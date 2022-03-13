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Половина потужностей відновлювальної енергетики України під загрозою знищення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Половина потужностей відновлюваної енергетики України під загрозою знищення через військову агресію РФ

Про це йдеться у заяві Української асоціації відновлювальної енергетики, повідомляє Цензор.НЕТ.

В заяві вказано, що російські агресори вдаються до знищення об’єктів енергетичної інфраструктури. Окрім того, що купантами вже захоплено Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції, обстрілюються та піддаються повітряним ударам теплові електростанції та теплоелектроцентралі, знищуються лінії електропередач, зазнають атак і об'єкти відновлювальної енергетики.

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"В областях, де наразі тривають активні бойові дії, перебуває 47% встановленої потужності електростанцій на відновлюваних джерелах енергії (за інформацією НКРЕКП на 1 січня 2022 року). Поза тим, багато станцій ВДЕ знаходяться в областях, суміжних із областями, де відбуваються активні бойові дії", - сказано в повідомленні.

Так, переважна більшість вітроелектростанцій Україні збудовані у південних областях країни з найбільшим потенціалом вітру - Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській. 89% встановленої потужності вітроелектростанцій встановлено в областях, де зараз тривають активні бойові дії, ще 9% розташовані в безпосередній близькості до регіонів з активними бойовими діями. Більше половини вітроелектростанцій вже припинили свою роботу.

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37% наземних , 35% дахових/фасадних сонячних електростанцій та майже половина (48%) станцій на біомасі також опинилися в зонах активних бойових дій, 34%, 19% та 42% відповідно - в сусідніх областях із високою ймовірністю розгортання бойових дій.

Дещо краща ситуація зі станціями на біогазі та малими гідроелектростанціями: 29% біогазових станцій розташовані в областях активних бойових дій, малих гідроелектростанцій - 16%.

За оцінками Української асоціації відновлюваної енергетики, вартість капітальних інвестицій у відновлювану енергетику України складає понад 12 млрд дол. США. Отже, активи вартістю у понад 5,6 млрд дол США у капітальних інвестиціях наразі перебувають в зоні бойових дій. 
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Ну це не така втрата, щоб дуже переживати. Це був просто спосіб викачувати з України гроші.
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13.03.2022 15:26 Відповісти
Настроили дорог вместо армии?
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13.03.2022 15:27 Відповісти
Вот пусть зеленые "западные" инвесторы о них беспокоятся, а то как качать бабло с государства, так кричат про западных инвесторов, которые отвернуться, а так жалеть не очем, очередной мыльный пузырь схеаматоза отожмут
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13.03.2022 15:28 Відповісти
Там багато компаній з іноземними інвестиціями, ну то хай ті інвестори подають позови до расєйки. Кацапи мають ще років 100 віддавати борги усьому світу.
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13.03.2022 15:28 Відповісти
Дууууже гарна новина, вітання мародерам.
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13.03.2022 15:37 Відповісти
Дивись... І "гарчпок" вже не потрібен.
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13.03.2022 15:41 Відповісти
Ну вот и решиться вопрос с "зеленой энергетикой" Восстанавливать не стоит.
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13.03.2022 15:42 Відповісти
Цікаво які в РФ ДНР ЛНР зелені тарифи?
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13.03.2022 15:52 Відповісти
 
 