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На Миколаївщині готують евакуацію з окупованих територій, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині готують евакуацію з окупованих територій, - Кім

Влада Миколаївської області готує евакуацію населення з тимчасово окупованих населених пунктів, а також постачання для тих сіл, які вже звільнено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Готуємо постачання в ті села, які вже звільнено, і готуємо там (на окупованих територіях) евакуацію. Навіть не евакуацію, це звільнення з полону", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська завдали авіаудар по Миколаєву. Унаслідок загинули дев'ять осіб, які стояли в чергах до банкомату і супермаркет.
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Как то надо заранее выводить людей,плохо отработаны меры в этом направлении
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13.03.2022 14:12 Відповісти
А какие сёла там были освобождены ,почему не уточняется
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13.03.2022 14:19 Відповісти
а ось цікаво дізнатись у кацапів, Кім теж як і Зеленський неонацист?
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13.03.2022 14:19 Відповісти
500 кацапов ездят и захватывают полобласти -как такое возможно?а потом прибудет подкрепление и возьмут в кольцо до приднестровья ...и никто низера не чухается но зато с этих позиций будет уничтожаться все вокруг
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13.03.2022 14:44 Відповісти
 
 