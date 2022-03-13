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Україна не здається, ми переможемо. І це 100%, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія втратила тисячі одиниць техніки та майже 13 тисяч загиблих військових. Це вже більше, ніж під час двох чеченських воєн.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна не здається, військові не здаються. Ми будемо захищатися далі...Важливе про сьогодні. Про війну. Ми переможемо. І це 100%. Слава Україні", - зауважив глава держави.
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Топ коментарі
+11 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар13.03.2022 13:53
+10 Юрій Яцуляк
показати весь коментар13.03.2022 13:59
+9 Solsky Wasyl
показати весь коментар13.03.2022 13:57
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Будь ласка, зачекайте...
Здійсниться нарешті мрія Зеленського.
https://focus.ua/politics/509169-gaulyayter-v-*****-okkupanty-naznachili-vrio-mera-melitopolya
Треба ліквідація.
Потім повернуться різні падли Суркіси, Пінчуки та інша олігархічна мразота і знову будуть "оберігати" Українців від заможності 😎
он и рыгов бил и рашу бил. и всех побеждал...
только вот.. что на местных выборах рыги проходили... даже нарушая закон.
что на парламентских пролезли.. и ни Петя не его кум-прокурор ничерта не видели...
п.с. советую поискать ролик про пиар Пети.
как ему на блокспосту или при эвакуации прямым текстом говорят ---- не мешайте работать. занимайтесь политикой в другом месте....
деятель хренов..
и тот же "бандеромобиль" ради красивого пиара слепили... война в стране а он ради красивых фоточек и хайпа страдает показухой..
тошно смотреть на это.
п.с 2. А эти Суркисы что при Пете сбегали? да все жили бабло дальше и рубили..
Нищив армію 2 роки, зривав програми озброєння ЗСУ, вбив ракетну програму для ЗСУ, героїчно будував дороги, фінансував армію ботів, що там ще твій квартальний зробив, щоб я не забув.
Вся Україна буде дякувати після перемоги над кацапами.
Воно до того йшло.
Треба було думати про мир після перемоги.
Життя та безпека людей це найважливіше.
Боронь Боже нам виграти війну але програти на перемовинах попри такі страшні жертви! Є такий принцип в карате до - вигравати проігруючи. Віддайте тим кацапам перемогу на словах в якийсь не шкідливий для України спосіб, най гоцають собі ще трохи по червоній площі на танках як пабєдітєлі і промивають мізки своїм рабам пропагандою... а нам краще тихенько досягнути наших стратегічних цілей на ділі.
Жодного міста не повернуто, окуповано вже майже 40 відсотків територій і міст
1. Несе відповідальність перед народом...
За півтора роки не виконав жодного пункту, про який просив НАТО, щоб впустити у в блок Україну повторю: жод-но-го .
Закрив два роки тому ракетні виробництва, через що у нас нічим збивати літаки - народ, як на полігоні ******** ракетам ворога...
Ще за два тижні до навали. "нагнітає і згущує фарби... що це некоректно та економіку підриває" Якщо бажаєте вважайте це відповідальністю. Я вважаю це підставою. І тут добре було б перейти до пункту
3. Совість На його совісті тисячі смертей і поранень яких могло б бути якби країна була по-справжньому готова. З оборонними укріпленими спорудами замість доріг, з нормальною кількістю ракет ППО, з купленими в мирний час літаками...
Щє я б сюди ще додав пункт
4. Як , на вашу думку, дивляться й що думають фахівці зі спільни х штабів НАТО, коли головнокомандувач на п'ятий день війни (!!!) просить дати його країні ППО та літаки? А секретар РНБО каже, що вони не чекали такого плану атаки? Це просто іспанський сором... Ну і пункт 2. Закон...перед законом, я сподіваюся, йому доведеться відповісти, тому що він клав на закон і Конституцію "рояль" усі три роки...
принцип "побєдітєлєй не судять" нажаль рулить.
*****!