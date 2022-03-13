Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії"
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Республіка Молдова відтепер прийматиме цифрові документи в застосунку "Дія". За його словами, це лише початок для великої міжнародної історії "Дії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії". Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії "Дії", - повідомив Федоров.
Мобільний застосунок та вебпортал "Дія" розроблені Міністерством цифрової трансформації України. Вперше "Дію" презентували у 2019 році, а офіційно запустили у 2020 році.
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Це останній шанс для Молдови поновити свій суверенітет на усіх свої теренах .
Те саме я кажу моджахедам Ічкерії та Дагестану . Допоможіть українцям здирати шкіру з цього скаженного відмідя . Іншого шансу в вас не буде вже ніколи !
сейчас любой, кто имеет платежную карточку, имеет доступ к этой фсбшной дии.. это известно и врагам..