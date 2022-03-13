Танкову колону окупантів знищено на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ"

У Чернігівський області оборонці України знищили танкову колону окупантів, яка проривалася до Києва.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ..

"Військові частини та підрозділи оперативного командування "Північ" продовжують успішно виконувати завдання щодо захисту нашої рідної Чернігівської землі від "руських асвабадітєлєй". Цього разу не пощастило танковому підрозділу, який мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України.

Після запеклого бою ворог практично був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити столицю нашої Батьківщини", - йдеться в повідомленні.

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