Туреччина передасть ЗСУ ще не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом, - Bloomberg

Американське авторитетне видання Bloomberg зі своїх джерел повідомляє, що Туреччина погодила постачання понад 20 "Байрактарів" до України найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg

Американські журналісти поспілкувалися зі своїми джерелами в турецькому уряді та керівництві виробника зброї Baykar, яке перебуває в тісному контакті з урядовцями.

Видання дізналися, що Україні таємно передадуть ще щонайменше 24 безпілотників найближчим часом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Застосування Bayraktar на Донбасі було вимушеним, ми не порушуємо мінські угоди, - Резніков. ВIДЕО

Журналістам також натякнули, що загалом Україна отримала від Туреччини "значно більше" безпілотників, ніж повідомляли в офіційних джерелах.

Джерело в турецькому уряді додало, що постачання "Байрактарів" Україні дає більше можливостей Туреччині для тиску на Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники Bayraktar можуть почати випускати в Україні, - посол Боднар

Джерело в турецькому уряді додало, що Туреччина натомість підписала угоду про спільне будівництво космічних ракет за українською технологією ракет типу "Зеніт-2". На думку журналістів, ця угода може допомогти турецькому урядові в розробці балістичних ракет.

"Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Туреччина реалізовують понад 30 оборонних контрактів, - техдиректор Baykar Makina