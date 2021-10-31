Беспилотники Bayraktar могут начать выпускать в Украине, - посол Боднар

Украина и Турция ведут переговоры по созданию в Украине производственных мощностей и производству беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, речь идет о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов "с нуля" - их смогут строить для нужд Вооруженных сил Украины, а также для поставок на рынки третьих стран.

"Bayraktar заинтересовали сейчас многие страны и уже есть предварительные контракты с некоторыми европейскими государствами. Кыргызстан, например, также закупает их. И производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучение некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу", - говорит Боднар.

Кроме того, посол отметил, что Турция уже имеет совместное с Украиной предприятие, ориентированное под производство беспилотников Bayraktar Akinci.

"Мы имеем взаимодополнение и на основе стратегического интереса, и на основе взаимной технологической совместимости, мы строим наши отношения. Это один из таких хайтек-драйверов, который имеет свои конкретные результаты и измерения", - сказал Боднар.