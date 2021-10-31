УКР
10 797 83

Безпілотники Bayraktar можуть почати випускати в Україні, - посол Боднар

Безпілотники Bayraktar можуть почати випускати в Україні, - посол Боднар

Україна та Туреччина ведуть переговори щодо створення в Україні виробничих потужностей та виробництва безпілотників Bayraktar.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "із нуля" - їх зможуть будувати для потреб Збройних сил України, а також для постачання на ринки третіх країн.

"Байрактари" зацікавили зараз багато країн і вже є попередні контракти з деякими європейськими державами. Киргизстан, наприклад, так само закуповує їх. І виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересах турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу", - каже Боднар.

Читайте також: Україна має припинити використовувати для своїх безпілотників назву "турецький Байрактар", - голова МЗС Чавушоглу

Крім того, посол зазначив, що Туреччина вже має спільне з Україною підприємство, орієнтоване на виробництво безпілотників Bayraktar Akinci.

"Ми маємо взаємодоповнення і на основі стратегічного інтересу, і на основі взаємної технологічної сумісності, ми будуємо наші відносини. Це один із таких хайтек-драйверів, який має свої конкретні результати та виміри", - сказав Боднар.

безпілотник (4923) Боднар Василь (160) оборона (4909) виробництво (1753) Байрактар (193)
+34
Турки праві.
Потрібна наша назва.
Ось ця, наприклад...

31.10.2021 23:21 Відповісти
31.10.2021 23:21 Відповісти
+30
31.10.2021 23:32 Відповісти
31.10.2021 23:32 Відповісти
+15
Шото долго договариваются 😀😀😀
Уже выпускать пора .
31.10.2021 23:22 Відповісти
31.10.2021 23:22 Відповісти
Турки праві.
Потрібна наша назва.
Ось ця, наприклад...

31.10.2021 23:21 Відповісти
31.10.2021 23:21 Відповісти
😀
31.10.2021 23:22 Відповісти
31.10.2021 23:22 Відповісти
І сформувати дивізію байрактарів "Мертва Голова"
31.10.2021 23:25 Відповісти
31.10.2021 23:25 Відповісти
Это предложение к немцам.
31.10.2021 23:39 Відповісти
31.10.2021 23:39 Відповісти
"Соловейко" - краще не придумаєш
показати весь коментар
01.11.2021 00:21 Відповісти
Я думаю - ПТАШКА или ПТАХ буде краще.
показати весь коментар
01.11.2021 00:39 Відповісти
Так, але саме німецькою "нахтігаль" шоб у кацапів ще більше пригорало))
показати весь коментар
01.11.2021 01:38 Відповісти
У касапів звісно підгорить, але якісь "політичні пожежі" з асоціаціями у європейських країнах того не вартують.
показати весь коментар
01.11.2021 11:12 Відповісти
Називаємо "СОЛОВЕЙКО" а маємо на увазі "НАХТІГАЛЬ", касаби зрозуміють але не зможуть апелювали до стурбованої Європи.
показати весь коментар
01.11.2021 12:40 Відповісти
А чому німецька мова для українців має бути більш "наша" ніж турецька? Навпаки - один з корінних народів України - киримли, чия мова дуже схожа на турецьку.
показати весь коментар
01.11.2021 02:18 Відповісти
Бендерики краще
показати весь коментар
01.11.2021 05:48 Відповісти
Хитрожопая пригожинская ботва рашистско-неофашистская,завали свое лживое,черное,вонючее е...рот .Хрюкануть про млн. армию Власова не хочешь,падла?
показати весь коментар
01.11.2021 08:44 Відповісти
Шото долго договариваются 😀😀😀
Уже выпускать пора .
показати весь коментар
31.10.2021 23:22 Відповісти
Могут, могут, могут, зебилы все могут обещать
показати весь коментар
31.10.2021 23:23 Відповісти
"Смерть кацапам" або просто "біндерики". Назв - туєва куча. Аби бомбили ту нечисть без зупину.
показати весь коментар
31.10.2021 23:27 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 23:32 Відповісти
показати весь коментар
31.10.2021 23:40 Відповісти
Иван Мазепа -1 ,или Степан Бандера -1.Нептуны назвать Возмездие!.А что там с Нептунами?Для Ростова сгодился бы.Если что.
показати весь коментар
31.10.2021 23:44 Відповісти

показати весь коментар
31.10.2021 23:51 Відповісти
назвать "Неопознанный Миротворческий Аппарат"
 или
"Миротворческий аппарат без опознавательных знаков"
показати весь коментар
31.10.2021 23:54 Відповісти
примушення до миру, а ліпше - "до видворення"
показати весь коментар
01.11.2021 13:57 Відповісти
На самом деле проблем куча. Байрактар на 99% состоит из импортной комплектухи с которой и у турков есть проблемы, а у нас будут тем более.
показати весь коментар
31.10.2021 23:57 Відповісти
У вас проблемы будут однозначно, независимо от того где Байрактары будут производить в Турции или Украине.
показати весь коментар
01.11.2021 00:05 Відповісти
Кацап, когда под Байрактаром, он никогда не будет старым (м)
показати весь коментар
01.11.2021 00:09 Відповісти
Ти хоть сам зрозумів що ти написав?
Скажи паляниця.
показати весь коментар
01.11.2021 00:25 Відповісти
Паляниця!
показати весь коментар
01.11.2021 00:38 Відповісти
жека, ты прокси поменяй на аквафреш, сними забрало, не стыдайся.
показати весь коментар
01.11.2021 00:40 Відповісти
Сначала прокси поменяй на аквафреш,
Потом за то что на бутылке кайся
А апосля в лаптях уреж гопак
На балалайке тренькай - не стесняйся!
показати весь коментар
01.11.2021 00:46 Відповісти
Від Байрактарів пукан рве?
показати весь коментар
01.11.2021 00:48 Відповісти
Богатырь рве, сямерых мне (с)
https://www.youtube.com/watch?v=XpVC7QT6egQ
показати весь коментар
01.11.2021 01:15 Відповісти
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
показати весь коментар
01.11.2021 01:32 Відповісти
Здравствуйте призраки завтра (с)
https://www.youtube.com/watch?v=biuCbLgJjKU&list=RDbiuCbLgJjKU&start_radio=1
показати весь коментар
01.11.2021 01:45 Відповісти
Не ссы в труссы,хрюсский,херачить вас уже есть чем, дальше будет больше ,ответите за подлую развязанную войну
показати весь коментар
01.11.2021 08:51 Відповісти
ватаноїд Байрактар може будуватись в Україні спокійно, двигун і планер не така вже складна штука, інша справа "очі", вузли звязку та позиціювання, так вони дійсно не виробляються в Турції а закуповуються.
показати весь коментар
01.11.2021 09:33 Відповісти
А вот это отличнейшая новость. Лучшая, за последние несколько месяцев. Если договорятся, то лучшая, за последние несколько лет.
показати весь коментар
01.11.2021 00:08 Відповісти
Уже несколько лет об этом разговоры.
Тем временем Польша не только купила из за пару месяцев, но и запускает завод у себя
показати весь коментар
01.11.2021 11:20 Відповісти
терминатор олигофренов...
показати весь коментар
01.11.2021 01:54 Відповісти
З почином!
показати весь коментар
01.11.2021 04:27 Відповісти
Кто погладит Байрактар - москалям внушит кошмар!
показати весь коментар
01.11.2021 08:57 Відповісти
.
показати весь коментар
01.11.2021 04:36 Відповісти
принял и закусил
показати весь коментар
01.11.2021 07:18 Відповісти
Тарас Чорновіл перебіг до Януковича в свій час, якщо рибки забули.
показати весь коментар
01.11.2021 08:34 Відповісти
Перебіг?!!! Взагалі то він зробив вибір між Юлею та овочем. Якби в мене стояв такий вибір, я б точно до Юлі не пішов би.
показати весь коментар
01.11.2021 08:48 Відповісти
Бідненький, вибору не було(.
показати весь коментар
01.11.2021 10:03 Відповісти
Розуміти прочитане то не твоє? Повторюсь, людина зробила вибір, за хибність свого вибору розрхувалася сповна. В тебе лишились питання?
показати весь коментар
01.11.2021 10:38 Відповісти
То піди на ...
показати весь коментар
01.11.2021 10:37 Відповісти
Відразу за тобою.
показати весь коментар
01.11.2021 10:40 Відповісти
А хто у нас из ******** патриетов не перебиг?
Некоторые вобще до 1991 года с комуняцкими партбилетами бегали. Типа Фарион.
Стерненко до 2014 года косплеил дидов с колорадской лентой, так же как и Алеша Гончаренко был в партии регионов и Порох. Мода была такая- бегать в партию текущей власти.
В.Черновил только не бегал, но 73% тогда он был не нужен- они выбирали комуняк типа кравчука и кучмы.
Да и вообще, основной масе тех кто щас натянул вышиванку и поумнел, до 2014 года когда говорил что расия нападет то у них была истерика с пеной у рта и крики что расия братья а я- бандеравец. А теперь все резко поумнели, жаль что ненадолго, пока квартал95 не посмотрели
показати весь коментар
01.11.2021 11:18 Відповісти
Це ми пам"ятаємо,але всі ми помиляємось.
показати весь коментар
01.11.2021 20:53 Відповісти
Це дуже добре, що ми розуміємо хто може бути моральним авторитетом, а хто ні.
показати весь коментар
02.11.2021 05:53 Відповісти
Є пропозиція Байрактари назвати Бендерики)
показати весь коментар
01.11.2021 05:46 Відповісти
Как по мне, то самым зажигающим для РФ названием было бы не Бандера, Нахтигаль или еще как, а:
===========
РЮРИК (основатель Руси по Московской версии)
ДОЛГОРУКИЙ (основатель Москвы по русской версии и вот это самое подходящее)
МУРОМЕЦ (русский богатырь, по версии Москвы, на самом деле руський, похоронен в Киеве)
САГАЙДАЧНЫЙ (взял Москву)
показати весь коментар
01.11.2021 07:17 Відповісти
"Петро Порошенко".
показати весь коментар
01.11.2021 09:26 Відповісти
Порошенко не имеет никакого отношения к российской истории и русским скрепам.
показати весь коментар
01.11.2021 09:59 Відповісти
Я кажу про нову назву Байрактару. А Ліпецька фабрика на території Чернігівського Князівства це окрема історія.
показати весь коментар
01.11.2021 10:15 Відповісти
а я тебе про что?
показати весь коментар
01.11.2021 10:24 Відповісти
Тут хотя бы Стародубщину вернуть которую "референдумом" на штыках большевики украли у УНР и присоединили к рсфср. Всего лишь 102 года назад. Это должно быть следующим после Донбаса и Крыма.
показати весь коментар
01.11.2021 11:12 Відповісти
В ранних источниках был упомянут именно как "Илья Моровлянин". С.Моровск как раз и находится между Киевом и Черниговом. Да и совпадает по расстоянию до Киева куда ехал в былине Илья- 2 дня езды на коне
показати весь коментар
01.11.2021 11:10 Відповісти
Не важно как было раньше, важно что русские считают Муромца своим. Прикинь новость в Москве: Украинский Муромец нанес удар по российской артиллерии. Или Долгорукий уничтожил грузовик с русской пехотой. Это покруче, чем Бандера или Соловейко.
показати весь коментар
01.11.2021 11:30 Відповісти
Например, определенный резонанс вызвала https://topcor.ru/18972-amerikanskij-*******-nazval-chislo-bajraktarov-unichtozhennyh-rossijskim-pancirem-v-livii.html публикация американского «фаната военных технологий» Джеффа Яворски (Jeff Jaworski). Он насчитал со ссылкой на свои собственные источники совершенно иное количество уничтоженной техники. По его данным, в Ливии турки смогли подбить всего 9 ЗРПК российского производства, а те в свою очередь сбили 47 турецких «Bayraktar TB2». Если учесть сравнительную стоимость «Панцирей» и ударных БПЛА, то ЛНА даже оказались в выигрыше, если, конечно, взять за скобки гибель расчетов и считать, как бухгалтера. 9 ЗРПК обошлись приобретателям в $118 млн, а 47 БПЛА - $245 млн.
показати весь коментар
01.11.2021 07:52 Відповісти
Хрюсский ,пшло вон отсюда,животное с *несвоей* статистикой! Фыздыть вас будем всем,что по рукой будет
показати весь коментар
01.11.2021 09:00 Відповісти
Есть информация поделись !!!
показати весь коментар
01.11.2021 09:23 Відповісти
О-о, ***... *.ru - домен с источниками информации, заслуживающими доверия. Особенно когда касается обосранных расейских портков. Здесь рюские херои собираются, чтоб рассказать как они наваляли Байрактарам, Джевелинам, Дефендерам и прочей вражеской технике.
показати весь коментар
01.11.2021 10:04 Відповісти
парашкино зрпк это мотлох, не более, как то так
показати весь коментар
01.11.2021 09:22 Відповісти
по правилам, средства ПВО выносятся беспилотниками-камикадзе
показати весь коментар
01.11.2021 09:45 Відповісти
ТьІ с того же дурдома, что и Яворски. Если бьІ ето бьІло правдой, то СМИ Парашстана об етом вещали бьІ кругльІе сутки.
показати весь коментар
01.11.2021 10:42 Відповісти
Странные бухгалтера - не считают стоимость подготовки операторов ЗРПК
показати весь коментар
01.11.2021 10:47 Відповісти
Могут начать, а могут и не начать.
показати весь коментар
01.11.2021 08:29 Відповісти
Ключевые слова зедебилов.,могут,возможно,завтра,скорей всего,будет,почти .очень скоро...
показати весь коментар
01.11.2021 08:32 Відповісти
Слово "можуть" означає, що не будуть. Або будуть, але після випуску американських вертольотів в Одесі, і після висадки мільярда дерев, про що писали раніше. "Зелені" нічого не збираються тут випускати, вони все валять, а очі замилюють покупками в інших країнах.
показати весь коментар
01.11.2021 08:33 Відповісти
Могут!
Могут строить и межконтинентальные ракеты, и ядерное оружие ...
Но ...
показати весь коментар
01.11.2021 09:06 Відповісти
Ооо! У нас многое чего хорошего и нужного МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Вот только мало чего происходит.
показати весь коментар
01.11.2021 09:12 Відповісти
"Миротворець" - мило би звучало ,
показати весь коментар
01.11.2021 09:49 Відповісти
А мне нравится "П.здец". В сводках хорошо будет звучать "...прилетел, кацапам пришел .... "
показати весь коментар
01.11.2021 10:07 Відповісти
"Бандера". Коротко і для мокші страшно.
показати весь коментар
01.11.2021 10:17 Відповісти
Смотрите чтобы те беспилотники которые будете продавать Кыргыстану не оказались вдруг на Рашке а потом в шахтах дамбаса. Кыргызы ето еще те твари ностальгирующие по совку и ненавидящие украинцев.
показати весь коментар
01.11.2021 10:39 Відповісти
Скорее у киргизов окажутся именно турецкие версии- Эрдоган уже обещал помочь турецким братьям.
Откуда инфа про ненависть к украинцам?
показати весь коментар
01.11.2021 11:06 Відповісти
Имел опыт общения с несколькими кыргызами. Все жаловались что из-за Украины *такую страну* развалили. К тому же посмотрите как Кыргызстан в ООН и в других организациях голосует, в унисон с Рашкой.
показати весь коментар
01.11.2021 11:27 Відповісти
Назвіть Рошен. Уявив що скаже *********
показати весь коментар
01.11.2021 10:57 Відповісти
Пока мы 2 года говорим о производстве Байрактаров, Польша за пару месяцев заключила контракт на покупку, и уже начинает складывать их у себя.
показати весь коментар
01.11.2021 11:04 Відповісти
В Украине выпускать могут всё, ключевой вопрос - будут ли?
Кстати, Байрактары лучше всего переименовать в "Кубань".
показати весь коментар
01.11.2021 15:10 Відповісти
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
показати весь коментар
02.11.2021 11:01 Відповісти
 
 