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Велика Британія планує селити українських біженців у будинках росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велика Британія планує селити українських біженців у будинках росіян

Велика Британія розглядає можливість використовувати нерухомість російських бізнесменів, заарештовану у межах санкцій, для розміщення біженців.

Про це заявив міністр ЖКГ, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми не говоримо про постійну конфіскацію, але ми зауважуємо: "На вас накладено санкції, ви підтримуєте Путіна. Цей будинок тут, ви не маєте права використовувати його або отримувати з нього зиск". І… якщо ми можемо використати це для того, щоб допомогти іншим, давайте зробимо це", – сказав Гоув.

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Хорошая идея, для тех кто доберется до Британии
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13.03.2022 14:32 Відповісти
Хтось із англійців по цій темі має хороший гумор, щоб якомусь кацапу наші там щелепу скрутили...
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13.03.2022 14:42 Відповісти
Ї
А яхта Абрамовича!?
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13.03.2022 14:45 Відповісти
Це вимушений крок
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13.03.2022 14:59 Відповісти
 
 