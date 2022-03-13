Черги в пунктах пропуску на кордоні. ПЕРЕЛІК

Державна прикордонна служба опублікувала дані про черги в пунктах пропуску з сусідніми державами станом на 6 ранку 13 березня.

Інформація опублікована на фейсбук-сторінціЗахідного регіонального управління Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

🇵🇱 Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" - 0 л/а, 25 автобусів, 0 пішоходів;

"Грушів" - 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" - 0 л/а, 10 автобусів, 200 пішоходів;

"Шегині" - 40 л/а, 15 автобусів, 0 пішоходів;

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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🇸🇰 Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Малі Селменці" - 0 пішоходів.

🇭🇺 Угорщина:

"Тиса" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

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🇷🇴 Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 50 л/а, 0 пішоходів.

🇲🇩 Республіка Молдова:

"Мамалига" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 пішоходів.