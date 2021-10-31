РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8779 посетителей онлайн
Новости
10 797 83

Беспилотники Bayraktar могут начать выпускать в Украине, - посол Боднар

Беспилотники Bayraktar могут начать выпускать в Украине, - посол Боднар

Украина и Турция ведут переговоры по созданию в Украине производственных мощностей и производству беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, речь идет о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля" - их смогут строить для нужд Вооруженных сил Украины, а также для поставок на рынки третьих стран.

"Bayraktar заинтересовали сейчас многие страны и уже есть предварительные контракты с некоторыми европейскими государствами. Кыргызстан, например, также закупает их. И производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - говорит Боднар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна прекратить использовать для своих беспилотников название "турецкий Байрактар", - глава МИД Чавушоглу

Кроме того, посол отметил, что Турция уже имеет совместное с Украиной предприятие, ориентированное под производство беспилотников Bayraktar Akinci.

"Мы имеем взаимодополнение и на основе стратегического интереса, и на основе взаимной технологической совместимости, мы строим наши отношения. Это один из таких хайтек-драйверов, который имеет свои конкретные результаты и измерения", - сказал Боднар.

Автор: 

беспилотник (4297) Боднар Василий (169) оборона (5283) производство (541) Байрактар (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Турки праві.
Потрібна наша назва.
Ось ця, наприклад...

показать весь комментарий
31.10.2021 23:21 Ответить
+30
показать весь комментарий
31.10.2021 23:32 Ответить
+15
Шото долго договариваются 😀😀😀
Уже выпускать пора .
показать весь комментарий
31.10.2021 23:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Турки праві.
Потрібна наша назва.
Ось ця, наприклад...

показать весь комментарий
31.10.2021 23:21 Ответить
😀
показать весь комментарий
31.10.2021 23:22 Ответить
І сформувати дивізію байрактарів "Мертва Голова"
показать весь комментарий
31.10.2021 23:25 Ответить
Это предложение к немцам.
показать весь комментарий
31.10.2021 23:39 Ответить
"Соловейко" - краще не придумаєш
показать весь комментарий
01.11.2021 00:21 Ответить
Я думаю - ПТАШКА или ПТАХ буде краще.
показать весь комментарий
01.11.2021 00:39 Ответить
Так, але саме німецькою "нахтігаль" шоб у кацапів ще більше пригорало))
показать весь комментарий
01.11.2021 01:38 Ответить
У касапів звісно підгорить, але якісь "політичні пожежі" з асоціаціями у європейських країнах того не вартують.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:12 Ответить
Називаємо "СОЛОВЕЙКО" а маємо на увазі "НАХТІГАЛЬ", касаби зрозуміють але не зможуть апелювали до стурбованої Європи.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:40 Ответить
А чому німецька мова для українців має бути більш "наша" ніж турецька? Навпаки - один з корінних народів України - киримли, чия мова дуже схожа на турецьку.
показать весь комментарий
01.11.2021 02:18 Ответить
Бендерики краще
показать весь комментарий
01.11.2021 05:48 Ответить
Хитрожопая пригожинская ботва рашистско-неофашистская,завали свое лживое,черное,вонючее е...рот .Хрюкануть про млн. армию Власова не хочешь,падла?
показать весь комментарий
01.11.2021 08:44 Ответить
Шото долго договариваются 😀😀😀
Уже выпускать пора .
показать весь комментарий
31.10.2021 23:22 Ответить
Могут, могут, могут, зебилы все могут обещать
показать весь комментарий
31.10.2021 23:23 Ответить
"Смерть кацапам" або просто "біндерики". Назв - туєва куча. Аби бомбили ту нечисть без зупину.
показать весь комментарий
31.10.2021 23:27 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 23:32 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2021 23:40 Ответить
Иван Мазепа -1 ,или Степан Бандера -1.Нептуны назвать Возмездие!.А что там с Нептунами?Для Ростова сгодился бы.Если что.
показать весь комментарий
31.10.2021 23:44 Ответить

показать весь комментарий
31.10.2021 23:51 Ответить
назвать "Неопознанный Миротворческий Аппарат"
 или
"Миротворческий аппарат без опознавательных знаков"
показать весь комментарий
31.10.2021 23:54 Ответить
примушення до миру, а ліпше - "до видворення"
показать весь комментарий
01.11.2021 13:57 Ответить
На самом деле проблем куча. Байрактар на 99% состоит из импортной комплектухи с которой и у турков есть проблемы, а у нас будут тем более.
показать весь комментарий
31.10.2021 23:57 Ответить
У вас проблемы будут однозначно, независимо от того где Байрактары будут производить в Турции или Украине.
показать весь комментарий
01.11.2021 00:05 Ответить
Кацап, когда под Байрактаром, он никогда не будет старым (м)
показать весь комментарий
01.11.2021 00:09 Ответить
Ти хоть сам зрозумів що ти написав?
Скажи паляниця.
показать весь комментарий
01.11.2021 00:25 Ответить
Паляниця!
показать весь комментарий
01.11.2021 00:38 Ответить
жека, ты прокси поменяй на аквафреш, сними забрало, не стыдайся.
показать весь комментарий
01.11.2021 00:40 Ответить
Сначала прокси поменяй на аквафреш,
Потом за то что на бутылке кайся
А апосля в лаптях уреж гопак
На балалайке тренькай - не стесняйся!
показать весь комментарий
01.11.2021 00:46 Ответить
Від Байрактарів пукан рве?
показать весь комментарий
01.11.2021 00:48 Ответить
Богатырь рве, сямерых мне (с)
https://www.youtube.com/watch?v=XpVC7QT6egQ
показать весь комментарий
01.11.2021 01:15 Ответить
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
показать весь комментарий
01.11.2021 01:32 Ответить
Здравствуйте призраки завтра (с)
https://www.youtube.com/watch?v=biuCbLgJjKU&list=RDbiuCbLgJjKU&start_radio=1
показать весь комментарий
01.11.2021 01:45 Ответить
Не ссы в труссы,хрюсский,херачить вас уже есть чем, дальше будет больше ,ответите за подлую развязанную войну
показать весь комментарий
01.11.2021 08:51 Ответить
ватаноїд Байрактар може будуватись в Україні спокійно, двигун і планер не така вже складна штука, інша справа "очі", вузли звязку та позиціювання, так вони дійсно не виробляються в Турції а закуповуються.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:33 Ответить
А вот это отличнейшая новость. Лучшая, за последние несколько месяцев. Если договорятся, то лучшая, за последние несколько лет.
показать весь комментарий
01.11.2021 00:08 Ответить
Уже несколько лет об этом разговоры.
Тем временем Польша не только купила из за пару месяцев, но и запускает завод у себя
показать весь комментарий
01.11.2021 11:20 Ответить
терминатор олигофренов...
показать весь комментарий
01.11.2021 01:54 Ответить
З почином!
показать весь комментарий
01.11.2021 04:27 Ответить
Кто погладит Байрактар - москалям внушит кошмар!
показать весь комментарий
01.11.2021 08:57 Ответить
.
показать весь комментарий
01.11.2021 04:36 Ответить
принял и закусил
показать весь комментарий
01.11.2021 07:18 Ответить
Тарас Чорновіл перебіг до Януковича в свій час, якщо рибки забули.
показать весь комментарий
01.11.2021 08:34 Ответить
Перебіг?!!! Взагалі то він зробив вибір між Юлею та овочем. Якби в мене стояв такий вибір, я б точно до Юлі не пішов би.
показать весь комментарий
01.11.2021 08:48 Ответить
Бідненький, вибору не було(.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:03 Ответить
Розуміти прочитане то не твоє? Повторюсь, людина зробила вибір, за хибність свого вибору розрхувалася сповна. В тебе лишились питання?
показать весь комментарий
01.11.2021 10:38 Ответить
То піди на ...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:37 Ответить
Відразу за тобою.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:40 Ответить
А хто у нас из ******** патриетов не перебиг?
Некоторые вобще до 1991 года с комуняцкими партбилетами бегали. Типа Фарион.
Стерненко до 2014 года косплеил дидов с колорадской лентой, так же как и Алеша Гончаренко был в партии регионов и Порох. Мода была такая- бегать в партию текущей власти.
В.Черновил только не бегал, но 73% тогда он был не нужен- они выбирали комуняк типа кравчука и кучмы.
Да и вообще, основной масе тех кто щас натянул вышиванку и поумнел, до 2014 года когда говорил что расия нападет то у них была истерика с пеной у рта и крики что расия братья а я- бандеравец. А теперь все резко поумнели, жаль что ненадолго, пока квартал95 не посмотрели
показать весь комментарий
01.11.2021 11:18 Ответить
Це ми пам"ятаємо,але всі ми помиляємось.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:53 Ответить
Це дуже добре, що ми розуміємо хто може бути моральним авторитетом, а хто ні.
показать весь комментарий
02.11.2021 05:53 Ответить
Є пропозиція Байрактари назвати Бендерики)
показать весь комментарий
01.11.2021 05:46 Ответить
Как по мне, то самым зажигающим для РФ названием было бы не Бандера, Нахтигаль или еще как, а:
===========
РЮРИК (основатель Руси по Московской версии)
ДОЛГОРУКИЙ (основатель Москвы по русской версии и вот это самое подходящее)
МУРОМЕЦ (русский богатырь, по версии Москвы, на самом деле руський, похоронен в Киеве)
САГАЙДАЧНЫЙ (взял Москву)
показать весь комментарий
01.11.2021 07:17 Ответить
"Петро Порошенко".
показать весь комментарий
01.11.2021 09:26 Ответить
Порошенко не имеет никакого отношения к российской истории и русским скрепам.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:59 Ответить
Я кажу про нову назву Байрактару. А Ліпецька фабрика на території Чернігівського Князівства це окрема історія.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:15 Ответить
а я тебе про что?
показать весь комментарий
01.11.2021 10:24 Ответить
Тут хотя бы Стародубщину вернуть которую "референдумом" на штыках большевики украли у УНР и присоединили к рсфср. Всего лишь 102 года назад. Это должно быть следующим после Донбаса и Крыма.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:12 Ответить
В ранних источниках был упомянут именно как "Илья Моровлянин". С.Моровск как раз и находится между Киевом и Черниговом. Да и совпадает по расстоянию до Киева куда ехал в былине Илья- 2 дня езды на коне
показать весь комментарий
01.11.2021 11:10 Ответить
Не важно как было раньше, важно что русские считают Муромца своим. Прикинь новость в Москве: Украинский Муромец нанес удар по российской артиллерии. Или Долгорукий уничтожил грузовик с русской пехотой. Это покруче, чем Бандера или Соловейко.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:30 Ответить
Например, определенный резонанс вызвала https://topcor.ru/18972-amerikanskij-*******-nazval-chislo-bajraktarov-unichtozhennyh-rossijskim-pancirem-v-livii.html публикация американского «фаната военных технологий» Джеффа Яворски (Jeff Jaworski). Он насчитал со ссылкой на свои собственные источники совершенно иное количество уничтоженной техники. По его данным, в Ливии турки смогли подбить всего 9 ЗРПК российского производства, а те в свою очередь сбили 47 турецких «Bayraktar TB2». Если учесть сравнительную стоимость «Панцирей» и ударных БПЛА, то ЛНА даже оказались в выигрыше, если, конечно, взять за скобки гибель расчетов и считать, как бухгалтера. 9 ЗРПК обошлись приобретателям в $118 млн, а 47 БПЛА - $245 млн.
показать весь комментарий
01.11.2021 07:52 Ответить
Хрюсский ,пшло вон отсюда,животное с *несвоей* статистикой! Фыздыть вас будем всем,что по рукой будет
показать весь комментарий
01.11.2021 09:00 Ответить
Есть информация поделись !!!
показать весь комментарий
01.11.2021 09:23 Ответить
О-о, ***... *.ru - домен с источниками информации, заслуживающими доверия. Особенно когда касается обосранных расейских портков. Здесь рюские херои собираются, чтоб рассказать как они наваляли Байрактарам, Джевелинам, Дефендерам и прочей вражеской технике.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:04 Ответить
парашкино зрпк это мотлох, не более, как то так
показать весь комментарий
01.11.2021 09:22 Ответить
по правилам, средства ПВО выносятся беспилотниками-камикадзе
показать весь комментарий
01.11.2021 09:45 Ответить
ТьІ с того же дурдома, что и Яворски. Если бьІ ето бьІло правдой, то СМИ Парашстана об етом вещали бьІ кругльІе сутки.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:42 Ответить
Странные бухгалтера - не считают стоимость подготовки операторов ЗРПК
показать весь комментарий
01.11.2021 10:47 Ответить
Могут начать, а могут и не начать.
показать весь комментарий
01.11.2021 08:29 Ответить
Ключевые слова зедебилов.,могут,возможно,завтра,скорей всего,будет,почти .очень скоро...
показать весь комментарий
01.11.2021 08:32 Ответить
Слово "можуть" означає, що не будуть. Або будуть, але після випуску американських вертольотів в Одесі, і після висадки мільярда дерев, про що писали раніше. "Зелені" нічого не збираються тут випускати, вони все валять, а очі замилюють покупками в інших країнах.
показать весь комментарий
01.11.2021 08:33 Ответить
Могут!
Могут строить и межконтинентальные ракеты, и ядерное оружие ...
Но ...
показать весь комментарий
01.11.2021 09:06 Ответить
Ооо! У нас многое чего хорошего и нужного МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Вот только мало чего происходит.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:12 Ответить
"Миротворець" - мило би звучало ,
показать весь комментарий
01.11.2021 09:49 Ответить
А мне нравится "П.здец". В сводках хорошо будет звучать "...прилетел, кацапам пришел .... "
показать весь комментарий
01.11.2021 10:07 Ответить
"Бандера". Коротко і для мокші страшно.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:17 Ответить
Смотрите чтобы те беспилотники которые будете продавать Кыргыстану не оказались вдруг на Рашке а потом в шахтах дамбаса. Кыргызы ето еще те твари ностальгирующие по совку и ненавидящие украинцев.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:39 Ответить
Скорее у киргизов окажутся именно турецкие версии- Эрдоган уже обещал помочь турецким братьям.
Откуда инфа про ненависть к украинцам?
показать весь комментарий
01.11.2021 11:06 Ответить
Имел опыт общения с несколькими кыргызами. Все жаловались что из-за Украины *такую страну* развалили. К тому же посмотрите как Кыргызстан в ООН и в других организациях голосует, в унисон с Рашкой.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:27 Ответить
Назвіть Рошен. Уявив що скаже *********
показать весь комментарий
01.11.2021 10:57 Ответить
Пока мы 2 года говорим о производстве Байрактаров, Польша за пару месяцев заключила контракт на покупку, и уже начинает складывать их у себя.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:04 Ответить
В Украине выпускать могут всё, ключевой вопрос - будут ли?
Кстати, Байрактары лучше всего переименовать в "Кубань".
показать весь комментарий
01.11.2021 15:10 Ответить
Украина уже сдала на металлолом сотни предприятий, которые могли производить боеприпасы. В частности в Умани: Рембаза (32 га цехов по ремонту военной техники), Умань-сельмаш, Литейный, Мегометр, Вега, Толевый, Театральный и сейчас дорезают Умань-фермаш (тоже куча гектаров) с подземным заводом на случай войны.
показать весь комментарий
02.11.2021 11:01 Ответить
 
 