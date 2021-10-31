Безпілотники Bayraktar можуть почати випускати в Україні, - посол Боднар
Україна та Туреччина ведуть переговори щодо створення в Україні виробничих потужностей та виробництва безпілотників Bayraktar.
Про це повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
За словами дипломата, йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів "із нуля" - їх зможуть будувати для потреб Збройних сил України, а також для постачання на ринки третіх країн.
"Байрактари" зацікавили зараз багато країн і вже є попередні контракти з деякими європейськими державами. Киргизстан, наприклад, так само закуповує їх. І виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересах турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу", - каже Боднар.
Крім того, посол зазначив, що Туреччина вже має спільне з Україною підприємство, орієнтоване на виробництво безпілотників Bayraktar Akinci.
"Ми маємо взаємодоповнення і на основі стратегічного інтересу, і на основі взаємної технологічної сумісності, ми будуємо наші відносини. Це один із таких хайтек-драйверів, який має свої конкретні результати та виміри", - сказав Боднар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потрібна наша назва.
Ось ця, наприклад...
Уже выпускать пора .
или
"Миротворческий аппарат без опознавательных знаков"
Скажи паляниця.
Потом за то что на бутылке кайся
А апосля в лаптях уреж гопак
На балалайке тренькай - не стесняйся!
https://www.youtube.com/watch?v=XpVC7QT6egQ
Ми за Україну будем воювати!
https://www.youtube.com/watch?v=biuCbLgJjKU&list=RDbiuCbLgJjKU&start_radio=1
Тем временем Польша не только купила из за пару месяцев, но и запускает завод у себя
Некоторые вобще до 1991 года с комуняцкими партбилетами бегали. Типа Фарион.
Стерненко до 2014 года косплеил дидов с колорадской лентой, так же как и Алеша Гончаренко был в партии регионов и Порох. Мода была такая- бегать в партию текущей власти.
В.Черновил только не бегал, но 73% тогда он был не нужен- они выбирали комуняк типа кравчука и кучмы.
Да и вообще, основной масе тех кто щас натянул вышиванку и поумнел, до 2014 года когда говорил что расия нападет то у них была истерика с пеной у рта и крики что расия братья а я- бандеравец. А теперь все резко поумнели, жаль что ненадолго, пока квартал95 не посмотрели
===========
РЮРИК (основатель Руси по Московской версии)
ДОЛГОРУКИЙ (основатель Москвы по русской версии и вот это самое подходящее)
МУРОМЕЦ (русский богатырь, по версии Москвы, на самом деле руський, похоронен в Киеве)
САГАЙДАЧНЫЙ (взял Москву)
Могут строить и межконтинентальные ракеты, и ядерное оружие ...
Но ...
Вот только мало чего происходит.
Откуда инфа про ненависть к украинцам?
Кстати, Байрактары лучше всего переименовать в "Кубань".