать спокойно

Флот пока НЕ НУЖЕН.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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05.12.2021 19:53 Відповісти
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