На Миколаївщині готують евакуацію з окупованих територій, - Кім
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Влада Миколаївської області готує евакуацію населення з тимчасово окупованих населених пунктів, а також постачання для тих сіл, які вже звільнено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
"Готуємо постачання в ті села, які вже звільнено, і готуємо там (на окупованих територіях) евакуацію. Навіть не евакуацію, це звільнення з полону", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська завдали авіаудар по Миколаєву. Унаслідок загинули дев'ять осіб, які стояли в чергах до банкомату і супермаркет.
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