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Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Молдова починає приймати цифрові документи в

Республіка Молдова відтепер прийматиме цифрові документи в застосунку "Дія". За його словами, це лише початок для великої міжнародної історії "Дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії". Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії "Дії", - повідомив Федоров.

Читайте також: Понад 1,5 млн українців уже отримали 6,5 тис. грн держпідтримки через "Дію", - Федоров

Мобільний застосунок та вебпортал "Дія" розроблені Міністерством цифрової трансформації України. Вперше "Дію" презентували у 2019 році, а офіційно запустили у 2020 році.
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Молдові крайще замислитися , що у разі , коли софкоїди з їх теріторії зайдуть в Україну , то це буде предостанній час існування самої Молдови , якщо саме ці війська допоможуть оточити Одесу .

Це останній шанс для Молдови поновити свій суверенітет на усіх свої теренах .

Те саме я кажу моджахедам Ічкерії та Дагестану . Допоможіть українцям здирати шкіру з цього скаженного відмідя . Іншого шансу в вас не буде вже ніколи !
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13.03.2022 14:03 Відповісти
все знают, как легко вскрыть это топорное приложение.. ещё до войны это приложение считалось очень ненадежным..
сейчас любой, кто имеет платежную карточку, имеет доступ к этой фсбшной дии.. это известно и врагам..
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13.03.2022 14:03 Відповісти
Багато країн допомагають нашим громадянам, дуже їм дякую: Достатньо показати паспорт - в яких країнах проїзд для українців безкоштовий
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13.03.2022 14:08 Відповісти
Я помогал,и смотрел удостоверение личности -они в самом деле малюснькие?
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13.03.2022 15:01 Відповісти
Да, новые биометрические -- размером с права на вождение, а старые -- синие книжечки с текстом на украинском и, ****, русском...
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13.03.2022 15:29 Відповісти
 
 