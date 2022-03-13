Окупанти обстрілами зривають евакуацію мешканців Луганщини, - Гайдай

Окупаційні війська зривають евакуацію мешканців Луганської області гуманітарними коридорами.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Автобуси не можуть виїхати, через обстріли. Російські звірі не хочуть, аби українці були в безпеці!!! Масовані обстріли Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька, гучно в Попасній та Гірському! Перебувайте в укриті!!! Бережіть себе!!!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні на Луганщині мали діяти наступні гуманітарні коридори:

1. З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман.

2. З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ (через Бахмух)

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3. З міста Попасна Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов'янськ).

4. Із селища Горське Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ).

5. З міста Щастя Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Щастя - Новоайдар - Сєверодонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ).