Велика Британія планує селити українських біженців у будинках росіян
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Велика Британія розглядає можливість використовувати нерухомість російських бізнесменів, заарештовану у межах санкцій, для розміщення біженців.
Про це заявив міністр ЖКГ, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми не говоримо про постійну конфіскацію, але ми зауважуємо: "На вас накладено санкції, ви підтримуєте Путіна. Цей будинок тут, ви не маєте права використовувати його або отримувати з нього зиск". І… якщо ми можемо використати це для того, щоб допомогти іншим, давайте зробимо це", – сказав Гоув.
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