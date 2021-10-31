Беспилотники Bayraktar могут начать выпускать в Украине, - посол Боднар
Украина и Турция ведут переговоры по созданию в Украине производственных мощностей и производству беспилотников Bayraktar.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, речь идет о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля" - их смогут строить для нужд Вооруженных сил Украины, а также для поставок на рынки третьих стран.
"Bayraktar заинтересовали сейчас многие страны и уже есть предварительные контракты с некоторыми европейскими государствами. Кыргызстан, например, также закупает их. И производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - говорит Боднар.
Кроме того, посол отметил, что Турция уже имеет совместное с Украиной предприятие, ориентированное под производство беспилотников Bayraktar Akinci.
"Мы имеем взаимодополнение и на основе стратегического интереса, и на основе взаимной технологической совместимости, мы строим наши отношения. Это один из таких хайтек-драйверов, который имеет свои конкретные результаты и измерения", - сказал Боднар.
Потрібна наша назва.
Ось ця, наприклад...
Уже выпускать пора .
или
"Миротворческий аппарат без опознавательных знаков"
Скажи паляниця.
Потом за то что на бутылке кайся
А апосля в лаптях уреж гопак
На балалайке тренькай - не стесняйся!
https://www.youtube.com/watch?v=XpVC7QT6egQ
Ми за Україну будем воювати!
https://www.youtube.com/watch?v=biuCbLgJjKU&list=RDbiuCbLgJjKU&start_radio=1
Тем временем Польша не только купила из за пару месяцев, но и запускает завод у себя
Некоторые вобще до 1991 года с комуняцкими партбилетами бегали. Типа Фарион.
Стерненко до 2014 года косплеил дидов с колорадской лентой, так же как и Алеша Гончаренко был в партии регионов и Порох. Мода была такая- бегать в партию текущей власти.
В.Черновил только не бегал, но 73% тогда он был не нужен- они выбирали комуняк типа кравчука и кучмы.
Да и вообще, основной масе тех кто щас натянул вышиванку и поумнел, до 2014 года когда говорил что расия нападет то у них была истерика с пеной у рта и крики что расия братья а я- бандеравец. А теперь все резко поумнели, жаль что ненадолго, пока квартал95 не посмотрели
===========
РЮРИК (основатель Руси по Московской версии)
ДОЛГОРУКИЙ (основатель Москвы по русской версии и вот это самое подходящее)
МУРОМЕЦ (русский богатырь, по версии Москвы, на самом деле руський, похоронен в Киеве)
САГАЙДАЧНЫЙ (взял Москву)
Могут строить и межконтинентальные ракеты, и ядерное оружие ...
Но ...
Вот только мало чего происходит.
Откуда инфа про ненависть к украинцам?
Кстати, Байрактары лучше всего переименовать в "Кубань".