Україна не здається, ми переможемо. І це 100%, - Зеленський. ВIДЕО

Росія втратила тисячі одиниць техніки та майже 13 тисяч загиблих військових. Це вже більше, ніж під час двох чеченських воєн.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не здається, військові не здаються. Ми будемо захищатися далі...Важливе про сьогодні. Про війну. Ми переможемо. І це 100%. Слава Україні", - зауважив глава держави.

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