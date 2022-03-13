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Київська область (3133) обстріл (21130) інтернат (60)

Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані.

Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи. На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця.

Наразі на місці обстрілу працюють фахівці.

Також читайте: Із Пущі-Водиці евакуювали 520 осіб, їх розмістили в дитсадках, - КМДА

Автор: Наталя Джума
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дурку зносити це канєшно скрєпно
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13.03.2022 15:24 Відповісти
на Украину напали орки, нелюди.. кто то ещё хочет переговоров с нелюдями? а?
только физическое уничтожение рашистов и военная победа Украины - это то, чего не переживет режим взбесившегося бройлера кабаева..
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13.03.2022 15:24 Відповісти
Невзоров: Лавров и иже сними закончили свою карьеру homo sapiens. Точнее не скажешь.
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13.03.2022 15:32 Відповісти
..стЄсняюсь сказать, но тут, почти под Нивки, возможно Градом, нє раз за сьогодні, прилєтало.. кацапофілам-дебілам по- прєжнєму - прівєт, ідіоти порєдєвшіє..(
Слава ЗСУ!
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13.03.2022 15:39 Відповісти
Кремлівський психдиспансер пора вже бомбанути.
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13.03.2022 15:52 Відповісти
Путинская "многоходовочка"...В этом учреждении формировался конкурирующий кандидщат на место президента Путина.Но и тут Путин просчитался-кандидата (и не одного из прочих претендентов на роль президента России) вовремя эвакуировали санитары...так что конкурент ещё сильный )
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13.03.2022 16:36 Відповісти
 
 