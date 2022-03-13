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Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України, - Єнін

Ворог надзвичайно занепокоєний посиленням військово-повітряного потенціалу України.

Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Наразі ворогом вживаються заходи для руйнації військової інфраструктури, яка здатна забезпечити функціонування й бойове застосування нашої авіації. Українська сторона робить усе можливе, для прикриття аеродромів і військово-повітряної інфраструктури", — зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ.

Також він розповів про ситуацію у м. Мелітополь. Євгеній Єнін підкреслив, що російська окупаційна адміністрація намагається встановлювати додаткові репресивні механізми та придушувати український спротив.

"Попри це, ми не бачимо спроб колаборації співробітників Нацполіції та Національної гвардії з окупаційними адміністраціями. Це не може не тішити", — підкреслив Єнін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ практично зруйнували інфраструктуру аеропорту Івано-Франківська, - мер Марцінків

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
"Украина не проиграет, но на кону огромные жертвы. США будут постепенно наматывать кишки РФ на санкционный штык и РФ уже никогда не сможет восстановить свой, в первую очередь, военно-технический потенциал. Потому что без иностранных комплектующих даже хваленые ракеты "Калибр", "Искандер" и сверхзвуковое оружие "Кинжал" производить невозможно. То есть, фактически буден поставлен крест на ВПК РФ, не говоря уже, о производстве автомобилей!"(С)
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13.03.2022 11:45
+13
Ще один дебiл...хто тебе тяне за язика...яке вiдношення маешь до ППО?!
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13.03.2022 11:41
+8
"ми не бачимо спроб колаборації співробітників Нацполіції та Національної гвардії з окупаційними адміністраціями. Це не може не тішити" А що, поліція і гвардія робить на окупованих територіях? Не партизани, не диверсанти, головне не колаборанти. Збільшити їм зарплати за їх тяжку долю...
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13.03.2022 11:49
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Тому й вдарив, що занепокоєний.
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13.03.2022 11:44 Відповісти
Ще один дебiл...хто тебе тяне за язика...яке вiдношення маешь до ППО?!
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13.03.2022 11:41 Відповісти
"Украина не проиграет, но на кону огромные жертвы. США будут постепенно наматывать кишки РФ на санкционный штык и РФ уже никогда не сможет восстановить свой, в первую очередь, военно-технический потенциал. Потому что без иностранных комплектующих даже хваленые ракеты "Калибр", "Искандер" и сверхзвуковое оружие "Кинжал" производить невозможно. То есть, фактически буден поставлен крест на ВПК РФ, не говоря уже, о производстве автомобилей!"(С)
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13.03.2022 11:45 Відповісти
На кацапських складах багато радянських Іскандерів, тому поки радіти рано.
Треба зробити челендж по Росії - взірви склад з ракетами, передай челендж
іншому.
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13.03.2022 11:51 Відповісти
Придурок в союзе не было искандеров...
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13.03.2022 12:20 Відповісти
Пєтушок бла бла, аналогів Іскандерів у паРащі теж вистачає, тому не кукарікай.
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13.03.2022 13:49 Відповісти
Саме так, не хватило клепки добити рашку після розпаду совка, тепер маємо.
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13.03.2022 12:28 Відповісти
"ми не бачимо спроб колаборації співробітників Нацполіції та Національної гвардії з окупаційними адміністраціями. Це не може не тішити" А що, поліція і гвардія робить на окупованих територіях? Не партизани, не диверсанти, головне не колаборанти. Збільшити їм зарплати за їх тяжку долю...
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13.03.2022 11:49 Відповісти
Ось таке чудо живе в Луцьку Сеператистка,яка можливо 99% працює на рашу.🤮

https://t.me/voynareal/14827?single
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13.03.2022 11:51 Відповісти
Ирина Соснина)) по ходу кацапский бот с юморком, не могу поверить что настолько явно фио соответстувет
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13.03.2022 13:04 Відповісти
Искандер и Калибр это разработка уже постсовковая и на складах ее нет и не может быть в принципе и производить их массово мордор не в состоянии , они перешли на стрельбу ракетами воздух- земля которых к сожалению на складах дохера , о точности там речь не идет но то что массовость заменяет точность мы уже видим
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13.03.2022 12:00 Відповісти
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13.03.2022 12:30 Відповісти
 
 