Безпілотники Bayraktar можуть почати випускати в Україні, - посол Боднар

Україна та Туреччина ведуть переговори щодо створення в Україні виробничих потужностей та виробництва безпілотників Bayraktar.

Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "із нуля" - їх зможуть будувати для потреб Збройних сил України, а також для постачання на ринки третіх країн.

"Байрактари" зацікавили зараз багато країн і вже є попередні контракти з деякими європейськими державами. Киргизстан, наприклад, так само закуповує їх. І виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересах турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу", - каже Боднар.

Читайте також: Україна має припинити використовувати для своїх безпілотників назву "турецький Байрактар", - голова МЗС Чавушоглу

Крім того, посол зазначив, що Туреччина вже має спільне з Україною підприємство, орієнтоване на виробництво безпілотників Bayraktar Akinci.

"Ми маємо взаємодоповнення і на основі стратегічного інтересу, і на основі взаємної технологічної сумісності, ми будуємо наші відносини. Це один із таких хайтек-драйверів, який має свої конкретні результати та виміри", - сказав Боднар.