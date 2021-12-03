Туреччина передасть ЗСУ ще не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом, - Bloomberg
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Американське авторитетне видання Bloomberg зі своїх джерел повідомляє, що Туреччина погодила постачання понад 20 "Байрактарів" до України найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg
Американські журналісти поспілкувалися зі своїми джерелами в турецькому уряді та керівництві виробника зброї Baykar, яке перебуває в тісному контакті з урядовцями.
Видання дізналися, що Україні таємно передадуть ще щонайменше 24 безпілотників найближчим часом.
Журналістам також натякнули, що загалом Україна отримала від Туреччини "значно більше" безпілотників, ніж повідомляли в офіційних джерелах.
Джерело в турецькому уряді додало, що постачання "Байрактарів" Україні дає більше можливостей Туреччині для тиску на Росію.
Джерело в турецькому уряді додало, що Туреччина натомість підписала угоду про спільне будівництво космічних ракет за українською технологією ракет типу "Зеніт-2". На думку журналістів, ця угода може допомогти турецькому урядові в розробці балістичних ракет.
"Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".
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Путя: я с Реджепом поговорил - все нормально, идем бить биндеравцев!!
Эрдоган: Я с Вовай поговорил - вот вам еще Байрактары!
Просто чуть, чуть прикрыть, даже не стрелять!!! Пусть они по границе , а пану Зеленскому внутри работы хватит!!! Развелось внутри тараканов, припухли совсем, Нюх потеряли!!!! Работы непочатый край!!!
Флот пока НЕ НУЖЕН.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!