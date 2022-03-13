Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату, - КМДА
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Російські окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані.
Про це повідомляє КМДА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.
Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи. На момент обстрілу, підопічні інтернату та персонал були евакуйовані до безпечного місця.
Наразі на місці обстрілу працюють фахівці.
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только физическое уничтожение рашистов и военная победа Украины - это то, чего не переживет режим взбесившегося бройлера кабаева..
Слава ЗСУ!